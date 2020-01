Sierra, Cliff und Arlo sind die 3 Rocket-Bosse in Pokémon GO. Wir zeigen euch die besten Konter und verraten euch, wie ihr sie bekämpfen könnt.

Update im Januar: Seit einiger Zeit kämpfen die Rocket-Bosse mit neuen Pokémon. Wir haben die Konter hier angepasst und zu jedem Boss einen einzelnen Guide. Dort könnt ihr nochmal alle Konter im Detail nachlesen.

So bekämpft man die Rocket-Bosse: Die 3 Rocket-Bösewichte findet man nur, wenn man auch vorher 6 mysteriöse Komponenten gesammelt hat. Diese ergeben dann ein Rocket-Radar, womit ihr die Bosse aufspüren könnt.

Wenn man ihnen gegenüber steht, dann läuft der Kampf genauso ab, wie gegen einen normalen Rüpel. Die gewählten Pokémon sind nur etwas stärker und daher ist der Kampf etwas kniffliger.

Rocket-Bosse zu schwer? Nutzt diese Infos

Das sollte man über die Teams wissen: Jeder der drei Bosse wählt sein Team aus 7 Pokémon aus. Ihr kämpft also nicht immer gegen dieselben Pokémon, sondern es variiert. Eure Konter sollten darauf also ausgelegt sein.

So läuft der Kampf ab: Anders als die Rüpel, verwenden die Bosse auch ihre beiden Schilde. Diese setzen sie aber immer zu euren ersten Lade-Attacken ein. Ihr könnt sie also recht schnell loswerden, wenn ihr zunächst zwei schnelle Lade-Attacken einsetzen könnt.

Wertvolle Tipps gegen die Rocket-Bosse

Diese Tipps könnt ihr anwenden: Der Kampf gegen die Bosse kann ganz leicht gehen, wenn ihr einige Tipps anwendet:

Nehmt ein Pokémon mit schnellen Lade-Attacken, um zunächst die Schilde vom Boss loszuwerden

Setzt nicht sofort die Lade-Attacke ein! Wenn ihr seht, dass das gegnerische Pokémon fast besiegt ist, dann könnt ihr die aufgeladene Attacke auch mit zum nächsten Pokémon nehmen und dort direkt reindrücken

Effektivität ist alles: Wer einfach seine Pokémon mit den meisten WP nimmt, kommt hier nicht weit. Ihr solltet die Gegner eiskalt auskontern

Sierra besiegen – Die besten Konter

Diese Pokémon hat Sierra dabei:

Erstes Pokémon: Absol

Absol Zweites Pokémon: Noktuska, Kadabra, Lapras

Noktuska, Kadabra, Lapras Drittes Pokémon: Hundemon, Tengulist, Galagladi

Als erstes Pokémon setzt Sierra immer auf Absol, welches ihr danach auch mit Glück als schillerndes Crypto fangen könnt.

So solltet ihr vorgehen: Setzt zu Beginn auf ein Pokémon mit schnellen Lade-Attacken, wie etwa Scherox oder Lucario. Kampf und Käfer ist auch gegen den Großteil der Monster von Sierra effektiv. Sie sollten sollten also nicht in eurem Team fehlen.

Als 3. Pokémon sollte man ein Monster nehmen, welches die anderen möglichen Pokémon von Sierra abdeckt. Giratina wäre da ein gutes Beispiel.

Wenn ihr weiterhin Probleme mit Sierra habt, dann schaut doch in unseren Guide zu dem Rocket-Boss.

Käfer-Pokémon – wie die Entwicklung von Sichlor – sind hier eine gute Wahl.

Das ideale Team: Euer Team sollte im besten Fall so aussehen:

Erstes Pokémon Zweites Pokémon Drittes Pokémon Lucario Urform von Giratina Scherox

Cliff besiegen – Die besten Konter

Diese Pokémon hat Cliff dabei:

Erstes Pokémon: Damhirplex

Damhirplex Zweites Pokémon: Knogga, Elevoltek oder Onix

Knogga, Elevoltek oder Onix Drittes Pokémon: Despotar, Chelterrar oder Sumpex

Als erstes Pokémon wählt Cliff immer Damhirplex. Dies werdet ihr anschließend auch fangen können, mit Glück auch als Shiny.

So solltet ihr vorgehen: Damhirplex solltet ihr im besten Fall mit Lucario angreifen. Danach ist es ganz abhängig von den Pokémon. Pflanze oder Eis ist oftmals gebraucht. Wenn Cliff Elevoltek nutzt, dann braucht ihr ein Boden-Pokémon.

Die komplette Übersicht über die besten Konter und alle Alternativen findet ihr im großen Konter-Guide zu Cliff.

Lucario ist hier immer eine gute Wahl

Das ideale Team: Das beste Team dürfte von euch also wie folgt aussehen:

Erstes Pokémon Zweites Pokémon Drittes Pokémon Lucario Glaziola Chelterrar

Arlo besiegen – Die besten Konter

Diese Pokémon hat Arlo dabei:

Erstes Pokémon: Kindwurm

Kindwurm Zweites Pokémon: Glurak, Turtok, Stahlos

Glurak, Turtok, Stahlos Drittes Pokémon: Brutalanda, Scherox oder Dragoran

Als erstes Pokémon wird hier immer Kindwurm gewählt. Dies könnt ihr dann auch als Shiny antreffen.

So solltet ihr vorgehen: Kindwurm kann man gut mit einem Eis-Pokémon wie Arktos besiegen. Alternativ geht hier auch ein Drachen-Pokémon mit schnellen Attacken, wie etwa Latios.

Danach sind vor allem Gestein- und Feuer-Pokémon nützlich. Eis-Monster sind aber auch zu gebrauchen.

Die genaue Übersicht über alle Konter und die besten Alternativen findet ihr im Konter-Guide zu Arlo.

Das ideale Team: Wenn ihr das optimale Kampfteam wollt, dann solltet ihr diese Pokémon nehmen:

Erstes Pokémon Zweites Pokémon Drittes Pokémon Arktos Geowaz Entei

