Pokémon GO bringt 3 neue Legendäre – und die sind richtig stark

Reshiram, Zekrom und Kyurem kommen zu den Raids in Pokémon GO. Diese legendären Drachen-Pokémon werden das Meta-Game richtig verändern, denn sie gehören zu den besten Angreifern. Wie stark sind sie?

Was ist neu? Am Abend des 19. Mai 2020 verkündete das Team von Niantic, dass Pokémon GO bald Verstärkung durch drei neue Drachen-Pokémon erhalten wird. Dabei geht es um die legendären Pokémon Reshiram, Zekrom und Kyurem.

Alle von ihnen werden bald in Stufe-5-Raids erscheinen. Zunächst macht Reshiram den Anfang.

Wann kommt Reshiram? Am Dienstag, den 26. Mai um 22 Uhr kommt Reshiram in die T5-Raids von Pokémon GO. Es bleibt drei Wochen im Spiel und verschwindet dann wieder am 16. Juni um 22:00 Uhr deutscher Zeit.

Man geht davon aus, dass die anderen beiden Drachen jeweils in den Wochen danach folgen. Doch das kündigte Niantic noch nicht an.

So trefft ihr es leichter: Damit ihr das neue Pokémon auch wirklich zu sehen bekommt, finden im Mai und Juni wieder Raid-Stunden statt. Jeweils mittwochs laufen diese Stunden-Events und sorgen dafür, dass der Raidboss nahezu auf jeder Arena erscheint.

Die Raid-Stunden mit Reshiram laufen an den folgenden Tagen jeweils von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr:

Mittwoch, 27. Mai 2020

Mittwoch, 3. Juni 2020

Mittwoch, 10. Juni 2020

Reshiram, Zekrom, Kyurem im Meta – Wie stark sind sie?

Das müsst ihr wissen: Die Ankunft dieser Drachen wird wohl gehörige Auswirkungen auf das Meta-Spiel und wohl auch auf Trainerkämpfe haben.

Reshiram gehört zum Typ Drache und Feuer

Zekrom gehört zum Typ Drache und Elektro

Kyurem gehört zum Typ Drache und Eis

Nach bisherigen Analysen werden alle drei Drachen sehr stark. Dabei geht man davon aus, dass sie die Attacken und Werte beibehalten, die sie bisher im Code von Pokémon GO zugeteilt bekamen. Niantic könnte das alles vor dem Release aber noch ändern.

Sollte alles so bleiben, sehen die Rankings so aus:

Macht euch also für dieses starke Trio bereit und sichert sie euch unbedingt in der Sammlung, wenn ihr gern raidet und nach guten Angreifern sucht.

Ein weiteres, besonderes Pokémon in eurer Sammlung ist Kaumalat – denn das ist irre selten.