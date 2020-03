In Pokémon GO startet morgen früh, am 6. März, das große Event zu Team GO Rocket. Dabei warten neue Shinys, besondere Boni und viele Rocket-Rüpel auf euch.

Wie lange geht das Event? Los geht es am Freitag, dem 6. März um 8 Uhr Ortszeit. Es geht dann wieder das ganze Wochenende über und endet am Montag, dem 9. März um 22 Uhr Ortszeit.

Viele Boni rund um Team GO Rocket warten auf euch. Damit ihr wisst, worauf ihr euch vorbereiten könnt, zeigen wir euch eine Übersicht.

Alles, was ihr zum Rocket-Event wissen müsst

Welche Boni gibt es? Die Liste der Boni ist lang und ein neues Shiny wartet auf euch:

Unlicht- und Gift-Pokémon erscheinen vermehrt in der Wildnis, genau wie weitere Pokémon, die mit Team GO Rocket zu tun haben

Absol taucht in der Wildnis auf

Shiny Pionskora erscheint erstmals in Pokémon GO

Am Samstag findet eine große Rocket-Übernahme statt

Welche Pokémon könnten vermehrt auftauchen? Pokémon, die mit Team GO Rocket in Verbindung stehen, sind definitiv Mauzi, Smogon und Rettan. Sie gab es schon zu anderen Rocket-Events vermehrt zu finden.

Weitere interessante Gift- und Unlicht-Pokémon, die als Shiny auftreten können, sind:

Fiffyen

Alola-Rattfratz

Zubat

Nidoran

Kramurx

Sniebel

Hunduster

Zobiris

Kanivanha

Myrapla

Tentacha

Sleima

Nebulak

Roselia

Es bleibt abzuwarten, welche dieser Monster dann tatsächlich vermehrt auftreten. Potenzial für viele Shiny-Checks besteht allemal.

Wie sieht Shiny Pionskora aus? Dieses Shiny erkennt ihr gut. Anstatt lila ist es nämlich rot.

Die Chance auf Shiny Pionskora dürfte vermutlich wieder bei 1 zu 450 liegen. So ist die Wahrscheinlichkeit bei den meisten Shinys in der Wildnis.

Rocket-Übernahme am Samstag – Was passiert?

Wann startet das Event? Die Rocket-Übernahme läuft am Samstag, dem 7. März zwischen 14 Uhr und 17 Uhr. Ähnlich wie bei einem Community Day könnt ihr dann 3 Stunden lang Boni abstauben.

Welche Boni gibt es? Während der 3 Stunden übernimmt Team GO Rocket viele PokéStops und es gibt besondere Boni:

Rocket-Rüpel sind an noch mehr PokéStops verfügbar, aber auch Giovanni und die 3 Bosse Arlo, Cliff und Sierra sind vermehrt verfügbar

Die alten Pokémon der Rocket-Bosse sind wieder verfügbar

Die Lade-Attacke Frustration der Crypto-Pokémon kann innerhalb der 3 Stunden verlernt werden

Rocket-Rüpel und Bosse bringen die doppelte Menge an Sternenstaub

Im Spiel läuft die Musik von Team Rocket

Dieser Bonus ist besonders interessant: Das Ändern der Lade-Attacke Frustration ist enorm wichtig. Niantic hat die Crypto-Pokémon stärker gemacht und wenn sie dann nicht mehr Frustration beherrschen können, dann werden sie zu richtig starken Angreifern.

Es ist also durchaus lohnenswert ein Crypto-Pokémon mit guten IV eine neue und damit bessere Lade-Attacke beizubringen.

Shiny Darkrai kommt zu Pokémon GO

Wann kommt Darkrai? Während des Rocket-Events ist auch Darkrai verfügbar. Es kommt also auch am Freitag um 8 Uhr und verschwindet am Montag um 22 Uhr.

Darkrai und seine Shiny-Version

Lohnt sich Shiny Darkrai? Der mysteriöse Raid-Boss ist einer der besten Angreifer von Typ Unlicht. Jeder Raid-Pass ist hier also gut investiert.

Eine genaue Analyse zu Darkrai findet ihr hier.

Wie stehen die Chancen auf ein Shiny? Legendäre Pokémon haben eine Chance von 1 zu 19 auf ein Shiny. Das dürfte dann normalerweise auch bei Darkrai der Fall sein.

Der Coronavirus spielt in Pokémon GO ebenfalls eine Rolle. Niantic hat dementsprechend Events angepasst: