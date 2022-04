Pokémon GO: Kapu-Toro Konter – Die 20 besten Angreifer im Raid-Guide

In diesem Guide findet ihr die 20 besten Konter gegen Kapu-Toro in Pokémon GO. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Monster ihr am besten gegen das legendäre Pokémon nutzen solltet und welche Movesets sich besonders eignen.

Was ist Kapu-Toro für ein Pokémon? Bei Kapu-Toro handelt es sich um ein legendäres Pokémon aus der 7. Spiele-Generation. Es ist der Schutzpatron der Alola-Insel Ula-Ula und gehört zu den Typen Pflanze und Fee. Als Raid-Boss wird es euch in den Level-5-Raids begegnen.

Wann ist Kapu-Toro zu bekommen? Kapu-Toro wird im Zeitraum vom 12. April 2022 bis 25. April 2022 erstmals in den Level-5-Raids in Pokémon GO zu finden sein.

Kapu-Toro im Raid besiegen – Die 20 besten Konter

Mega-Bibor mit Gifthieb und Matschbombe Mega-Gengar mit Bürde und Matschbombe Crypto-Sarzenia mit Säure und Matschbombe Roserade mit Gifthieb und Matschbombe Crypto-Giflor mit Säure und Matschbombe Crypto-Sleimok mit Gifthieb und Mülltreffer Crypto-Skuntank mit Giefthieb und Matschbombe Toxiquak mit Gifthieb und Matschbombe Gengar mit Bürde und Matschbombe Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade Sarzenia mit Säure und Matschbombe Crypto-Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb Crypto-Smogmog mit Säure und Matschbombe Cerapendra mit Gifthieb und Matschbombe Giflor mit Säure und Matschbombe Crypto-Ho-Oh mit Kraftreserve und Sturzflug Crypto-Lavados mit Feuerwirbel und Himmelsfeger Crypto-Bibor mit Gifthieb und Matschbombe Amfira mit Gifthieb und Schlammwoge Crypto-Piondragi mit Giftstachel und Matschbombe

Schwächen von Kapu-Toro: Da Kapu-Toro zu den Pokémon der Typen Pflanze und Fee gehört, ist es besonders schwach gegen Gift-Angriffe. Alternativ könnt ihr auch auf Flug-, Stahl-, Feuer- und Eis-Attacken setzen.

Gibt es Shiny Kapu-Toro? Nein, die schillernde Form von Kapu-Toro ist derzeit noch nicht in Pokémon GO verfügbar.

Wie viele Trainer benötigt man? Mit den Top-Angreifern und einem hohen Trainer-Level (Level 40+) könnt ihr Kapu-Toro bereits zu zweit oder dritt besiegen. Wir empfehlen euch jedoch den einen oder anderen Spieler mehr hinzuzuziehen.