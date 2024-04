Pokémon GO: Mega-Skaraborn erscheint endlich – So schnappt ihr es euch

In Pokémon GO wurde der Raid-Tag mit Mega-Skaraborn vorgestellt. Wir zeigen euch alle Infos zum Event.

Wann läuft der Raid-Tag? Der Raid-Tag mit Mega-Skaraborn findet am 13. April 2024 statt, von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

Warum ihr das nicht verpassen solltet: Mega-Skaraborn hat das Potenzial, der beste Käfer-Angreifer im ganzen Spiel zu werden. Zudem kann es voraussichtlich auch als brauchbarer Kampf-Angreifer fungieren.

Außerdem ist es generell eine super Gelegenheit, das regionale Pokémon Skaraborn zu bekommen. Das erscheint sonst nämlich nur in Südamerika, der Karibik, Mittelamerika sowie im Süden Floridas und Texas, sieht man von besonderen Events mal ab. Über den Raid-Tag habt ihr eine gute Chance, es euch zu holen. Wer kein Skaraborn im Pokédex hat, sollte mitmachen.

Und: Ihr habt eine erhöhte Chance auf schillernde Skaraborn, wenn ihr es während des Raid-Tags fangt. Das dürfte für Shiny-Jäger besonders interessant sein.

Alle Inhalte und Boni zum Raid-Tag mit Mega-Skaraborn

Hier fassen wir die wichtigsten Infos in der Übersicht zusammen.

Der wichtigste Bonus: Ihr erhaltet während des Events bis zu fünf zusätzliche kostenlose Raid-Pässe von Arena-Fotoscheiben. Ihr braucht also keine Extra-Pässe kaufen, sondern könnt einfach so mehrere Raids durchführen. Außerdem wird das Fern-Raid-Limit auf 20 an diesem Tag erhöht.

Ein weiterer interessanter Bonus: Wenn ihr mit mehr als zwei Trainern den Raid beendet, sollen für 15 Minuten mehr Pokémon im Umkreis der Arena erscheinen. Um welche es sich dabei handelt, ist allerdings noch unbekannt.

Grundsätzlich dürfte Mega-Skaraborn mit den richtigen Kontern auch schon locker zu zweit zu besiegen zu sein, eventuell sogar solo. Besonders schwach ist es gegen Flug-Attacken. Mega-Rayquaza könnte also eine mächtige Option sein.

Darüber hinaus wird es im Shop weitere Angebote zum Event geben. Dazu gehört etwa ein Event-Ticket für 5 US-Dollar (Euro voraussichtlich vergleichbar), das euch acht weitere Raid-Pässe, eine erhöhte Chance auf XL-Sonderbonbons aus Raids, 50 % mehr EP aus Raids und doppelten Raid-Stenernstaub bringt. Aber: Dieses Ticket ist optional, ihr braucht es nicht unbedingt für den Raid-Tag.

Ihr wollt wissen, was sonst im Spiel los ist? Dann schaut in der Übersicht der Events im April 2024 bei Pokémon GO vorbei.