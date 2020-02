In Pokémon GO könnte es bald Änderungen an dem System zum Verdienen von Münzen geben. Dataminer haben Hinweise gefunden, dass man bald durch Quests die Premium-Währung erhalten kann.

Das wurde entdeckt: Die Dataminer „Pokeminers“ haben in den Spieldateien von Pokémon GO einige Änderungen festgestellt. Darunter ist auch eine Neuerung, die auf ein verändertes Münz-System hindeutet.

So könnte es schon bald sein, dass die Arenen nicht mehr der einzige Weg sind, um an die Ingame-Währung zu kommen. Möglicherweise könnte man dadurch jeden Tag mehr Münzen verdienen, als die bisherigen 50.

Gibt es Münzen bald durch Quests?

Das sagt die Textpassage: Die Dataminer stützen ihre Aussage auf folgende Datei: „daily_research_completed – Come back tomorrow to earn more PokéCoins“

Dort heißt es, dass man wohl jeden Tag eine Quest absolvieren kann und man daraus wohl PokéMünzen erhalten kann. Wie viele Münzen und wie diese Quests aussehen, ist allerdings nicht bekannt.

Gibt es PokéMünzen bald durch Quests?

Wie könnte es umgesetzt werden? So könnte es durchaus sein, dass man für die tägliche Feldforschung bald nicht nur einen Stempel bekommt, sondern auch ein paar Münzen.

Möglicherweise muss man dafür aber auch täglich eine ganz besondere Quest absolvieren.

Weitere Safari-Zonen und neue Rocket-Forschung

Giovanni kommt auch im März zurück: Einige weitere kleine Neuerungen haben die Dataminer entdeckt. So gibt es wieder die Giovanni-Spezialforschung für den März. Sie heißt diesmal wörtlich auf Deutsch übersetzt „Die schattenhafte Bedrohung wächst“.

3 weitere Safari-Zonen: Zudem wurden Infos über 3 weitere Safari-Zonen gefunden, die 2020 stattfinden sollen. Bisher sind schon einige Live-Event bekannt, doch folgende 3 Städte dürften ebenfalls Safari-Zonen bekommen:

Monterrey (Mexiko)

Sevilla (Spanien)

Goyang (Südkorea)

Für alle 3 Städte wurden nämlich die gleichen Quest-Dialoge gefunden, wie auch für Liverpool, St. Louis und Philadelphia.

In diesem Jahr gibt es wohl 3 weitere Safari-Zonen

Medaille für beste Kumpel: Hierüber wurde schon in den letzten Updates gesprochen. Diesmal gibt es aber noch mehr Infos zur Medaille für beste Kumpel.

Die Medaille, die euch für mehrere beste Kumpel auszeichnet, dürfte also schon bald im Spiel sein.

Kommt schon bald ein neues Pokémon? Die Dataminer fanden Daten über alle Formen von Sesokitz. Dies hat nämlich für jede Jahreszeit eine andere Form.

Alle 4 Formen für die Jahreszeiten sind jetzt in den Dateien aufgetaucht. Es könnte also schon bald veröffentlicht werden.

In Pokémon GO läuft jetzt auch das Freundschaftsevent. Hier gibt es alle Infos: