An diesem Wochenende kehren Lugia und Ho-Oh als Raid-Bosse in Pokémon GO zurück. Wir zeigen euch, wie ihr sie kontern könnt.

Das kommt am Wochenende: Wie Niantic bekannt gab, kehren die legendären Pokémon Lugia und Ho-Oh zurück in die Raids. Ihr könnt sie an diesem Wochenende nochmals herausfordern.

Wann starten die Raids? Das Event läuft ab Freitag, den 20. Dezember, um 22 Uhr deutscher Zeit. Dort sind die Raids in Deutschland aber schon zu Ende. Für alle deutschen Spieler starten sie also erst am Samstag. Ihr könnt Lugia und Ho-Oh dann bis zum Montag, den 23. Dezember um 22 Uhr herausfordern.

Was ist besonders? Ihr könnt beide Pokémon in ihrer schillernden Form fangen. Spieler spekulieren, ob an diesem Wochenende auch die exklusiven Attacken der beiden Pokémon veröffentlicht werden. Lugia beherrscht in den Konsolenspielen die Attacke Luftstoß und Ho-Oh die Attacke Läuterfeuer. Diese Attacken könnten nun auch in Pokémon GO veröffentlicht werden. Bislang ist das aber nur reine Spekulation.

Dies sind die besten Konter gegen Lugia

Lugia ist von Typ Psycho und Flug. Es ist also anfällig gegen Attacken von Typ Elektro, Gestein, Unlicht, Geist und Eis. Ihr könnt also ein breites Team an Kontern aufstellen. Die besten Konter sind folgende Pokémon:

Darkrai mit Standpauke und Finsteraura

mit Standpauke und Finsteraura Giratina mit Dunkelklaue und Spukball

mit Dunkelklaue und Spukball Elevoltek mit Donnerschock und Stromstoß

mit Donnerschock und Stromstoß Raikou mit Donnerschock und Stromstoß

mit Donnerschock und Stromstoß Snibunna mit Standpauke und Lawine

mit Standpauke und Lawine Rameidon mit Katapult und Steinhagel

mit Katapult und Steinhagel Zapdos mit Donnerschock und Donnerblitz

Das sind gute Werte für Lugia: Ein Lugia mit 100% IV hat aus einem Raid 2115 WP, bei windigem Wetter sogar 2645 WP.

Dies sind die besten Konter gegen Ho-Oh

Ho-Oh ist von Typ Feuer und Flug. Seine Schwächen sind die Typen Gestein, Elektro und Wasser. Gegen Gesteins-Attacken hat es sogar eine doppelte Schwäche. Folgende Pokémon sind die besten Konter:

Rameidon mit Katapult und Steinhagel

mit Katapult und Steinhagel Terrakium mit Katapult und Steinhagel

mit Katapult und Steinhagel Despotar mit Katapult und Steinkante

mit Katapult und Steinkante Aerodactyl mit Steinwurf und Steinhagel

mit Steinwurf und Steinhagel Rihornior mit Katapult und Steinkante

mit Katapult und Steinkante Amoroso mit Steinwurf und Steinhagel

mit Steinwurf und Steinhagel Geowaz mit Steinwurf und Steinkante

Das sind gute Werte für Ho-Oh: Ein Ho-Oh mit 100% IV hat aus einem Raid 2207 WP. Bei sonnigem und windigem Wetter hat es sogar 2759 WP.

Freut ihr euch drauf die beiden Pokémon herauszufordern?

