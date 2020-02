In Pokémon GO startet morgen früh, am 21. Februar, das Freundschaftswochenende. Wir zeigen euch, was dort passiert und welche Boni auf euch warten.

Wie lange geht das Freundschaftswochenende? Das Event beginnt morgen früh um 8 Uhr Ortszeit und endet dann am Montag, den 24. Februar um 22 Uhr Ortszeit.

Ihr habt also ein ganzes Wochenende Zeit, um Boni rund um eure Freunde zu kassieren und euch weitere Vorteile zu erspielen.

Alles, was ihr über das Freundschaftswochenende wissen müsst

Was gibt es für Boni? Es dreht sich alles um eure Freunde und ihr bekommt auf fast alle Aktionen bei diesem Feature besondere Boni:

Freundschaftslevel steigt schneller

Pokémon bringen doppelte so viele Bonbons beim Tauschen

Das Tauschen von Pokémon kostet nur halb so viel Sternenstaub

Pro Tag kann man 40 Geschenke öffnen

Man kann 20 Geschenke auf einmal tragen

Es ist die beste Zeit, um mit euren Freunden im Level aufzusteigen

Hier gibt es bisher noch keine Infos: Bislang verriet Niantic nur, dass das Freundschaftslevel schneller steigt. Wie genau hier „schneller“ definiert wird, ist unklar.

Bei einem vergleichbaren Event funktionierte das Leveln doppelt so schnell. So konnte man also mit einer Interaktion das Freundschaftslevel für zwei Tage erhöhen.

Dafür ist das Event genial: Wer noch Erfahrungspunkte braucht, der sollte dieses Event voll ausnutzen. So gibt es für jeden Hyperfreund mit Glücksei 100.000 EP und für jeden besten Freund sogar 200.000 EP.

Das Freunde-Feature ist der beste Weg, um schnell an EP zu kommen und genau das sollte man jetzt ausnutzen.

Passend dazu kann man sogar 40 Geschenke pro Tag öffnen und 20 Stück auf einmal tragen. So funktioniert das Interagieren mit Freunden umso besser.

Bis zu 40 Geschenke kann man im Event pro Tag aufmachen

Sucht ihr noch Freunde? Für dieses Event bietet es sich auch super an, wenn ihr neue Freunde hinzufügt. Schaut doch dafür in unsere Facebook-Gruppe zu Pokémon GO oder in diesen Artikel: Schließe neue Freundschaften – Hier findet ihr Codes

Gibt es Boni rund um Pokémon? Besondere Pokémon oder Quests sind nicht angekündigt. Das ist auch nicht schlimm, denn am Samstag findet der Community Day für Februar statt.

Dort habt ihr dann für 3 Stunden in der Wildnis überall Rihorn. So kommen diese Spawns wenigstens nicht irgendwelchen Event-Spawns in die Quere und es gibt keine Überschneidungen.

Passend zum Community Day ist nun auch bekannt, wie stark Rihornior mit Felswerfer wird: