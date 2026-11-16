Das Entwickeln von Evoli in Pokémon GO lässt sich mit Tricks und Namen beeinflussen. Wir zeigen euch, mit welchen Tricks ihr Evoli 2026 gezielt entwickelt. Dabei entstehen Glaziola, Psiana, Feelinara und andere coole Entwicklungen.
Evoli gehört zu den Pokémon, die besonders vielfältige Entwicklungen haben. Ihr könnt es in Pokémon GO zu folgenden Pokémon entwickeln:
- Aquana
- Blitza
- Flamara
- Nachtara
- Psiana
- Glaziola
- Folipurba
- Feelinara
Was sind das für Tricks? Auf den ersten Blick habt Ihr keinen Einfluss darauf, in welche der genannten Monster sich Evoli entwickelt. Doch findige Trainer fanden heraus, wie Ihr die Entwicklungen bestimmten könnt. Mit Spitznamen, einem Beweis der Freundschaft und mit speziellen Lockmodulen.
Evoli entwickeln – Alle Namenstricks in der Übersicht
Gezielt entwickeln: Ihr habt in Pokémon GO die Möglichkeit, gezielt Aquana, Blitza, Flamara, Nachtara, Psiana, Glaziola, Folipurba und Feelinara zu entwickeln.
Die Namen für den Namenstrick bei Evoli:
- Sparky für die Entwicklung von Evoli zu Blitza
- Rainer für die Entwicklung von Evoli zu Aquana
- Pyro für die Entwicklung von Evoli zu Flamara
- Sakura für die Entwicklung von Evoli zu Psiana
- Tamao für die Entwicklung von Evoli zu Nachtara
- Rea für die Entwicklung von Evoli zu Glaziola
- Linnea für die Entwicklung von Evoli zu Folipurba
- Kira für die Entwicklung von Evoli zu Feelinara
So funktioniert die Entwicklung:
- Klickt in Pokémon GO auf den Pokéball, dann auf Pokémon
- Sucht jetzt das Evoli aus, das ihr entwickeln wollt
- Klickt auf das Stift-Symbol neben Evolis Namen und wählt einen der Namen unserer Auflistung für die Entwicklung
Tipp: Wenn Ihr den gewünschten Namen eingetragen habt, dann dürfte bei dem Button zum Entwickeln auch ein kleines Bild des gewünschten Pokémon erscheinen. So könnt Ihr sicher sein, dass ihr Evoli in das richtige Pokémon entwickelt.
Jetzt Entwickeln: Entwickelt ihr jetzt das Evoli, das einen Spitznamen erhalten hat, sollte die gewünschte Entwicklung erscheinen.
Achtung: Dieser Trick mit Spitznamen funktioniert aber nur einmal pro Entwicklung. Also ein Mal für Aquana, ein Mal für Blitza und so weiter. Mit dem Kumpel-Trick entwickelt ihr auch danach noch gezielt zu Psiana oder Nachtara. Mit besonderen Lockmodulen könnt Ihr Folipurba und Glaziola bekommen.
Evoli entwickeln zu Aquana, Flamara oder Blitza – Ohne Namenstrick?
Wie geht das? Wollt ihr Evoli zu den Pokémon Aquana, Flamara oder Blitza entwickeln und dabei auf einen Namenstrick verzichten, dann müsst ihr auf den Zufall hoffen. Ohne Spitznamen und andere Anforderungen entwickelt sich Evoli immer zufällig zu Aquana, Flamara oder Blitza.
Welche der drei Pokémon dabei entwickelt werden, könnt ihr ohne Spitzname nicht weiter beeinflussen.
Evoli entwickeln zu Feelinara
Das ist neu: Das funktioniert einmalig über den Spitznamen Kira. Doch wenn ihr diese Möglichkeit nicht verschwenden wollt oder eine weitere Entwicklung gezielt durchführen wollt, funktioniert das durch das Verdienen von Herzen.
70 Herzen müsst ihr mit Evoli als Kumpel verdienen, um es gezielt zu Feelinara zu entwickeln. Hier zeigen wir euch weitere Infos zur Evoli-Entwicklung “Feelinara” in Pokémon GO.
Evoli zu Folipurba und Glaziola entwickeln
Wenn ihr den Spitznamen-Trick für Folipurba und Glaziola bereits angewendet habt, gibt es auch eine andere Möglichkeit, um an die Entwicklungen zu kommen.
So funktioniert’s: Um diese Entwicklungen durchzuführen, braucht ihr das Moos-Modul beziehungsweise das Gletscher-Modul. Diese Lockmodule könnt ihr im Ingame-Shop für jeweils 200 Münzen kaufen.
- Zündet ein Gletscher-Modul an einem PokéStop, um Evoli gezielt zu Glaziola zu entwickeln
- Zündet ein Moos-Modul an einem PokéStop, um Evoli gezielt zu Folipurba zu entwickeln
Alternativ kann auch ein anderer Spieler das jeweilige Modul zünden. Ihr müsst nur in der Reichweite davon an dessen Stop sein.
Wenn ihr dann in der Reichweite vom jeweiligen Moduls seid, könnt ihr das gewünschte Evoli einfach entwickeln. Es wird dann garantiert zu Glaziola oder Folipurba, je nachdem welches Modul ihr gezündet habt.
So könnt ihr sicher sein: Schaut hier nochmal vor dem Entwickeln auf das Bild beim Entwicklungs-Button. Dort sollte entweder Folipurba oder Glaziola angezeigt werden. Wenn dies der Fall ist, dann könnt ihr es entwickeln.
Sollte dort nicht das passende Bild sein, dann müsst ihr euch noch näher an das passende Lockmodul begeben. Schaut dann nochmal nach, ob das richtige Bild erscheint.
Alle Lockmodule in Pokémon GO erklärt – Mit Entwicklungen und Spawns
Evoli entwickeln zu Psiana und Nachtara
Ohne Spitzname gezielt entwickeln: Habt ihr bereits ein Mal mit “Sakura” und “Tamao” entwickelt, könnt ihr weiterhin bestimmen, ob sich Evoli zu Nachtara oder Psiana entwickeln soll.
So funktioniert’s: Das Evoli, das ihr entwickeln möchtet, muss
- 10 Kilometer als Kumpel mit euch laufen
- und dabei 2 Bonbons sammeln
- bei der Entwicklung euer Kumpel sein
- Bei Tag entwickelt ihr das Evoli dann zu Psiana
- Bei Nacht entwickelt sich das Evoli zu Nachtara
Tipps: Am besten geht ihr 11 oder 12 Kilometer mit dem Kumpel-Evoli, um sicherzugehen, dass die Entwicklung zu Nachtara oder Psiana klappt. Dieser Trick ist immer wieder anwendbar.
Wichtig ist, dass ihr darauf wartet, dass es im Spiel Tag oder Nacht ist. Das erkennt ihr daran, ob der Himmel im Spiel hell oder dunkel ist. Ob ihr alles richtig gemacht habt, erkennt ihr daran, ob neben der Entwicklung des Evoli der Schatten von Nachtara oder Psiana auftaucht.
Hier gibt es Shiny Evoli
Ihr könnt schillernde Evoli in der Wildnis fangen. Die Chance liegt, wie bei anderen normalen Pokémon in der Wildnis, bei etwa 1 zu 450. Entwickelt ihr ein schillerndes Evoli weiter (mit Spitzname, Anforderungen oder auch per Zufall), dann erhaltet ihr die Weiterentwicklung auch in der schillernden Form.
So könnt Ihr die Evoli-Entwicklungen gezielt steuern. Welches ist eure Lieblings-Entwicklung?
Wir haben für euch genau nachgeguckt und geprüft, bei wem sich die Entwicklung lohnt. Dabei haben wir PvP (Trainer gegen Trainer) und PvE (Raids) berücksichtigt. Heraus kam, dass die meisten Evoli-Entwicklungen eher im Mittelfeld mitspielen. Glaziola und Nachtara spielen aber eine besondere Rolle. Erfahrt hier, welche Evoli-Entwicklung in Pokémon GO die stärkste ist.
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Kommentare
Tipps/Nice to know:
Für Feelinara müssen es 70 Herzen sein. Wer nicht so tief im Kumpelthema ist, der schaut immer in die Statistik, teilt die Anzahl der verfütterten Beeren durch 3 und addiert alle anderen Werte. Die waren bei mir über 70, trotzdem konnte ich Feelinara nicht entwickeln.
Es wäre viel einfach er zu sagen: Das Evoli muss “Superkumpel” sein, damit man es zu Feelinara entwickeln kann.
Auch gut zu wissen: Wenn man vorher mind. 10 km mit ihm gegangen ist und es Superkumpel wird, hat man die Wahl, zu welchem Pokemon man es entwickelt. Da war ich etwas am Zittern.
Ich glaube herausgefunden zu haben das die ersten drei Entwicklungen, also Aqua, Blitza und Flamara von den Werten abhängig sind wie bei rabauz.
Angriff am höchsten Blitza
Verteidigung am höchsten Aquana
Ausdauer am höchsten Flamara
Habe es mit 6 evoli getestet 3 zur Probe und die anderen 3 zur Bestätigung.
Die 3 zur Bestätigung lag ich mit meiner Vermutung immer richtig.
Stimmt. Hab es soeben ausprobiert. Dankeschön, es hat sehr geholfen
War wohl eher Zufall. Habe die Theorie gerade überprüft: 2 mal entwickelt mit Verteidigung am höchsten, ein mal Aquana und ein mal Flamara
Kann mir wer sagen wann die neuen evoli Entwicklungen raus kommen
Wenn ich bei einem Evoli die 11 Kilometer voll habe, kann ich es dann zur Seite legen und später wieder als Buddy reinmachen und dann sofort entwickeln? Wäre sehr nützlich bei der Celebi-Spezialforschung
müsste gehn.
[…]Welches ist Eure Lieblings-Entwicklung?[…]
Vom Stärkegrad her ganz klar Aquana, damit haut man einfach alles weg.
Aber vom Style her finde ich Nachtara und Jolteon am coolsten.
In Go oder allgemein? Die Support eevees sind im CP noch die besten. Von Go Meta habe ich keine Ahnung. Aber kein eevee ist im CP gut. Mein signature ist trotzdem glaceon