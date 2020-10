3 neue Events, die den November in Pokémon GO richtig gut machen

In Pokémon GO sind die ersten Events für den November 2020 bekannt. Es gibt neue Raid-Bosse, Rampenlichtstunden und einen Forschungsdurchbruch. Wir zeigen euch die Highlights.

Das ist passiert: Der Monat neigt sich dem Ende zu und Niantic hat bereits einen Ausblick auf den November gegeben. Dort werden wieder spannende Raid-Bosse und Rampenlichtstunden auf uns warten.

Damit ihr genau wisst, welche Events besonders spannend sind, zeigen wir euch hier, welche Neuerungen lohnenswert sind.

Neue Raid-Bosse im November

Das sind die neuen Bosse: Insgesamt werden die Raid-Bosse 4-mal wechseln. Bislang sind folgende Daten bekannt:

Vom 23. Oktober um 22:00 Uhr bis 5. November um 22:00 Uhr gibt es im Rahmen des Halloween-Events Darkrai in den Raids

Vom 5. November um 22:00 Uhr bis zum 16. November um 22:00 Uhr kehrt ein bekanntes Pokémon in Raid-Kämpfe zurück – genaue Infos gibt es noch nicht

Vom 16. November um 22:00 Uhr bis 24. November um 22:00 Uhr könnt ihr Terrakium, Kobalium und Viridium in Raid-Kämpfen herausfordern.

Vom 24. November um 22:00 Uhr bis zum 30. November 2020 um 22:00 Uhr kehren weitere Pokémon zurück in die Level-5-Raids – Infos dazu folgen noch

Das ist das Highlight: Die Rückkehr von Darkai ist natürlich gut, denn es ist der beste Unlicht-Angreifer in Pokémon GO. Dazu kann man es noch als Shiny fangen. Wer das noch nicht hat, sollte die Zeit nutzen.

Hier muss man aber auch sagen, dass bisher noch nicht alle Raid-Bosse bekannt sind. Es kann durchaus sein, dass hinter den „bekannten Pokémon“, die zurückkehren, auch ein richtig starkes Monster steckt. Ihr sollte man also noch unbedingt ein Auge drauf haben.

Alle Rampenlichtstunden im November

Das sind die Rampenlichtstunden: Jeden Dienstag wird es in Pokémon GO wieder eine Rampenlichtstunde geben. Dazu sind auch schon alle Pokémon und Boni bekannt:

Dienstag, 3. November: Hier dreht sich alles um Tragosso und ihr erhaltet doppelt so viel Sternenstaub für das Fangen von Pokémon.

Hier dreht sich alles um Tragosso und ihr erhaltet doppelt so viel Sternenstaub für das Fangen von Pokémon. Dienstag, 10. November: Pummeluff steht im Rampenlicht und es gibt doppelt so viele EP für das Fangen von Pokémon.

Pummeluff steht im Rampenlicht und es gibt doppelt so viele EP für das Fangen von Pokémon. Dienstag, 17. November: Mauzi ist hier das Event-Pokémon und ihr bekommt doppelt so viele Bonbons für das Fangen von Pokémon.

Mauzi ist hier das Event-Pokémon und ihr bekommt doppelt so viele Bonbons für das Fangen von Pokémon. Dienstag, 24. November: Dort erscheint Schmerbe vermehrt und es gibt doppelt so viele Bonbons für das Verschicken von Pokémon.

Das ist das Highlight: Alle 4 Rampenlichtstunden bringen Pokémon, die Shiny sein können. Welchem Trainer noch welches Shiny fehlt, entscheidet ihr darüber, welche Rampenlichtstunde am besten ist.

Rein von den Boni her ist die Rampenlichtstunde mit Tragosso am stärksten. Dort gibt es doppelten Sternenstaub, was die wichtigste Ressource im Spiel ist.

Forschungsdurchbruch mit Togetic

Das ist der Durchbruch im November: Vom 1. November um 22:00 Uhr deutscher Zeit bis zum 1. Dezember um 22:00 Uhr wird Togetic im Forschungsdurchbruch zu finden sein.

Lohnt sich das? Wer schon genug Bonbons von Togepi hat, der wird sicherlich nicht in Freude ausbrechen. Dennoch ist Togekiss, die Entwicklung von Togepi vor allem in der PvP-Liga ein starkes Pokémon.

2 weitere Highlights im November

Neue begrenzte Forschungen: Im November wird es auch wieder neue begrenzte Forschungen geben. Die laufen am 28. November. Welches Pokémon dort im Mittelpunkt steht, ist noch unklar.

Bislang waren dort aber immer gute Chancen auf ein Shiny gegeben. Wir können also auch dieses Mal hoffen, dass vermehrt Shinys erscheinen.

Mehr Infos über eure Pokémon: Im November wird Pokémon GO auch mehr Details zu bereits gefangenen Pokémon veröffentlichen. Ihr werdet nämlich bald sehen, wodurch Pokémon gefangen wurden.

Es gibt dann Details zum Raid, wo ihr ein legendäres Pokémon bekommt habt oder Infos, wenn ihr ein Monster durch PvP oder einen Schnappschuss ergattert habt.

So könnt ihr also umso mehr in Erinnerungen schwelgen, wenn ihr durch eure alten Monster scrollt.

Bevor die Events im November starten, gibt es auch noch das große Halloween-Event 2020. Mit Glück könnten wir uns dort über neue Geister freuen: