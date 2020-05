Schiggy, Hornliu, Sandan oder Nebulak? Pokémon GO lässt euch entscheiden, wen ihr beim Community Day im Juni und Juli trefft. In dieser Umfrage wollen wir wissen, für wen ihr abstimmen würdet.

Um was geht es? In Pokémon GO wird von den Trainern selbst entschieden, welche Pokémon sie bei den kommenden Community Days im Juni und Juli sehen wollen. Über eine Abstimmung am Wochenende wählt ihr die zwei Favoriten, die im jeweiligen Monats-Event im Mittelpunkt stehen werden.

Noch vor der offiziellen Umfrage wollen wir bei MeinMMO von euch wissen, für welche Pokémon ihr abstimmen werdet. Dazu findet ihr hier bei uns im Artikel eine Möglichkeit zur Abstimmung.

Stimmt hier vor der offiziellen Wahl ab

Das müsst ihr wissen: Niantic stellte vier Pokémon vor, die alle mit einer exklusiven Attacke zu den Community Days im Juni und Juli 2020 erscheinen können. Die offizielle Umfrage startet am kommenden Wochenende.

Auch bei uns auf MeinMMO habt ihr eine Stimme für eines der vier Pokémon. Zur Erinnerung zeigen wir euch hier nochmal die besonderen Attacken, die die Pokémon während der Events erlernen könnten:

Schiggy – Turtok erlernt die Kampf-Attacke Aurasphäre.

– Turtok erlernt die Kampf-Attacke Aurasphäre. Hornliu – Bibor erlernt die Boden-Attacke Schlagbohrer.

– Bibor erlernt die Boden-Attacke Schlagbohrer. Sandan – Sandamer oder Alola-Sandamer erlernen die Geist-Attacke Dunkelklaue.

– Sandamer oder Alola-Sandamer erlernen die Geist-Attacke Dunkelklaue. Nebulak – Gengar erlernt die Geist-Attacke Finsterfaust.

Noch unentschlossen? Wenn euch die Attacken nicht bei der Wahl eurer Favoriten helfen, dann entscheidet möglicherweise die Optik bei euch. Wir zeigen euch hier eine Übersicht über die Shiny-Varianten der Kandidaten für den Community Day.

Stimmt jetzt ab: Wenn ihr euch jetzt für einen Favoriten entschieden habt, könnt ihr bei uns auf MeinMMO schon mal dafür abstimmen. Das ist nicht die offizielle Wahl, sondern dient dafür, jetzt schon mal einen Blick in die Stimmung und Wünsche der Spieler zu erhalten.

Gern könnt ihr uns auch in den Kommentaren schreiben, warum ihr euch für ein bestimmtes Pokémon bei der Wahl entscheiden werdet.

Ihr habt eine Stimme für diese Abstimmung. Könnt ihr sie nicht sehen, folgt einfach diesem Link zu Apester und gebt da die Stimme für Schiggy, Hornliu, Nebulak oder Sandan ab.

Der kommende Community Day im Mai hat auch ein besonderes Pokémon für euch parat. Samurzel steht während des Events im Rampenlicht und wenn ihr es zu Blanas und schließlich zu Tengulist entwickelt, erlernt dieses eine besondere Attacke. Aber wie gut ist eigentlich Tengulist mit Kugelsaat in Pokémon GO?