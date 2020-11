In Pokémon GO wechselt heute, am 5. November, der legendäre Raid-Boss. Für knapp 11 Tage könnt ihr dann gegen das legendäre Pokémon Lugia antreten. Wir von MeinMMO verraten euch in diesem Guide, was die besten Konter sind.

Das ändert sich in den Raids: Am Donnerstag, dem 5. November 2020 um 22:00 Uhr unserer Zeit, kehrt Lugia in Raid-Kämpfe der Stufe 5 zurück.

Zuletzt erschien Lugia dort zusammen mit Ho-Oh im Rahmen eines Raid-Events im Dezember 2019. Jetzt ist also eine gute Chance, um euch das legendäre Pokémon zu sichern.

Wie lange bleibt Lugia? Das Pokémon bleibt bis Montag, den 16. November 2020 ebenfalls um 22:00 Uhr. Danach wird es durch Terrakium, Kobalium und Viridium ersetzt.

Dies sind die besten Konter gegen Lugia

Lugia ist von Typ Psycho und Flug. Es ist anfällig gegen Attacken von Typ Elektro, Gestein, Unlicht, Geist und Eis. Ihr könnt also ein breites Team aus den besten Angreifern in Pokémon GO als Konter aufstellen. Nutzlos hingegen sind die Typen Pflanze, Boden, Kampf und Psycho.

Die besten Konter sind folgende Pokémon:

Mega-Gengar

Seit dem letzten Auftritt von Lugia in den Raids wurden die neuen Mega-Entwicklungen eingeführt. Das macht Gengar besonders effektiv:

Sofort-Attacke: Schlecker

Schlecker Lade-Attacke: Spukball

Mega-Hundemon

Genau wie Gengar profitiert auch Hundemon von der Mega-Form:

Sofort-Attacke: Standpauke

Standpauke Lade-Attacke: Schmarotzer

Darkrai

Wer nicht auf ein Mega-Pokémon setzen möchte, kann Darkrai nutzen. Das befindet sich noch bis zum Auftauchen von Lugia in den Raids:

Sofort-Attacke: Standpauke

Standpauke Lade-Attacke: Finsteraura

Giratina (Urform)

Der zweitbeste Konter gegen Lugia ist die Urform von Giratina. Das Pokémon verfügt über starke Geist-Attacken und hält zudem noch viel Schaden aus:

Sofort-Attacke: Dunkelklaue

Dunkelklaue Lade-Attacke: Spukball

Zekrom

Zekrom ist ebenfalls sehr effektiv und kann genutzt werden, falls ihr Elektro-Pokémon vorzieht:

Sofort-Attacke: Ladestrahl

Ladestrahl Lade-Attacke: Stromstoß

Weitere gute Konter

Elevoltek mit Donnerschock und Stromstoß

mit Donnerschock und Stromstoß Raikou mit Donnerschock und Stromstoß

mit Donnerschock und Stromstoß Snibunna mit Standpauke und Lawine

mit Standpauke und Lawine Rameidon mit Katapult und Steinhagel

mit Katapult und Steinhagel Zapdos mit Donnerschock und Donnerblitz

mit Donnerschock und Donnerblitz Magnezone mit Funkensprung und Stromstoß

mit Funkensprung und Stromstoß Rihornior mit Katapult und Felswerfer

mit Katapult und Felswerfer Skelabra mit Bürde und Spukball

Das müsst ihr zu Lugia wissen

Das sind gute Werte für Lugia: Ein Lugia mit 100 % IV hat aus einem Raid 2.115 WP, bei windigem Wetter sogar 2.645 WP.

Lugia besitzt einen Angriffswert von 193, einen Verteidigungswert von 310 und einen KP-Wert von 235. Insgesamt kann Lugia damit einen maximalen WP-Wert von 3703 erreichen; als Kumpel sogar 3750 WP.

Lugia gibt es auch als Shiny

Wie sieht es mit dem Shiny aus? Lugia ist auch mit seiner Shiny-Form ins Spiel. Aus einem legendären Raid liegt die Chance auf ein Shiny bei etwa 1 zu 19.

