Pokémon GO: Gewinner für Community Days im Juni und Juli stehen fest

Die zwei Gewinner der Wahl für die Community Days im Juni und Juli 2020 bei Pokémon GO wurden ermittelt. Ihr habt gewählt und euren Favoriten die meisten Stimmen gegeben.

Um was geht es? Am vergangenen Wochenende konntet ihr Trainer bis 03:00 Uhr morgens am Montag dafür abstimmen, welche Pokémon ihr bei den nächsten beiden Community Days sehen wollt.

Auf Twitter konnte jeder Nutzer eine Stimme verteilen. Die beiden Pokémon, die in den 24 Stunden der Wahl die meisten Stimmen sammelten, sind die Teilnehmer für die folgenden Community Days.

Wer hat gewonnen? Die meisten Stimmen bei der Umfrage erhielt das Käfer/Gift-Pokémon Hornliu. Mit 34,1 % gewann es die Stimm-Mehrheit. Dicht dahinter, mit 32,3 % der Stimmen, wartet Gewinner Nummer 2 – Das Geist-Pokémon Nebulak.

Hornliu mit 34,1 % der Stimmen Nebulak mit 32,3 % der Stimmen Schiggy mit 22,8 % der Stimmen Sandan mit 10,8 % der Stimmen

An der Umfrage auf Twitter nahmen 671.633 Nutzer teil.

Für viele Spieler von euch ist dieses Ergebnis vermutlich wenig überraschend. Denn schon vor der offizielle Umfrage starteten wir hier auf MeinMMO eine Umfrage, die zeigte, dass Hornliu und Nebulak eure 2 Favoriten sind.

Was bedeutet das für euch?

Anhand der Wahl-Ergebnisse ist nun klar, welche Spezies bei den nächsten beiden Community Days im Fokus stehen werden.

Community Day im Juni mit Hornliu

Das wissen wir: Da Hornliu die meisten Stimmen bekam, wird es als Pokémon beim Community Day im Juni im Rampenlicht stehen.

Welche Boni da aktiv sind, wollte Niantic zu diesem Zeitpunkt nicht verraten.

Der Community Day läuft am Samstag, den 20. Juni. Wenn ihr während des Events Kokuna zu Bibor entwickelt, dann erlernen diese die besondere Boden-Attacke „Schlagbohrer“.

Community Day im Juli mit Nebulak

Das wissen wir: Da Nebulak die zweitmeisten Stimmen sammelte, wird es als Pokémon beim Community Day im Juli im Rampenlicht stehen.

Zu den zusätzlichen Boni hat Niantic auch hier noch nichts gesagt.

Entwickelt ihr während des Events Alpollo zu Gengar, dann erlernt Gengar die Geist-Attacke Finsterfaust.

Wie hat euch die Wahl für die kommenden Community Days gefallen? Sollte Niantic das öfter auf Twitter machen oder wünscht ihr euch in Zukunft so eine Option direkt im Spiel?

Holt euch doch jetzt als Belohnung für das Voten noch schnell Promo-Codes ab. Ein neuer kam in der Nacht auf den 25. Mai hinzu und spendiert massig PokéBälle.