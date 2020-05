Die Community Days im Juni und Juli von Pokémon GO werden mal wieder von euch bestimmt. Ihr könnt wählen, ob ihr Schiggy oder zwei der anderen drei Pokémon im Fokus der Events haben wollt.

Was ist neu? Am Abend des 18. Mai 2020 gab Niantic in den sozialen Netzwerken bekannt, dass die Abstimmung für Community Days zurückkehrt.

Für euch bedeutet das, dass ihr bestimmt, welche Pokémon beim

Community Day im Juni 2020

und beim Community Day im Juli 2020

in den Fokus rücken. Ihr habt dabei die Auswahl zwischen 4 Pokémon. Solch eine Abstimmung gab es auch mal im Januar 2020.

Wahl für Com Day im Juni und Juli 2020

Welche Pokémon stehen zur Wahl? Niantic stellt vier mögliche Kandidaten vor, die bei den nächsten beiden Community Days im Rampenlicht stehen. Alle werden dabei besondere Attacken erlernen, wenn ihr sie oder ihre Weiterentwicklungen entwickelt.

Schiggy – Entwickelt ihr Schillok, erlernt Turtok die Kampf-Attacke Aurasphäre.

– Entwickelt ihr Schillok, erlernt Turtok die Kampf-Attacke Aurasphäre. Hornliu – Entwickelt ihr Kokuna, erlernt Bibor die Boden-Attacke Schlagbohrer.

– Entwickelt ihr Kokuna, erlernt Bibor die Boden-Attacke Schlagbohrer. Sandan – Hierbei geht es um die Kanto-Form, die in der Wildnis erscheint und aus Eiern schlüpft. In Raids gäbe es dann Alola-Sandan. Entwickelt ihr Sandan oder Alola-Sandan, erlernen Sandamer oder Alola-Sandamer die Geist-Attacke Dunkelklaue.

– Hierbei geht es um die Kanto-Form, die in der Wildnis erscheint und aus Eiern schlüpft. In Raids gäbe es dann Alola-Sandan. Entwickelt ihr Sandan oder Alola-Sandan, erlernen Sandamer oder Alola-Sandamer die Geist-Attacke Dunkelklaue. Nebulak – Entwickelt ihr Alpollo, dann erlernt Gengar die Geist-Attacke Finsterfaust.

Wie stimmt man ab? Für die Abstimmung der Community Days für Juni 2020 und Juli 2020 benötigt ihr Twitter. Kommendes Wochenende, am Sonntag, den 24. Mai stimmt ihr ab 03:00 Uhr auf dem offiziellen Twitter-Kanal für euer Lieblingspokémon ab. Ihr habt eine Stimme.

Am 25. Mai um 03:00 Uhr wird die Umfrage dann beendet.

Das Pokémon, das die meisten Stimmen bekommen hat, wird steht beim Community Day im Juni 2020 im Rampenlicht

Das Pokémon mit den zweitmeisten Stimmen steht beim Community Day im Juli 2020 im Rampenlicht

Welche Boni gibt es während der Events? Niantic wollte noch nicht bekannt geben, welche Boni bei diesen Events im Juni und Juli aktiv sind. Die werden dann bei der offiziellen Ankündigung des jeweiligen Community Days veröffentlicht.

Für welches Pokémon werdet ihr abstimmen? Euch bleibt nur eine Stimme.

Der Community Day im Mai 2020 läuft mit dem Pokémon Samurzel. Wir zeigen euch, ob sich seine Entwicklung Tengulist mit Kugelsaat in Pokémon GO lohnt, oder ob ihr nur zum Shiny-Sammeln mitmachen solltet.