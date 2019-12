Pokémon GO: Rocket-Boss Cliff besiegen – Die besten Konter im Guide

Der Rocket-Boss Cliff aus Pokémon GO kann ganz schön schwer zu besiegen sein. Ihr müsst seine Pokémon wie Chelterrar oder Sumpex bekämpfen. Wir zeigen euch die besten Konter und verraten euch, wie ihr Cliff besiegen könnt.

Wie kann man Cliff bekämpfen? Dafür müsst ihr ein Rocket-Radar sammeln. Komponenten dafür erhaltet ihr für jeden Kampf gegen Team GO Rocket-Rüpel. Wenn ihr 6 mysteriöse Komponenten habt, dann könnt ihr das Rocket-Radar einschalten und nach Cliff, Arlo und Sierra suchen.

Seit der Änderung zu Weihnachten hat Cliff nun neue Pokémon, die ihr besiegen müsst.

Die besten Konter gegen Cliff – So besiegt ihr ihn

Dieses Team nutzt Cliff: Der Rocket-Boss setzt auf 7 unterschiedliche Pokémon, für die ihr im besten Fall immer einen guten Konter parat habt. Sein Team sieht wie folgt aus:

Erstes Pokémon: Damhirplex

Damhirplex Zweites Pokémon: Knogga, Onix oder Elevoltek

Knogga, Onix oder Elevoltek Drittes Pokémon: Despotar, Sumpex oder Chelterrar

Als erstes Pokémon setzt Cliff also immer Damhirplex ein. Dies könnt ihr nach dem Kampf mit Glück auch als Shiny fangen.

Damhirplex gibt es als Shiny

Die besten Konter gegen Damhirplex:

Lucario mit Konter und Steigerungshieb

Machomei mit Konter und Wuchtschlag

Scherox mit Zornklinge und Kreuzschere

Die beste Wahl ist hier ein Lucario. Es lädt seine Lade-Attacke schnell auf und trifft Damhirplex effektiv. Eine Kampf-Alternative ist Machomei. Es setzt seine Lade-Attacke allerdings nicht so schnell ein und ihr könnt die Schilde von Cliff nicht so schnell zerstören.

Eine Alternative kann auch Scherox sein. Das Käfer-Pokémon ist zwar nicht effektiv, doch es kann seine Attacke Kreuzschere verdammt schnell einsetzen und damit die Schilde von Cliff zerstören.

Die besten Konter gegen Knogga:

Kyogre mit Kaskade und Surfer

Chelterrar mit Rasierblatt und Flora-Statue

Arktos mit Eissplitter und Eisstrahl

Knogga ist gegen die Typen Eis, Pflanze und Wasser anfällig. An sich ist es egal welches Pokémon ihr von diesem Typen nutzt, doch es sollte immerhin eine schnelle Lade-Attacke haben.

Wir empfehlen euch aber vor allem Wasser und Pflanzen-Pokémon mitzunehmen, weil diese euch auch gegen andere Pokémon von Cliff viel helfen können. Eis wäre nur sinnvoll, wenn am Ende auch ein Chelterrar eingesetzt wird.

Die besten Konter gegen Onix:

Chelterrar mit Rasierblatt und Flora-Statue

Bisaflor mit Rankenhieb und Flora-Statue

Kyogre mit Kaskade und Surfer

Onix ist doppelt schwach gegen die Typen Wasser und Pflanze. Ihr solltet also vor allem diese Typen nutzen.

Beide Typen bieten sich auch an, da sie ebenfalls gegen Knogga und Despotar effektiv sind. Der Typ Pflanze eignet sich dann sogar noch für Sumpex.

Die besten Konter gegen Elevoltek:

Knakrack mit Lehmschuss und Sandgrab

Stalobor mit Lehmschelle und Schlagbohrer

Groudon mit Lehmschelle und Erdbeben

Elevoltek ist nur anfällig gegen den Typ Boden. Ihr müsstet also im besten Fall ein Boden-Pokémon im Team haben, um Elevoltek effektiv zu kontern.

Solltet ihr kein Boden-Pokémon dabei haben, dann setzt zumindest auf keinen Fall ein Wasser-Pokémon ein. Dagegen ist Elevoltek nämlich besonders gut.

Die besten Konter gegen Despotar:

Machomei mit Konter und Wuchtschlag

Lucario mit Konter und Steigerungshieb

Kyogre mit Kaskade und Surfer

Despotar ist doppelt anfällig gegen Kampf-Pokémon. Am besten nutzt ihr hier ein Machomei, da es mit Abstand am meisten Schaden gegen Despotar austeilt. Kämpft ihr am Anfang mit Lucario, dann könnt ihr es gegen Despotar auch wieder herausholen.

Wer kein Kampf-Pokémon dabei hat, kann auch die vielen anderen Schwächen von Despotar ausnutzen. Ein Kyogre mit Wasser-Attacken ist beispielsweise eine gute Wahl.

Die besten Konter gegen Sumpex:

Chelterrar mit Rasierblatt und Flora-Statue

Bisaflor mit Rankenhieb und Flora-Statue

Folipurba mit Rasierblatt und Laubklinge

Sumpex ist einzig gegen den Typen Pflanze anfällig. Dort hat es allerdings eine doppelte Schwäche. Nutzt also Pflanzen-Pokémon mit schnellen Lade-Attacken, wie beispielsweise die Starter mit Flora-Statue.

Die besten Konter gegen Chelterrar:

Arktos mit Eissplitter und Eisstrahl

Glaziola mit Eisesodem und Lawine

Lavados mit Feuerwirbel und Himmelsfeger

Doppelt schwach ist Chelterrar gegen den Typen Eis. Nutzt also Pokémon wie Arktos oder Glaziola. Das Top-Eis-Pokémon Mamutel bietet sich allerdings nicht an, da es gegen Chelterrar anfällig ist und schnell besiegt wird.

Eine Alternative zu Eis ist auch Flug, Feuer oder Käfer. Ein Lavados bietet sich also gut an, vor allem mit der Flug-Attacke Himmelsfeger.

Das beste Team gegen Cliff

Ein perfektes Team, mit dem ihr jede Kombination von Cliff schaffen könnt, gibt es eigentlich nicht. Elevoltek tanzt hier nämlich aus der Reihe. Wenn das Pokémon dabei ist, solltet ihr nämlich ein Boden-Pokémon mitnehmen. Wenn Elevoltek nicht dabei ist, braucht ihr es nicht.

Lucario sollte auf keinen Fall in eurem Team fehlen

Das bestmögliche Team, um auf die meisten Pokémon effektiv zu reagieren sieht wie folgt aus:

Erstes Pokémon Zweites Pokémon Drittes Pokémon Lucario Glaziola Chelterrar

