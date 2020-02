Pokémon GO: So nutzt ihr den Community Day mit Rihorn am besten aus

Am kommenden Samstag, den 22. Februar, steht der Community Day mit Rihorn in Pokémon GO an. Wir geben euch die Übersicht über Startzeit, Shinys und die Boni.

Was ist der Community Day? Dieses Event findet monatlich in Pokémon GO statt und stellt immer ein besonderes Monster in den Mittelpunkt, welches dann vermehrt erscheint und erstmalig auch als Shiny zu haben ist.

Im Februar dreht sich alles um das Pokémon Rihorn. Es gewann die Spieler-Abstimmung und bekommt deshalb den Community Day.

Alles zum Community Day – Startzeit und Boni

Was: Der Pokémon GO Community Day im Februar 2020

Wann: Am Samstag, den 22. Februar, von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr deutscher Zeit

Pokémon des Tages: Rihorn

Exklusive Attacke: Felswerfer für Rihornior

Bonus: Dreifacher Sternenstaub für das Fangen von Pokémon

Bonus: Während des Community Days kann man 2 Sinnoh-Steine pro PvP-Kampf-Set verdienen

Bonus: 3-stündige Lockmodule

Weiterer Bonus: Zum Erlernen der exklusiven Attacke kann man Rihornior bis 16:00 Uhr entwickeln

Das solltet ihr über die Zeiten wissen: Der Community Day bekannt um 11 Uhr Ortszeit. Das Event richtet sich nicht nach irgendwelchen festen Zeiten.

So holt ihr das meiste aus dem Community Day

Setzt auf diesen Bonus: Diesmal gibt es wieder dreifachen Sternenstaub für das Fangen von Pokémon. Das dürfte wohl der beste Bonus für einen Community Day sein. Nutzt ihn also gut aus.

Dafür solltet ihr die kompletten 3 Stunden lang auf Sternenstücke setzen. Habt also 6 Sternenstücke im Inventar. So bekommt ihr dann nämlich die 4,5-fache Menge an Sternenstaub pro Pokémon.

So sammelt Ihr leicht viel Sternenstaub in Pokémon GO

Nutzt dieses Event noch aus: Während des Community Days läuft auch noch das Freundschaftswochenende. Dort könnt ihr schneller mit Freunden leveln und könnt mehr Geschenke aufmachen.

Das ist ziemlich interessant, denn zudem gibt es aktuell Fossil-Pokémon in den 7-km-Eiern. Wer diese also noch benötigt, kann während des Community Days auch noch ein paar Fossil-Pokémon ausbrüten.

Fossil-Pokémon könnt ihr auch während des Community Days ausbrüten.

Sucht euch einen guten Ort aus: Das heimische Dorf ist vielleicht nicht der beste Ort, um einen Community Day zu spielen. Sucht euch also einen Ort mit vielen PokéStops und Spawnpunkten, um dort das Event auszunutzen.

Sichert euch die garantierten Sinnoh-Steine: Am Community Day könnt ihr auch Sinnoh-Steine garantiert bekommen. Das ist gut, denn Rihornior lässt sich nur entwickeln, wenn man auch einen Sinnoh-Stein einsetzt.

So bekommt ihr am Samstag den ganzen Tag über aus jedem Kampf-Set in der PvP-Liga 2 Sinnoh-Steine als Belohnung – ganz egal ob ihr gewinnt oder verliert. Ihr müsst lediglich 5 Kämpfe absolvieren.

Shiny Rihorn, Rizeros, Rihornior

Gibt es Shiny Rihorn? Am Community Day werdet ihr erstmalig auf Shiny Rihorn treffen. Dieser Bonus ist das Herzstück vom Community Day und natürlich auch dieses Mal vorhanden.

Wie liegen die Chancen auf Shiny Rihorn? am Community Day ist die Shiny-Rate erhöht. So habt ihr in etwa eine Chance von 1 zu 25. Die normale Shiny-Rate in der Wildnis liegt bei 1 zu 450.

Rihornior mit Felswerfer – Was kann es?

Wie stark wird Felswerfer? Rihornior mit dieser Gestein-Attacke wird ein richtiges Monster! Rein vom Schaden her ist es damit das zweitbeste Pokémon dieses Typs.

Eine genaue Analyse über die Attacke lest ihr hier.

Wie kommt man an die Attacke? Dafür müsst ihr zwischen 11 Uhr und 16 Uhr ein Rizeros zu Rihornior entwickeln. Nur so lernt es dann schlussendlich die Attacke Felswerfer. Mit TMs ist der Angriff nicht zu erlernen.

