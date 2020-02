Die Attacke Felswerfer für den Community Day mit Rihorn im Februar wurde zu den Spieldateien von Pokémon GO hinzugefügt. Daher wissen wir nun, wie stark dieser Angriff ist.

Das ist Felswerfer: Die Attacke wurde bereits zur Abstimmung vom Community Day bekannt gegeben. Bis jetzt wusste man allerdings noch nicht, wie stark der Angriff ist und ob Rihornior damit tatsächlich gut wird.

Jetzt sind die Werte der Attacke hinzugefügt worden und man kann sich ein Bild davon machen, ob Felswerfer tatsächlich ein guter Angriff ist.

So stark wird Rihornior mit Felswerfer

Das sind die Werte: Der Schaden pro Sekunde ist mächtig und katapultiert Rihornior damit auf den zweiten Platz der Gestein-Angreifer.

Beim DPS landet Rihornior auf Platz 2 der Gestein-Angreifer. Quelle: reddit

Man muss dazu aber sagen, dass es deutlich standfester im Kampf ist als ein Rameidon. Wer also vor allem Tränke sparen möchte, der findet in Rihornior die beste Möglichkeit.

Es ist mit Katapult und Felswerfer sogar besser als Despotar und Terrakium und gilt gegen Voltolos, einem der nächsten Raid-Bosse, als einer der besten Konter.

Sollte man sich die Attacke sichern? Selbst wenn man am Community Day an sich nicht spielt, sollte man sich zumindest die Attacke sichern und ein Rizeros zu Rihornior entwickeln.

Am besten entwickelt ihr gleich mehrere Exemplare, denn auch zukünftig ist Rihornior einer der besten Gestein-Angreifer.

Wie kommt man an Felswerfer? Diese Attacke ist an diesem Samstag, den 22. Februar, erhältlich. Dafür müsst ihr zwischen 11 Uhr und 16 Uhr ein Rizeros zu Rihornior entwickeln.

Durch TMs oder nach diesem Event ist Felswerfer nicht mehr verfügbar.

Shiny Rihornior wird Felswerfer ebenfalls lernen

Was gibt es noch am Community Day? Neben der starken Attacke gibt es auch noch andere Boni im Event. So gibt es dreifachen Sternenstaub für das Fangen von Pokémon und dreistündige Lockmodule.

Das Highlight ist die Einführung von Shiny Rihorn und die erhöhte Chance auf das schillernde Exemplar.

