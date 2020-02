Alle Events im März 2020 bei Pokémon GO wurden jetzt vorgestellt. Darunter der neue Boss Voltolos, 4 besondere Spezial-Raid-Wochenenden und ein geheimnisvolles Ereignis.

Was ist neu? Niantic stellte jetzt Events vor, die euch Trainer im März 2020 in Pokémon GO erwarten. Und das sind ganz schön viele.

Volotos kehrt als Boss ein

Giovanni hat ein neues Crypto-Pokémon

Ein neuer Forschungsdurchbruch im März

4 Spezial-Raid-Wochenenden

Ein geheimnisvolles Event

Ein Rocket-Event

Das Psycho-Spektakel kehrt zurück

Neue Infos zur Spotlight- und Mystery-Bonus-Stunde

Wer im März 2020 also alle Events in Pokémon GO mitnehmen will, der hat einiges zu tun. Wir zeigen euch jetzt, was die Ereignisse euch bringen.

Neuer Feldforschungsdurchbruch im März 2020 – Ab 1. März

Wann geht’s los? Ab dem 1. März um 22:00 Uhr erhaltet ihr eine neue Belohnung in den Forschungsdurchbrüchen. Die ist dann bis zum 1. April um 21:59 Uhr aktiv.

Was ist neu? Das Dornenpokémon aus der 5. Generation, Kastadur, ist die neue Belohnung im Feldforschungsdurchbruch für März 2020. Dazu gibt es für den Durchbruch eine zusätzliche Menge an Sternenstaub.

Niantic erklärt, dass Kastadurs Weiterentwicklung, Tentatel, ein wichtiger Kandidat für die Trainerkämpfe in Pokémon GO wird.

Volotos als Raidboss – Ab 2. März

Wann geht’s los? Am Montag, dem 2. März, betritt Volotos die 5-Sterne-Raids in Pokémon GO. Wie üblich, sucht Niantic sich hier 22:00 Uhr deutscher Zeit als Start-Termin aus, was für euch bedeutet, dass ihr Volotos dann am 3. März in den legendären Raids bei Pokémon GO vorfindet.

Der neue Raidboss Volotos in Pokémon GO

Was passiert da? Volotos ist ein legendäres Pokémon von Typ Elektro und Flug. Es gehört zur 5. Generation und stammt damit aus der Einall-Region. Aufgrund seiner Typen ist Volotos anfällig gegen Eis- und Gestein-Angriffe. Stellt Pokémon mit solchen Attacken also in euer Angriffs-Team gegen Volotos auf. Die besten Angreifer in Pokémon GO findet ihr hier.

Dass Volotos sein Debüt in Pokémon GO feiert, kommt nicht ganz überraschend:

Kommt endlich wieder ein guter Raid-Boss zu Pokémon GO? Ein Ausblick

Giovanni mit Entei – Rocket Event

Was ändert sich bei Giovanni? Wenn ihr die neuste Team-GO-Rocket-Spezialforschung abgeschlossen habt, dann erhaltet ihr Zugriff auf die März-Forschung „The Shadowy Threat Grows“. Besiegt ihr dann Giovanni, habt ihr die Chance, Crypto-Entei zu befreien. Dafür müsst ihr die Forschung bis Ende März abgeschlossen haben.

Event um Team GO Rocket – Ab 6. März

Wann startet das Rocket-Event? Das globale Ereignis mit Team GO Rocket läuft vom Freitag, dem 6. März bis Montag, dem 9. März von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr lokaler Zeit.

Was passiert da? Gift- und Unlicht-Pokémon sowie weitere Pokémon, die man mit Team GO Rocket in Verbindung bringt, erscheinen häufiger in der Wildnis.

Wer Glück hat, kann einem schillernden Pionskora begegnen

Auch Absol erscheint in der Wildnis

Während des Rocket-Events findet ihr auch die 6 alten Crypto-Pokémon, die Team GO Rocket in ihren ersten Teams nutzte

Mit Lade-TMs könnt ihr Crypto-Pokémon die Attacke „Frustration“ während des Events verlernen lassen – sie erlernen dann andere Lade-Attacken, die für das Pokémon typisch sind. Nachdem ihr die Crypto-Pokémon dann erlöst, lernen sie aber weiterhin „Rückkehr“ als Ladeattacke und ersetzen damit den Angriff, den sie per TM erlernten

Das Besiegen von Rocket-Rüpeln und -Anführern beschert euch beim Event doppelt so viel Sternenstaub

In der Event-Zeit läuft in Pokémon GO die Team-GO-Rocket-Musik

Am 7. März (von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr) findet ihr viel mehr Rocket-Rüpel an den Stops. Auch Sierra, Cliff, Arlo und Giovanni zeigen mehr Aktivität

Alle Spezial-Raid-Wochenenden – Ab 9. März

Was passiert da? An jedem Wochenende im März erwartet euch ein spezielles Event in Pokémon GO. Jedes Mal tritt ein anderes legendäres Pokémon in den 5-Sterne-Raids auf. Außerdem erhaltet ihr im gesamten Monat einen Angriffkraft-Bonus, wenn ihr mit Freunden an Raids teilnehmt.

Alle Event-Wochenenden laufen von jeweils 22:00 Uhr am Start-Tag bis 22:00 Uhr am End-Tag an den aufgezählten Terminen.

6. März bis 9. März – Darkrai mit der Chance auf Shiny

– Darkrai mit der Chance auf Shiny 13. März bis 16. März – Giratina in der Wandelform mit Chance auf Shiny

– Giratina in der Wandelform mit Chance auf Shiny 20. März bis 23. März – Kobalium mit der Chance auf Shiny und der exklusiven Attacke Sanctoklinge

– Kobalium mit der Chance auf Shiny und der exklusiven Attacke Sanctoklinge 27. März bis 30. März – Lugia mit der Chance auf Shiny und der exklusiven Attacke Luftstoß

Shiny Giratina in Pokémon GO

Was ist das geheimnisvolle Wochenende? Ab 20. März

Wann geht’s los? Von Freitag, dem 20. März um 08:00 Uhr bis Montag, den 23. März um 22:00 Uhr läuft dieses Event.

Was passiert da? Euch erwarten veränderte Pokémon-Spawns, ein seltenes Pokémon in der Wildnis, Eier-Veränderungen und veränderte Raidbosse.

Pokémon von Typ Normal, Wasser, Feuer und Eis spawnen häufiger in der Wildnis

Nincada spawnt in der Wildnis und aus 5-KM-Eiern

Laukaps und Schnuthelm schlüpfen häufiger aus 5-KM-Eiern

In den Raid-Schwierigkeiten 1 bis 4 trefft ihr Käfer- und Stahlpokémon

Ihr erhaltet doppelten Sternenstaub fürs Fangen und Ausbrüten

Dazu kommt eine besondere Spezialforschung, die Niantic nicht weiter vorstellte. Erste Hinweise darauf fand man schon beim Datamining.

Nincada könnt ihr aus Eiern ausbrüten

Psycho-Spektakel – Ab 27. März

Wann geht’s los? Das Psycho-Spektakel 2020 läuft ab Freitag, dem 27. März um 08:00 Uhr lokaler Zeit, bis zum 30. März um 22:00 Uhr lokaler Zeit.

Mollimorba (links) und Monzyto (rechts) – Quelle: YouTube

Was passiert da? Erstmals kommen weitere Psycho-Pokémon aus der Einall-Region ins Spiel. Tagsüber findet man Monozyto in der Wildnis, abends dann Mollimorba. Beide werden nach dem Event auch in 5-KM-Eiern zu finden sein.

Außerdem schlüpfen Abra, Traumato, Trasla, Spoink, Puppance, Isso, Tanhel, Monozyto und Mollimorba während des Events häufiger aus 2-KM-Eiern

In Raids werdet ihr häufiger auf Psycho-Pokémon treffen

Besondere Feldforschungen zum Psycho-Spektakel wird es auch geben

Was ist mit der Rampenlicht-Stunde und Wunderbonusstunde im März?

Was ist neu? In den letzten Wochen testete Niantic die Rampenlicht– und Wunderbonusstunden in Pokémon GO mit verschiedenen Boni. Die Entwickler danken den Spielern für das bisherige Feedback, wollen im März 2020 aber noch weiter testen.

Vorab geben sie jetzt schonmal bekannt, wie das ablaufen wird, damit ihr auch darauf vorbereiten könnt.

Die Spotlight-Stunden laufen jeden Dienstag im März ab 18:00 Uhr für eine Stunde und bringen eine überraschende Menge an Pokémon in der Wildnis

Die Wunderbonus-Stunden laufen im März jeden Donnerstag ab 18:00 Uhr für eine Stunde. Sie bringen dann Boni auf Sternenstaub, Bonbons oder Erfahrungspunkte.

Wie gefällt euch die Auswahl der Events im März 2020? Der Community Day wurde bereits im Code gefunden: