Pokémon GO: Community Day im März – Leak nennt Pokémon und Datum

Der Community Day im März 2020 bei Pokémon GO wird wohl mit dem Psycho-Pokémon laufen, das viele schon vermuteten. Ein Leak gab das Event-Pokémon sowie das Datum dafür bekannt.

Um was geht es? Der Community Day im März steht bevor, doch Niantic gab dazu noch nicht all zu viele Hinweise. Erst vor knapp einer Woche, am 22. Februar, lief der Community Day mit Rihorn. Ihr, die Spieler, durftet für ein Pokémon abstimmen und habt euch das Boden-Gestein-Pokémon mit der Felswerfer-Attacke gewünscht.

Für den Community Day im März 2020 brachte Niantic bisher nur einen Hinweis. Durch Datamining wurden jetzt, am 28. Februar, ein Pokémon sowie der Termin für das Event gefunden.

Community Day im März 2020 mit Abra?

Woher kommen die Infos? Ein Datamining von den „Pokeminers“ (via Reddit) zeigt, dass euch beim Community Day im März 2020 das Psycho-Pokémon Abra erwartet.

Außerdem soll das Event laut Datamining am 15. März 2020 stattfinden. Das ist ein Sonntag.

Gefunden wurden folgende Zeilen im Code:

string Key = „quest_at_catch_a“ string Translation = „Catch {0} Abra“



string Key = „quest_at_evolve_a“ string Translation = „Evolve {0} Abra“



string Key = „quest_at_evolve_k“ string Translation = „Evolve {0} Kadabra“

Das sind die Codes für drei Quests, in denen ihr eine bestimmte Anzahl Abra fangen, eine bestimmte Anzahl Abra entwickeln und eine bestimmte Anzahl Kadabra entwickeln sollt. Bedenkt, dass es für den Kadabra-Tausch und die Entwicklung ein besonderes Feature gibt.

Dazu fand man ein Datum für das Event „Investigating Illusions“. Dabei scheint es sich um ein bezahltes Event zu handeln, das gleichzeitig zum Community Day laufen wird.

string Key = "badge_event_0002" string Translation = "March 15, 2020"



string Key = "badge_event_0002_title" string Translation = "Investigating Illusions"

Die Info für das Event bestätigte auch Dataminer @Kelven91 auf Twitter. Das Bild dazu zeigt euch gleich die Shiny-Formen, auf die ihr euch dann wohl beim C-Day im März freuen könnt.

Wie sicher ist das? Funde aus Dataminings müssen immer mit einer gewissen Portion Zweifel betrachtet werden. Vor Niantics Bestätigung gibt es keine Garantie, dass der nächste Community Day wirklich am 15. März 2020 mit Abra stattfindet.

Der Fund passt allerdings gut ins Bild, das sich die Trainer zum Event machten. Denn am vergangenen Dienstag twitterte der Pokémon-GO-Account eine Grafik, die verdächtig nach einer Psycho-Ankündigung für das Ereignis aussieht.

