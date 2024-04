Pokémon GO: Alle Raid-Stunden und legendären Bosse im April 2024

In Pokémon GO erwarten euch im April 2024 einige Raid-Stunden sowie legendäre Bosse. Die wichtigsten Raids im April zeigen wir euch hier auf MeinMMO.

Was sind das für Raids? Wie jeden Monat rotieren auch im April 2024 wieder verschiedene Raid-Bosse durch die Arenen. Einige davon sind an Events gebunden, die diesen Monat stattfinden.

Damit ihr planen könnt, was ihr fangen wollt, fassen wir hier für euch alle Level-5-Raids sowie Mega-Raids und die dazugehörigen Raid-Stunden zusammen.

Die Übersichten findet ihr weiter unten.

Raid-Stunden und Bosse im April 2024

Wann laufen die Raid-Stunden? Die Raid-Stunde finden immer mittwochs von 18:00 bis 19:00 Uhr statt. Die jeweiligen Raid-Bosse tauchen in dieser Zeit auf einem Großteil der Arenen als Stufe-5-Gegner auf.

Die Termine im April findet ihr hier. Mögliche Shinys sind mit Sternchen* markiert:

Termin Raid-Boss 3. April Kapu-Fala* 10. April Katagami* (Nordhalbkugel) & Kaguron* (Südhalbkugel) Unser Konter-Guide zu Katagami 17. April Kapu-Toro* 24. April Kapu-Toro*

Alle Raidboss-Wechsel und Mega-Raids im April 2024

Die Raid-Bosse in Pokémon GO erscheinen in der Regel in bestimmten Event-Zeiträumen oder rotieren an bestimmten Tagen in die Raid-Planung, verschwinden kurz danach aber wieder. Meist findet der Wechsel morgens um 10:00 Uhr statt.

Die 5er- und Mega-Raids im April sind folgende:

Was ist besonders? Der April bringt insgesamt viele Raid-Bosse, die wir in Pokémon GO schon kennen. Eines der Highlights ist Katagami, das zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehört. Doch auch Crypto-Entei, dass ihr an den Wochenenden antreffen könnt, ist in Sachen Angreifer nicht zu vernachlässigen.

Zudem kommt es zu einem Debüt: Mega-Skaraborn kreuzt erstmals in Pokémon GO und gibt euch so auch eine gute Gelegenheit, das normalerweise regionale Pokémon Skaraborn zu schnappen. Außerdem erhaltet ihr mit ihm einen der besten Käfer-Angreifer des Spiels.

Eine besondere Shiny-Chance erhaltet ihr außerdem, wenn ihr versucht, Mega-Skaraborn an seinem eigenen Raid-Tag am 13. April zu fangen. Alle Infos zum Raid-Tag mit Mega-Skaraborn gibt es hier.