Pokémon GO gibt einen ersten Hinweis für den Community Day im März

Welches Monster wird am Community Day in Pokémon GO zu fangen sein? Offiziell bekannt ist noch nichts – allerdings wurde ein erster Teaser veröffentlicht.

Das ist der Teaser: Nachdem der letzte Community Day per Abstimmung entschieden wurde, scheint der nächste eher eine klassische Ankündigung zu bekommen. Via Twitter veröffentlichte Niantic einen ersten Hinweis, was uns erwarten könnte:

Zu sehen ist nur das Community-Day-Logo vor einem dunkel wabernden Hintergrund. Dazu wurde im Teaser eine Art Wahrsager-Kugel hinzugefügt. Allzu viel sagt das noch nicht aus – dennoch gibt es erste Spekulationen, was der Teaser bedeuten könnte.

Welches Pokémon kommt zum Community Day?

Das vermuten die Fans: Der Hintergrund aus dem Teaser wird in vielen Kommentaren auf Reddit und bei Twitter analysiert. Er wird mit verschiedenen Typen und Features in Verbindung gebracht. So sehen manche Fans ihn als Hinweis auf ein Psycho- oder Geist-Pokémon. Dabei stehen vor allem zwei Pokémon hoch im Kurs.

Zum einen vermuten einige, dass dies der erste Hinweis auf einen Abra-Community-Day sein könnte. Das Psycho-Pokémon der ersten Generation hat zwei Weiterentwicklungen mit Kadabra und Simsala und könnte ein guter Kandidat für einen eigenen Community Day sein. Da könnte man auch das Tausch-Entwicklungs-Feature ausnutzen.

Viele Fans würden sich über Abra freuen

Das zweite Pokémon, dessen Name öfter fällt, ist Lichtel. Das Geist/Feuer-Pokémon ist noch vergleichsweise selten und vor allem die Entwicklungen Laternecto und Skelabra dürften noch so manchem Spieler fehlen. Dabei handelt es sich bei Skelabra um einen extrem guten Angreifer.

Auch Lichtel ist eine Möglichkeit

Eine weitere Möglichkeit, die sich hinter dem Teaser verstecken könnte, hängt mit Crypto-Pokémon zusammen. Einige Spieler vermuten, dass diese am kommenden Community Day in den Vordergrund gerückt werden – beispielsweise durch eine Übernahme seitens Team Rocket.

Zuletzt fanden Dataminer mysteriöse Crypto-Eier in Pokémon GO. Könnten die an einem Crypto-Community-Day eine Rolle spielen? Das wäre auf jeden Fall ein ungewöhnlicher Community Day. Aber schließlich lief auch der letzte Community Day mit seiner Abstimmung nicht ganz so ab, wie man es normalerweise gewohnt war.

Neue Infos zum Community Day werden wohl noch ein wenig auf sich warten lassen. Bis dahin könnt ihr euch hier auf die Meisterliga vorbereiten: