Das Entwickeln von Evoli in Pokémon GO lässt sich mit Tricks und Namen beeinflussen. Wir zeigen euch, mit welchen Tricks ihr Evoli 2026 gezielt entwickelt. Dabei entstehen Glaziola, Psiana, Feelinara und andere coole Entwicklungen.

Evoli gehört zu den Pokémon, die besonders vielfältige Entwicklungen haben. Ihr könnt es in Pokémon GO zu folgenden Pokémon entwickeln:

Aquana

Blitza

Flamara

Nachtara

Psiana

Glaziola

Folipurba

Feelinara

Was sind das für Tricks? Auf den ersten Blick habt Ihr keinen Einfluss darauf, in welche der genannten Monster sich Evoli entwickelt. Doch findige Trainer fanden heraus, wie Ihr die Entwicklungen bestimmten könnt. Mit Spitznamen, einem Beweis der Freundschaft und mit speziellen Lockmodulen.

Update vom 16. November 2026: Der Artikel wurde geprüft und befindet sich auf dem aktuellsten Stand.

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Evoli entwickeln – Alle Namenstricks in der Übersicht

Gezielt entwickeln: Ihr habt in Pokémon GO die Möglichkeit, gezielt Aquana, Blitza, Flamara, Nachtara, Psiana, Glaziola, Folipurba und Feelinara zu entwickeln.

Die Namen für den Namenstrick bei Evoli:

Sparky für die Entwicklung von Evoli zu Blitza Rainer für die Entwicklung von Evoli zu Aquana Pyro für die Entwicklung von Evoli zu Flamara Sakura für die Entwicklung von Evoli zu Psiana Tamao für die Entwicklung von Evoli zu Nachtara Rea für die Entwicklung von Evoli zu Glaziola Linnea für die Entwicklung von Evoli zu Folipurba Kira für die Entwicklung von Evoli zu Feelinara

So funktioniert die Entwicklung:

Klickt in Pokémon GO auf den Pokéball, dann auf Pokémon

Sucht jetzt das Evoli aus, das ihr entwickeln wollt

Klickt auf das Stift-Symbol neben Evolis Namen und wählt einen der Namen unserer Auflistung für die Entwicklung

Tipp: Wenn Ihr den gewünschten Namen eingetragen habt, dann dürfte bei dem Button zum Entwickeln auch ein kleines Bild des gewünschten Pokémon erscheinen. So könnt Ihr sicher sein, dass ihr Evoli in das richtige Pokémon entwickelt.

Jetzt Entwickeln: Entwickelt ihr jetzt das Evoli, das einen Spitznamen erhalten hat, sollte die gewünschte Entwicklung erscheinen.

Achtung: Dieser Trick mit Spitznamen funktioniert aber nur einmal pro Entwicklung. Also ein Mal für Aquana, ein Mal für Blitza und so weiter. Mit dem Kumpel-Trick entwickelt ihr auch danach noch gezielt zu Psiana oder Nachtara. Mit besonderen Lockmodulen könnt Ihr Folipurba und Glaziola bekommen.

Seit Mai 2021 neu dabei: Feelinara

Evoli entwickeln zu Aquana, Flamara oder Blitza – Ohne Namenstrick?

Wie geht das? Wollt ihr Evoli zu den Pokémon Aquana, Flamara oder Blitza entwickeln und dabei auf einen Namenstrick verzichten, dann müsst ihr auf den Zufall hoffen. Ohne Spitznamen und andere Anforderungen entwickelt sich Evoli immer zufällig zu Aquana, Flamara oder Blitza.

Welche der drei Pokémon dabei entwickelt werden, könnt ihr ohne Spitzname nicht weiter beeinflussen.

Evoli entwickeln zu Feelinara

Das ist neu: Das funktioniert einmalig über den Spitznamen Kira. Doch wenn ihr diese Möglichkeit nicht verschwenden wollt oder eine weitere Entwicklung gezielt durchführen wollt, funktioniert das durch das Verdienen von Herzen.

70 Herzen müsst ihr mit Evoli als Kumpel verdienen, um es gezielt zu Feelinara zu entwickeln. Hier zeigen wir euch weitere Infos zur Evoli-Entwicklung “Feelinara” in Pokémon GO.

Evoli zu Folipurba und Glaziola entwickeln

Wenn ihr den Spitznamen-Trick für Folipurba und Glaziola bereits angewendet habt, gibt es auch eine andere Möglichkeit, um an die Entwicklungen zu kommen.

So funktioniert’s: Um diese Entwicklungen durchzuführen, braucht ihr das Moos-Modul beziehungsweise das Gletscher-Modul. Diese Lockmodule könnt ihr im Ingame-Shop für jeweils 200 Münzen kaufen.

Zündet ein Gletscher-Modul an einem PokéStop, um Evoli gezielt zu Glaziola zu entwickeln

Zündet ein Moos-Modul an einem PokéStop, um Evoli gezielt zu Folipurba zu entwickeln

Alternativ kann auch ein anderer Spieler das jeweilige Modul zünden. Ihr müsst nur in der Reichweite davon an dessen Stop sein.

Das Gletscher-Modul und das Moos-Modul – So sehen sie in Pokémon GO aus

Wenn ihr dann in der Reichweite vom jeweiligen Moduls seid, könnt ihr das gewünschte Evoli einfach entwickeln. Es wird dann garantiert zu Glaziola oder Folipurba, je nachdem welches Modul ihr gezündet habt.

So könnt ihr sicher sein: Schaut hier nochmal vor dem Entwickeln auf das Bild beim Entwicklungs-Button. Dort sollte entweder Folipurba oder Glaziola angezeigt werden. Wenn dies der Fall ist, dann könnt ihr es entwickeln.

Sollte dort nicht das passende Bild sein, dann müsst ihr euch noch näher an das passende Lockmodul begeben. Schaut dann nochmal nach, ob das richtige Bild erscheint.

Alle Lockmodule in Pokémon GO erklärt – Mit Entwicklungen und Spawns

Evoli entwickeln zu Psiana und Nachtara

Ohne Spitzname gezielt entwickeln: Habt ihr bereits ein Mal mit “Sakura” und “Tamao” entwickelt, könnt ihr weiterhin bestimmen, ob sich Evoli zu Nachtara oder Psiana entwickeln soll.

So funktioniert’s: Das Evoli, das ihr entwickeln möchtet, muss

10 Kilometer als Kumpel mit euch laufen

und dabei 2 Bonbons sammeln

bei der Entwicklung euer Kumpel sein

Bei Tag entwickelt ihr das Evoli dann zu Psiana

Bei Nacht entwickelt sich das Evoli zu Nachtara

Tipps: Am besten geht ihr 11 oder 12 Kilometer mit dem Kumpel-Evoli, um sicherzugehen, dass die Entwicklung zu Nachtara oder Psiana klappt. Dieser Trick ist immer wieder anwendbar.

Wichtig ist, dass ihr darauf wartet, dass es im Spiel Tag oder Nacht ist. Das erkennt ihr daran, ob der Himmel im Spiel hell oder dunkel ist. Ob ihr alles richtig gemacht habt, erkennt ihr daran, ob neben der Entwicklung des Evoli der Schatten von Nachtara oder Psiana auftaucht.

Hier gibt es Shiny Evoli

Ihr könnt schillernde Evoli in der Wildnis fangen. Die Chance liegt, wie bei anderen normalen Pokémon in der Wildnis, bei etwa 1 zu 450. Entwickelt ihr ein schillerndes Evoli weiter (mit Spitzname, Anforderungen oder auch per Zufall), dann erhaltet ihr die Weiterentwicklung auch in der schillernden Form.

So könnt Ihr die Evoli-Entwicklungen gezielt steuern. Welches ist eure Lieblings-Entwicklung?

Wir haben für euch genau nachgeguckt und geprüft, bei wem sich die Entwicklung lohnt. Dabei haben wir PvP (Trainer gegen Trainer) und PvE (Raids) berücksichtigt. Heraus kam, dass die meisten Evoli-Entwicklungen eher im Mittelfeld mitspielen. Glaziola und Nachtara spielen aber eine besondere Rolle. Erfahrt hier, welche Evoli-Entwicklung in Pokémon GO die stärkste ist.