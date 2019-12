Pokémon GO: Rocket-Boss Arlo besiegen – Die besten Konter im Guide

Den Rocket-Boss Arlo in Pokémon GO zu besiegen kann ganz schön schwer sein. Wir zeigen euch daher die besten Konter gegen Arlo, damit ihr ihn leicht bekämpfen könnt.

So kann man gegen Arlo kämpfen: Um Arlo zu finden, benötigt ihr das Rocket-Radar. Dafür müsst ihr sechs mysteriöse Komponenten sammeln, die ihr bei Siegen über die Rocket-Rüpel erhaltet.

Seit Weihnachten kämpft Arlo mit ganz anderen Pokémon, weshalb ihr nun auch andere Konter benötigt.

Die besten Konter gegen Arlo – So besiegt ihr ihn

Diese Pokémon nutzt Arlo: Insgesamt 7 Pokémon hat Arlo in seinem Team, wovon er jedes Mal 3 Stück einsetzt. Sein Team sieht wie folgt aus:

Erstes Pokémon: Kindwurm

Kindwurm Zweites Pokémon: Glurak, Turtok oder Stahlos

Glurak, Turtok oder Stahlos Drittes Pokémon: Brutalanda, Dragoran oder Scherox

Zuerst beginnt Arlo immer mit Kindwurm. Das Drachen-Pokémon könnt ihr nach dem Kampf auch als Shiny antreffen.

Die besten Konter gegen Kindwurm: Das Pokémon ist anfällig gegen die Typen Eis, Drache und Fee. Die besten Angreifer sind:

Arktos mit Eisesodem und Eissturm

Dragoran mit Feuerodem und Drachenklaue

Giratina (Wandelform) mit Feuerodem und Drachenklaue

Für das erste Pokémon braucht ihr ein Monster, welches schnell die Lade-Attacke raushauen kann. Als Eis-Pokémon bietet sich dort Arktos mit Eisstrum an.

Alternativen dazu sind auch Drachen-Pokémon. Dragoran oder Giratina haben mit Drachenklaue eine Lade-Attacke, die man sehr schnell aufladen kann.

Die besten Konter gegen Glurak: Das Pokémon ist anfällig gegen die Typen Wasser, Elektro und Gestein. Gegen Gestein hat es sogar eine doppelte Schwäche. Die besten Angreifer sind:

Geowaz mit Steinwurf und Felswurf

Rihornior mit Katapult und Surfer

Kyogre mit Kaskade und Surfer

Am besten nutzt ihr hier die doppelte Schwäche von Glurak aus. Greift also mit Gestein-Pokémon an. Geowaz bietet sich hier am besten an, da es mit Felswurf eine schnelle Lade-Attacke besitzt.

Eine Alternative sind Wasser-Pokémon wie Kyogre. Surfer ist recht schnell aufgeladen und Kyogre ist im Kampf recht standhaft.

Die besten Konter gegen Turtok: Das Pokémon ist anfällig gegen die Typen Elektro und Pflanze. Die besten Angreifer sind:

Folipurba mit Rasierblatt und Laubklinge

Raikou mit Donnerschock und Stromstoß

Bisaflor mit Rankenhieb und Flora-Statue

Turtok tanzt mit seinen Kontern ein wenig aus der Reihe. Wenn Arlo hiermit kämpft, dann kontert ihr in leicht mit Pflanzen- oder Elektro-Pokémon aus.

Pokémon wie Folipurba oder Raikou haben recht schnelle Lade-Attacken und sind hier zu empfehlen. Attacken wie Solarstrahl oder Donner sollten hier eher nicht eingesetzt werden, da sie zu lange zum aufladen brauchen.

Die besten Konter gegen Stahlos: Das Pokémon ist anfällig gegen die Typen Feuer, Wasser, Kampf und Boden. Die besten Angreifer sind:

Heatran mit Feuerwirbel und Flammenwurf

Entei mit Feuerwirbel und Flammenwurf

Kyogre mit Kaskade und Surfer

Am besten nutzt ihr gegen Stahlos ein Feuer-Pokémon. Dies könntet ihr nämlich gegen ein späteres Pokémon ebenfalls gebrauchen. Heatran oder Entei sind standfest und haben mit Flammenwurf eine schnelle Lade-Attacke.

Alternativen sind hier beispielsweise Kyogre oder Machomei. Sie sind ebenfalls gut gegen Stahlos, doch sind im weiteren Kampf nicht mehr zu gebrauchen.

Die besten Konter gegen Brutalanda: Das Pokémon ist anfällig gegen die Typen Gestein, Fee, Drache und Eis. Gegen Eis hat es sogar eine doppelte Schwäche. Die besten Angreifer sind:

Arktos mit Eisesodem und Eissturm

Mamutel mit Pulverschnee und Lawine

Terrakium mit Katapult und Steinhagel

Am besten nutzt ihr gegen Brutalanda Eis-Pokémon. Hier könnt ihr nämlich gut die doppelte Schwäche ausnutzen und Brutalanda schnell legen. Ein Arktos, Mamutel oder Glaziola mit schnellen Lade-Attacken dürfte ausreichen.

Alternativen sind beispielsweise Terrakium oder Geowaz. Sie haben schnelle Lade-Attacken und dürften ebenfalls gegen Brutalanda ankommen.

Die besten Konter gegen Dragoran: Das Pokémon ist anfällig gegen die Typen Gestein, Fee, Drache und Eis. Gegen Eis hat es sogar eine doppelte Schwäche. Die besten Angreifer sind:

Arktos mit Eisesodem und Eissturm

Mamutel mit Pulverschnee und Lawine

Terrakium mit Katapult und Steinhagel

Gegen Dragoran könnt ihr die gleichen Pokémon nehmen, wie gegen Brutalanda. Es hat nämlich exakt die selben Schwächen.

Setzt also vor allem auf Eis-Pokémon. Hier könnt ihr die doppelte Schwäche ausnutzen. Gestein-Pokémon mit schnellen Lade-Attacken sind gute Alternativen.

Die besten Konter gegen Scherox: Das Pokémon ist anfällig gegen Typ Feuer. Dort hat es aber auch gleich eine doppelte Schwäche. Die besten Angreifer sind:

Heatran mit Feuerwirbel und Flammenwurf

Entei mit Feuerwirbel und Flammenwurf

Lavados mit Feuerwirbel und Hitzekoller

Gegen Scherox helfen nur Feuer-Pokémon. Am besten nutzt ihr hier Pokémon mit der Attacke Flammenwurf. Sie ist schnell aufgeladen und man kann Scherox leicht besiegen. Heatran oder Entei sind gute Kandidaten.

Das beste Team gegen Arlo

Ihr könnt ein solides Team mitnehmen, welches jedes Pokémon abdeckt, bis auf Turtok. Wenn Arlo also auf Turtok setzt, dann solltet ihr euer Team nochmal umbauen.

Arktos ist ein guter Kandidat für euer Kampfteam

Ohne Turtok könnt ihr folgendes Team nutzen:

Erstes Pokémon Zweites Pokémon Drittes Pokémon Arktos Entei Geowaz

Konter gegen andere Rocket-Bosse: Wenn ihr auch Probleme mit den anderen Rocket-Bossen habt, dann schaut hier vorbei:

Giovanni ist ebenfalls nicht so leicht zu besiegen. Wir zeigen euch hier die besten Konter: