Die PvP-Liga in Pokémon GO stellt euch auf jeder Ebene vor die Herausforderung eure besten Pokémon zu finden. Wir zeigen euch daher eine Tier-List zu den besten Pokémon in Super-, Hyper- und Meisterliga.

Das zeigt die Tier-List: Wir stellen euch hier für jede Liga die besten Pokémon vor und sortieren sie jeweils nach der Brauchbarkeit.

Tier 1 ist am besten und je höher die Zahl, desto spezieller ist das Pokémon. Da wir euch hier nur die besten Pokémon vorstellen, besteht die Liste nur aus Tier 1 bis Tier 3. Es gibt also noch Pokémon, die man zwar auch nutzen kann, doch diese sind dann eher gute Konter für spezielle Pokémon oder haben doch zu viele Schwächen.

Wie setzen sich die Tier-Lists zusammen? Damit ihr versteht, warum ein Pokémon in dem bestimmten Tier ist, erklären wir euch hier die Bedeutungen der Abstufungen:

Tier 1: Hier findet ihr die besten Pokémon der jeweiligen Liga. Sie sind am stärksten und können im direkten Vergleich die meisten Gegner besiegen. Das liegt an ihren besonderen Typ-Kombinationen oder der Typen-Vielfalt ihrer Attacken. Dazu sind sie gegen viele andere Pokémon aus dieser Liste effektiv.

Tier 2: Hier findet ihr Pokémon, die sich gut mit den Tier-1-Pokémon ergänzen. Es sind auch Pokémon enthalten, die gute Angreifer von ihrem Typ sind, aber eben nicht so breit genutzt werden können, wie die Monster aus Tier 1. Ein Bisaflor beispielsweise ist ein solider Angreifer von Typ Pflanze, doch kann mit dem richtigen Konter recht gut besiegt werden.

Tier 3: Hier findet ihr Pokémon, die eine starke Ergänzung für jedes Team sind, doch einzeln gesehen nicht ganz so dominant sind. Zudem gibt es bessere Alternativen in höheren Tiers. Ein Meganium ist beispielsweise ein starker Pflanzen-Angreifer, doch Bisaflor ist noch etwas besser.

Tier-List zur Superliga in Pokémon GO

Was ist bei dieser Liga besonders? Hier gibt es so einige Pokémon, die ihr ohne viel Sternenstaub auf 1500 WP und damit auf dem idealen Level für die Superliga habt.

Beachtet aber auch, dass die Superliga hauptsächlich aus Pokémon besteht, die nicht für Raids geeignet sind. Ihr müsst hier also ganz anders denken.

Die Übersicht über die besten Pokémon für die Superliga findet ihr hier:

Pokémon GO: Die besten Pokémon für die PvP-Superliga – So holt ihr jeden Sieg

Tier 1

Pokémon Sofort-Attacke Lade-Attacke Panzaeron Luftschnitt Himmelsfeger, Lichtkanone Altaria Feuerodem Drachenpuls, Himmelsfeger Registeel Zielschuss Lichtkanone, Fokusstoß Azumarill Blubber Hydropumpe, Eisstrahl Deoxys (Verteidigungsform) Konter Donnerblitz, Steinhagel

Tier 2

Pokémon Sofort-Attacke Lade-Attacke Bisaflor Rankenhieb Flora-Statue, Matschbombe Tropius Luftschnitt Laubklinge, Aero-Ass Bollterus Katapult Steinkante, Flammenwurf Meditalis Konter Eishieb, Wuchtschlag Sumpex Lehmschuss Aquahaubitze, Erdbeben Alola-Knogga Feuerwirbel Spukball, Knochenkeule Nachtara Standpauke Zuflucht, Schmarotzer Zobiris Dunkelklaue Schmarotzer, Juwelenkraft Lapras Eissplitter Eisstrahl, Surfer Welsar Lehmschuss Schlammbombe, Blizzard

Tier 3

Pokémon Sofort-Attacke Lade-Attacke Lucario Konter Steigerungshieb, Spukball Meganie Rankenhieb Flora-Statue, Erdbeben Hypno Konfusion Spukball, Fokusstoß Alpollo Dunkelklaue Finsterfaust, Finsteraura Melmetal Donnerblitz Steinhagel, Kraftkoloss Alola-Raichu Voltwechsel Donnerschlag, Strauchler Knuddeluff Charme Knuddler, Eisstrahl Noctu Flügelschlag Himmelsfeger, Psychokinese Lanturn Funkensprung Hydropumpe, Donnerblitz Muntier Konter Bodyslam, Dampfwalze Pixi Charme Mondgewalt, Psychokinese Duodino Feuerodem Bodyslam, Finsteraura

Tier-List zur Hyperliga in Pokémon GO

Was ist bei dieser Liga besonders? Hier könnt ihr viele Pokémon nutzen, die in Raids nicht ganz so effektiv sind, wie beispielsweise Lapras oder Pixi.

Ihr müsst schon eine Menge Sternenstaub investiere, um euch hier ein starkes Team aufzubauen. Teams für wenig Sternenstaub gibt es aber auch.

Die Übersicht über die besten Pokémon für die Hyperliga findet ihr hier:

Pokémon GO: Beste Pokémon für die PvP-Hyperliga – So holt ihr den Sieg

Tier 1

Pokémon Sofort-Attacke Lade-Attacke Giratina (Wandelform) Dunkelklaue Antik-Kraft, Drachenklaue Giratina (Urform) Dunkelklaue Spukball, Drachenpuls Registeel Zielschuss Lichtkanone, Fokusstoß

Tier 2

Pokémon Sofort-Attacke Lade-Attacke Sumpex Lehmschuss Aquahaubitze, Erdbeben Relaxo Schlecker Erdbeben, Bodyslam Alola-Sleimok Standpauke Finsteraura, Schlammwoge Rüstungsmewtu Konfusion Steinhagel, Wuchtschlag Togekiss Charme Antik-Kraft, Flammenwurf Quappo Lehmschuss Eishieb, Wuchtschlag Glurak Feuerwirbel Lohekanonade, Drachenklaue Regice Zielschuss Blizzard, Erdbeben Regirock Zielschuss Steinkante, Fokusstoß Cresselia Psychoklinge Seher, Mondgewalt Garados Feuerodem Knirscher, Hydropumpe

Tier 3

Pokémon Sofort-Attacke Lade-Attacke Schlurplek Schlecker Bodyslam, Spukball Bisaflor Rankenhieb Flora-Statue, Matschbombe Pixi Charme Mondgewalt, Psychokinese Irokeks Konter Steigerungshieb, Schmarotzer Suicune Standpauke Blubbstrahl, Eisstrahl Turtok Aquaknarre Aquahaubitze, Eisstrahl Tornupto Dunkelklaue Lohekanonade, Solarstrahl Stahlos Drachenrute Knirscher, Erdbeben Meganium Rankenhieb Flora-Statue, Erdbeben Mew Dunkelklaue Hitzekoller, Psychoschock Lapras Eissplitter Eisstrahl, Surfer Machomei Konter Kreuzhieb, Steinhagel

Tier-List zur Meisterliga in Pokémon GO

Was ist bei dieser Liga besonders? Hier geht es um die besten Pokémon überhaupt. Viele Monster, die ihr in Raids nutzt, könnt ihr in der Meisterlia ebenfalls nutzen.

Für ein starkes Team müsst ihr viel Sternenstaub investieren, denn es gibt keine WP-Grenze.

Die Übersicht über die besten Pokémon für die Meisterliga findet ihr hier:

Pokémon GO: Die besten Teams für die Meisterliga im PvP

Tier 1

Pokémon Sofort-Attacke Lade-Attacke Dialga Feuerodem Draco-Meteor, Eisenschädel Togekiss Charme Antik-Kraft, Flammenwurf Giratina (Urform) Dunkelklaue Spukball, Drachenpuls Giratina (Wandelform) Dunkelklaue Drachenklaue, Antik-Kraft

Tier 2

Pokémon Sofort-Attacke Lade-Attacke Relaxo Schlecker Erdbeben, Bodyslam Melmetal Donnerschock Steinhagel, Kraftkoloss Kyogre Kaskade Sufer, Blizzard Knakrack Lehmschuss Wutanfall, Erdbeben Metagross Patronenhieb Sternenhieb, Erdbeben Mewtu Psychoklinge Psychostoß, Eisstrahl/Donnerblitz/Spukball/Flammenwurf Dragoran Feuerodem Drachenklaue, Wutanfall Machomei Konter Wuchtschlag, Steinhagel Darkrai Standpauke Finsteraura, Fokusstoß

Tier 3

Pokémon Sofort-Attacke Lade-Attacke Heatran Feuerwirbel Flammenwurf, Steinkante Rihornior Katapult Surfer, Felswurf Meistagrif Konter Wuchtschlag, Steinkante Groudon Lehmschuss Erdbeben, Solarstrahl Regice Zielschuss Blizzard, Erdbeben Regirock Zielschuss Steinkante, Fokusstoß Sumpex Lehmschuss Aquahaubitze, Erdbeben Lugia Drachenrute Hydropumpe, Himmelsfeger Trikephalo Feuerodem Drachenpuls, Finsteraura Arktos Eissplitter Eissturm, Antik-Kraft Despotar Katapult Knirscher, Steinkante

Wenn ihr noch Tipps für die PvP-Liga braucht, dann schaut doch hier vorbei: