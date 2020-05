Pokémon GO: Das sind eure 2 Favoriten für die Community Days im Juni und Juli

Über 2700 Leute haben bei unserer Umfrage zum Community Day im Juni und Juli bei Pokémon GO mitgemacht. Schiggy, Hornliu, Sandan und Nebulak standen als Kandidaten zur Auswahl. Wer hat gewonnen?

Um was geht es? In Pokémon GO finden jeden Monat Community Days statt. Normalerweise geben die Entwickler bei Niantic vor, welches Pokémon während des Events im Fokus steht. Im Juni und Juli stehen aber die zwei Pokémon im Fokus, für die Trainer abstimmen. Das passiert über Twitter und jeder hat eine Stimme.

Wir haben gefragt: Wir auf MeinMMO haben uns schon vor der offiziellen Umfrage von Pokémon GO umgehört, wie die Stimmung bei den Trainern ist. In unserer Umfrage fragten wir euch, ob ihr für Schiggy, Hornliu, Sandan oder Nebulak stimmen wollt.

Über 2700 Leute haben abgestimmt und zeigen dabei auf zwei ganz klare Favoriten, die ihr während der Events sehen wollt.

Die Gewinner der Umfrage – welches Pokémon wollt ihr am meisten?

So habt ihr entschieden: In der Umfrage wird deutlich, dass gleich zwei Kandidaten viele Fans besitzen. Hornliu und Nebulak sind ganz dicht beieinander.

Am 20. Mai um 11:00 Uhr wurde die Umfrage mit 2781 Stimmen ausgewertet. Diese Stimmen verteilen sich wie folgt:

Hornliu mit 821 Stimmen – das sind etwa 30 % Nebulak mit 792 Stimmen – das sind etwa 29 % Schiggy mit 623 Stimmen – das sind etwa 22 % Sandan mit 545 Stimmen – das sind etwa 19 %

In den ersten Stunden nach Start der Umfrage wurde deutlich sichtbar, wie eng das Rennen bei euch zwischen Hornliu und Nebulak lief. Teilweise waren es weniger als 10 Stimmen, die zwischen diesen beiden Pokémon lagen.

Wie sieht es offiziell aus? Auch Niantic machte bereits vor dem Start der eigentlichen Umfrage eine kleine Vorabwahl auf Twitter. Sie fragten: Wenn ihr heute für den Community Day wählen müsstet, welches Pokémon würde eure Stimme bekommen?

Stolze 259.116 Leute stimmten auf Twitter ab und wählten dort Nebulak zu ihrem Favoriten. Hornliu landet auf Platz 2, gefolgt von Schiggy und auf dem letzten Platz Sandan.

If the #PokemonGOCommunityDay poll were happening today, which Pokémon would you vote for? — Pokémon GO (@PokemonGoApp) May 18, 2020

Neben diesen bekannten Pokémon erwarten euch aber bald ganz neue Spezies in Pokémon GO. Niantic kündigte an, dass ein Drachen-Trio im Spiel einziehen wird. Die sind von den Typen Feuer, Eis und Elektro. So wie es aussieht, werden die 3 neuen Legendären in Pokémon GO richtig stark.