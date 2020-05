Pokémon GO: 2 Events für den Juni schon bekannt – Das wird passieren

In Pokémon GO warten im Juni 2 große Events auf euch. Die Entwickler verrrieten bereits die Daten und Namen, doch Inhalte noch nicht. Wir sagen, was dort passieren könnte.

Um diese Events geht es: Im Juni passiert eine Menge in Pokémon GO und Niantic hat erste Einblicke in kommende Events gegeben. Dabei nannten sie den Zeitraum und die Namen der Events:

Event zur Sommersonnenwende: Vom 19. Juni um 8:00 Uhr Ortszeit bis zum 24. Juni um 22:00 Uhr Ortszeit.

Vom 19. Juni um 8:00 Uhr Ortszeit bis zum 24. Juni um 22:00 Uhr Ortszeit. Käferkrabbelei: Vom 26. Juni um 8:00 Uhr Ortszeit bis zum 1. Juli um 22:00 Uhr Ortszeit.

Die Boni von den Events sind noch nicht bekannt. Allerdings gab es beide Events bereits im vergangenen Jahr, sodass man sich die ungefähren Boni bereits zusammensuchen kann.

Das könnte in den Events im Juni 2020 passieren

Was ist das Event zur Sommersonnenwende? Dieses Event nutzt Niantic gerne, um die regionalen Pokémon Sonnfel und Lunastein zu wechseln. So ist es schon 2017 und 2018 gewesen.

Es könnte also gut sein, dass wir zu diesem Event dann wieder Sonnfel in Deutschland finden können. Das ist besonders interessant, da Sonnfel bereits Shiny sein kann. Hier können wir uns dann also ein in Europa verdammt seltenes Shiny sichern.

Ansonsten hatten vergleichbare Events immer unterschiedliche Boni. Man kann also nicht ganz klar sein, was uns in diesem Zeitraum erwarten wird. Ein Hinweis könnte allerdings die Rampenlichtstunde während des Events sein. Dort wartet nämlich am 23. Juni eine Stunde lang überall Piepi auf uns.

Piepi steht in der direkten Verbindung zum Mond und schon im Anime kamen Piepi immer raus, wenn der Mond hell schien. Es könnte also gut sein, dass auch Piepi ein Teil des Events sein wird.

Was ist die Käferkrabbelei? Wie der Name schon sagt, stehen hier Käfer-Pokémon im Mittelpunkt. 2019 brachte dieses Event Shiny Sichlor ins Spiel und überall tauchten mehr Käfer-Pokémon auf.

Zudem hielt dort erstmalig der Rauch eine ganze Stunde an und lockte mehr Pokémon an. Aktuell ist der Rauch, dank der Corona-Anpassungen, genauso stark. Es könnte also gut sein, dass sich Niantic hier einen anderen Bonus überlegt.

Käfer-Pokémon, die Shiny sein können, gibt es genug. So zum Beispiel Sichlor, Pinsir oder Raupy. Ein neues Shiny ist aber denkbar. Ein heißer Kandidat dafür ist Zirpurze. Immerhin hat es in diesem Zeitraum eine besondere Rampenlichtstunde und ohne die Shiny-Form wäre dieses Event ziemlich nutzlos, da Zirpurze ansonsten nicht nützlich ist.

Ein weiteres interessantes Pokémon für dieses Event ist Nincada. Das Monster ist ebenfalls von Typ Käfer und kann Shiny sein. Es passt gut in das Event und ihr könntet die Chance auf eines der seltensten Shinys im Spiel haben.