Geist-Herausforderung: Dieses Event wurde bereits vorher angekündigt. Am 25. Oktober zwischen 8:00 Uhr und 22:00 Uhr gibt es mehr Geist-Pokémon in der Wildnis und exklusive Feldforschungen.

Raid-Tag mit Alola-Knogga: Am 31. Oktober zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr werden Alola-Knogga häufiger in den Arenen erscheinen.

Wann läuft das Halloween-Event? Ganze 2 Wochen könnt ihr von den Boni profitieren. Los geht es am 24. Oktober um 3:00 Uhr nachts deutscher Zeit. Es endet dann am 4. November um 3:00 Uhr nachts.

Das Halloween-Event 2020 ist in Pokémon GO offiziell bekanntgegeben! Es wartet Shiny Kryppuk, Darkrai und zahlreiche weitere Boni auf euch.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. − eins = zwei

Insert

You are going to send email to