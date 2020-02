Pokémon GO: Community Day im Februar mit Rihorn und diesen Boni

Ihr habt gewählt und Pokémon GO setzt es um: Der Community Day im Februar 2020 bringt Shiny Rihorn. Wir geben die Übersicht über die Startzeit und Boni.

So wurde abgestimmt: Am vergangenen Samstag konnten alle Spieler weltweit das nächste Pokémon für den Community Day bestimmen. Zur Auswahl standen Rihorn, Machollo, Vulpix und Dratini.

Am Ende ist es nun Rihorn geworden und dürfte damit viele Spieler freuen. Immerhin war es auch bei unserer Abstimmung auf dem ersten Platz.

Alles zum Community Day im Februar – Boni und Startzeit

Wann läuft das Community-Event? Am Samstag, dem 22. Februar, zwischen 11 Uhr und 14 Uhr deutscher Zeit findet der Community Day statt.

Diese Boni gibt es: Über die Boni ist schon alles bekannt. Selbst die exklusive Attacke wurde bereits angekündigt:

Dreifacher Sternenstaub beim Fangen von Pokémon

Lockmodule halten 3 Stunden lang an

Rihorn gibt es häufiger in der Wildnis

Shiny Rihorn findet man erstmalig in der Wildnis

Rihornior lernt die exklusive Attacke Felswerfer

Was weiß man zur Attacke Felswerfer? Bislang weiß man nur, dass es eine Attacke von Typ Gestein ist. Da sie bisher noch nicht im Spiel ist, kann man auch nicht abschätzen, wie stark sie werden kann.

Sollte sie ähnlich stark wie Aquahaubitze werden, dann könnte Rihornior zu den besten Angreifern von Typ Gestein aufsteigen.

Shiny Rihorn, Rizeros und Rihornior

Wird es Shiny Rihorn geben? Wie immer am Community Day, werdet ihr auch diesmal vermehrt auf die Shiny-Form vom Event-Pokémon treffen.

Ihr erkennt das Shiny gut, denn es ist braun anstatt grau. Auch die Entwicklungen haben deutliche optische Unterschiede.

Wie liegt die Chance auf das Shiny? Die Rate ist immer erhöht am Community Day. So liegt die Wahrscheinlichkeit auf ein Shiny bei 1 zu 25. Wer also ein wenig spielt, wird sicherlich mit einem Shiny belohnt.

Sucht ihr noch Tipps für die PvP-Liga? Wir geben euch hier die Übersicht: