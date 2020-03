Pokémon GO reagiert auf Coronavirus, damit Trainer sicher spielen können

Pokémon GO reagiert auf das Coronavirus. Nachdem sie bereits einige Events in betroffenen Regionen abgesagt haben, bringen sie jetzt auch Aktionen und Boni, damit Trainer in Krisenregionen von Zuhause aus sicher spielen können.

So reagiert Niantic auf den Virus: In Japan, Korea und Italien haben die Entwickler von Pokémon GO bereits einige Events abgesagt:

So wurde der Community Day im März dort verschoben

die wöchentlichen Events, wie die Rampenlichtstunde und die Raid-Stunde wurden abgesagt.

Damit betroffene Trainer nicht komplett auf Pokémon GO verzichten müssen, bringt Niantic nun Aktionen, damit vorsichtige Trainer besser von Zuhause aus spielen können.

Das Coronavirus verändert in manchen Regionen die Events im März

Mehr Pokémon von Zuhause aus fangen

Was für Aktionen gibt es? Manche Dinge sind nur auf die drei betroffenen Länder beschränkt, bei anderen Aktionen können Trainer weltweit davon profitieren:

Rauch ist im Shop deutlich günstiger – So kann man von Zuhause mehr Pokémon fangen (weltweit)

Rauch und die Wunderbox locken mehr Pokémon an und halten eine Stunde lang (nur in Japan, Korea und Italien)

Die PvP-Liga lässt sich ohne den Einsatz von Pokémünzen spielen und belohnt euch mit dem legendären Pokémon Voltolos (nicht ganz klar, ob weltweit oder nur in bestimmten Regionen)

Darkrai und Giratina sollen an den kommenden Wochenenden jeweils als Belohnung in der PvP-Liga verfügbar sein (nicht klar, ob weltweit)

Wenn ihr mehr im PvP kämpfen möchtet, dann schaut doch bei unserer Tier-List vorbei:

Tier-List zur PvP-Liga in Pokémon GO: Die besten Pokémon in Super-,Hyper-, Meisterliga

Hierüber wird diskutiert: Die Belohnungen in der PvP-Liga sind nicht ganz klar. Während manche Spieler meinen, dass nur betroffene Regionen die legendären Pokémon erhalten, meint Niantic (via reddit), dass dieser Bonus weltweit sein soll.

Es ist noch nicht ganz klar, ob man dann an den kommenden Wochenenden auch Darkrai und Giratina weltweit als Belohnung in Pokémon GO bekommt, denn das würde einige Raid-Pässe sparen. Es bleibt abzuwarten, ob man die beiden Pokémon dann erhält.

Die PvP-Liga hält legendäre Pokémon als Belohnung bereit

Wieso macht Niantic das? In einigen Regionen auf der Welt herrscht Ausgangssperre: Orte, Städte, ganze Regionen sind abgeriegelt. Vielerorts wollen die Menschen auch gar nicht nach draußen gehen.

Um den Trainern was zu tun zu geben, bringt Niantic die Pokémon nach Hause. So hat man noch immer den Anreiz Pokémon GO zu spielen und muss nicht zwangsweise nach draußen.

In China, wo sich der Coronavirus schon früher im Rest der Welt verbreitet hat, sind die Zahlen für Games erheblich nach oben geschossen: Viele Chinesen vertreiben sich die Langeweile in der Quarantäne mit dem Zocken von Games- und gerade von Mobile-Games.

Team GO Rocket ist jetzt auch wichtiger geworden, denn es hat richtig starke Angreifer bekommen: