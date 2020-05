Shinys in Pokémon GO sind für beinahe jeden Trainer ein großes Highlight. Manche sind aber seltener als andere. MeinMMO stellt euch daher die 15 Shinys vor, die aktuell wohl die wenigsten Spieler besitzen.

Das zeigt die Liste: Diese Liste basiert auf den Einschätzungen von MeinMMO-Redakteur Noah Struthoff. Berücksichtigt wurden dabei folgende Dinge:

Ist das Shiny dauerhaft zu erhalten?

Wie selten ist das Pokémon generell im Spiel?

Ist das Pokémon nur durch spezielle Aktionen im Spiel erhältlich?

Das wurde nicht berücksichtigt: Es gibt einige Shinys, die aufgrund von Fehlern im Spiel nur kurz erhältlich waren. Dazu zählt beispielsweise das Pikachu mit Detektiv-Mütze. Die Shiny-Form davon war nur 2 Minuten verfügbar und auch nur durch ein Schnappschuss.

Die Shinys, die wir euch hier vorstellen, sind allesamt offiziell eingeführt worden und einfach nur verdammt selten.

Das ist wichtig: Hierbei handelt es sich nur um eine persönliche Einschätzung. Natürlich könnt ihr selbst andere Shinys als seltener empfinden. Schlussendlich kann man sich allerdings wohl glücklich schätzen, wenn man all diese Shinys in seinem Besitz hat.

Die seltensten Shinys und was sie besonders macht

Platz 15 – Pionskora: Auf diesem Platz landet Pionskora. Das Shiny kam durch ein Rocket-Event im März 2020 ins Spiel. Doch selbst dort tauchte das Pokémon als neues Shiny nur ziemlich selten auf. Also selbst bei der Einführung hatte man nur schlechte Chancen auf ein Shiny.

Mit dem Ende des Events wurde Pionskora dann nochmal deutlich seltener. Von den Shinys, die man aktuell auf dem ganz normalen Weg fangen kann, dürfte Pionskora also eines der seltensten Shinys sein.

Platz 14 – Burmy: Bei Burmy ist es vor allem schwierig alle 3 Formen zu besitzen. Jedes der Formen gibt es als Shiny und außerhalb von Events ist Burmy ziemlich selten.

Dazu kommt noch, dass man die Sand-Form von Burmy in Deutschland wohl nur in Events antrifft. Wer dort kein Glück hat, muss bis zum nächsten Event warten. Wer also alle 3 Formen von Burmy hat, muss in Events viel gespielt oder verdammt viel Glück gehabt haben.

Platz 13 – Teddiursa: Dieses Shiny steht stellvertretend für alle 3 Shinys, Teddiursa, Lampi und Voltobal, die in den vergangenen Safari-Zonen eingeführt worden sind. Wer ein Ticket zu diesen Events hatte, der dürfte die Shinys wohl haben, doch wohl die wenigsten Trainer ohne Tickets dürften diese Shinys besitzen.

Niantic hatte nämlich kein weltweites Event rund um dieses Shinys veranstaltet, wie sonst üblich. Die 3 Pokémon sind zudem in der Wildnis ziemlich selten, vor allem Teddiursa.

Platz 12 – Botogel: Dieses Shiny ist nur rund um die Weihnachtszeit zu bekommen. Vor 2 Jahren wurde Shiny Botogel an Weihnachten eingeführt und seitdem kehrte es nur Weihnachten 2019 zurück.

Ihr könnt es dann zwar jeweils gleich für einige Wochen fangen, doch danach verschwindet es wieder und ist das ganze Jahr über weg.

Platz 11 – Damhirplex: Dieses Shiny wurde Weihnachten 2019 eingeführt und konnte dort noch Glocken um den Hals tragen. Nach der Weihnachtszeit verschwanden die Glocken, aber auch Damhirplex tauchte in keinem Event mehr vermehrt auf.

Einzig in Nestern findet man Damhirplex noch recht häufig. Wer allerdings keines dieser Nester in seiner Nähe hat, der hat sehr schlechte Chancen auf das seltene Shiny.

Platz 10 – Meltan: Die Chance auf Shiny Meltan gab es genau 2-mal. Die normale Form dieses Pokémon bekommt man nur aus der Wunderbox, die man bei einem Tausch mit einem der „Pokémon Let’s GO“-Spiele erhält.

Nur 2-mal gab es dann für wenige Wochen auch die schillernde Form von Meltan aus dieser Box. Seit über einem Jahr ist Shiny Meltan allerdings komplett verschwunden und nicht mehr erhältlich.

Wer also nicht das Glück hatte, genau während dieser beiden kurzen Zeiträume ein Shiny Meltan aus einer Wunderbox zu ziehen, der wird noch kein Shiny Meltan besitzen.

Platz 9 – Nincada: Nincada ist schon an sich verdammt selten und außerhalb von Events taucht es gar nicht auf. Shiny Nincada wurde dann zum kostenpflichten Event „Modulare Untersuchung“ eingeführt.

Wer 8,99€ bezahlt hat, der konnte besondere Feldforschungen lösen, wo mit viel Glück Shiny Nincada drin war. Wer kein Ticket hatte, konnte Nincada zwar in der Wildnis fangen, doch schon da war es selten. Aktuell ist es gar nicht zu erhalten und damit wohl noch seltener.

Platz 8 – Makabaja: Das ist ebenfalls ein Pokémon, was es nur zu einem speziellen Event gibt: Halloween. Es wurde 2019 eingeführt und war genau 2 Wochen verfügbar. Schon im Event war die Spawn-Rate von Makabaja schwach und für ein Shiny musste man einiges tun.

Nach dem Event ist Makabaja jetzt komplett verschwunden. Es soll nur an Halloween verfügbar sein. Wir müssen uns also noch bis Oktober gedulden, bis es dann wieder zurückkommt.

Platz 7 – Pandir: Dieses Pokémon ist zwar dauerhaft verfügbar, doch man bekommt es nur aus der Quest „Lande 5 großartige Curveballwürfe hintereinander“. Diese Feldforschung ist ziemlich selten und man kann sich glücklich schätzen, wenn man sie pro Woche 2-3x findet.

Dazu kommt, dass die Quest recht knifflig ist und am Ende auch ein normales Pandir drin sein kann. Man muss die Quest also schon öfter machen, um ein Shiny zu erhalten.

Platz 6 – Alola-Knogga: Dieses Shiny gibt es zwar schon eine Weile in Pokémon GO, doch man bekommt es nur aus dem Raid. Dazu kommt, dass es in den Raids schon recht selten ist und wohl eine schlechtere Rate hat, als legendäre Pokémon.

Besonders schwer ist es, weil man Alola-Knogga mindestens mit 2 Trainern machen muss. Ihr müsst also erstmal einen Mitspieler finden, um es zu besiegen. Dazu kommt noch, dass Alola-Knogga nicht immer im Raid-Pool enthalten ist. Es gibt also auch Zeiträume, wo ihr es gar nicht erhalten könnt.

Platz 5 – Pantimimi: Dieses Pokémon verbindet gleich zwei Extreme: Es dürfte wohl das seltenste regionale Shiny und das seltenste schillernde Baby im Spiel sein.

Nur Trainer aus Europa haben die Chance auf Shiny Pantimimi. Dazu kommt noch, dass es nur aus 5-km-Eiern schlüpft, die ohnehin einen großen Pool an Pokémon haben.

Pantimimi gibt es nur in Europa zu fangen

Platz 4 – Praktibalk: Dieses Shiny steht stellvertretend für alle Shinys, die man nur aus 1er-Raids oder 10-km-Eiern bekommen kann. Dazu gehören dann noch Klikk und Sheinux, was aktuell zudem im Forschungsdurchbruch enthalten ist.

Praktibalk ist das Shiny, was am frischesten veröffentlicht wurde und ist nur in 10-km-Eiern und Raids verfügbar. Um richtig gute Chancen auf das Shiny zu haben, muss man also einige Raids machen, was ziemlich auf die Raid-Pässe geht. Zudem ist Praktibalk nicht immer in den Raids enthalten.

Platz 3 – Kaumalat: Es ist wohl das seltenste Shiny, was man dauerhaft in Pokémon GO erhalten kann. Kaumalat ist ohnehin schon eines der seltensten Pokémon im Spiel und die Chance auf ein Shiny ist nochmal um ein Vielfaches kleiner.

Man bekommt es zwar auch aus Eiern, doch auch da ist Kaumalat verdammt selten. Vor allem außerhalb von Events braucht man ziemlich viel Glück für ein Exemplar.

Platz 2 – Pikachu mit Hut: Wer alle Hut-Pikachu fangen möchte, braucht verdammt viel Glück. Die meisten Hut-Pikachu gibt es immer nur für eine Woche, also über die Dauer eines normalen Events.

Es gibt allerdings auch Hut-Pikachu, die noch seltener sind. Dazu zählt beispielsweise das Pikachu mit Sommer-Hut. Das gab es nur für einen Tag bei einem Pikachu-Event.

Es gibt aber auch ein besonderes Hut-Pikachu, was es nur bei den letzten Safari-Zonen gab. Wer dort nicht dabei war, dürfte dieses besondere Shiny Pikachu nicht besitzen.

Bestimmte Hut-Pikachu und Pichu sind die seltensten Shinys im Spiel

Platz 1 – Pichu mit Hut: Noch seltener als Pikachu mit Hut sind die Pichu mit Hut. Sie gab es in den kleinen Zeiträumen wie die Pikachu, doch für dieses Shiny brauchtet ihr noch Glück aus den Eiern.

Hier kann man das Sommerhut-Pichu als Beispiel nehmen. Das gab es ebenfalls nur für einen Tag und musste zudem noch als Shiny ausgebrütet werden. Seitdem gab es dieses Pichu nie wieder.

Wie sieht es bei euch aus? Welche der Shinys habt ihr selbst in eurem Inventar? Schreibt es uns in die Kommentare. In unserer Shiny-Liste zu Pokémon GO könnt ihr alle verfügbaren Shinys finden. Dort könnt ihr also auch sehen, welche Shinys euch generell noch fehlen.