Neuer Leak zu Pokémon GO könnte geheimen Halloween-Boss verraten

Welches Pokémon hättet ihr am liebsten als Spezial-Raid-Boss zu Halloween und warum? Schreibt es uns hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern aus.

In der neusten Analyse (via reddit ) zeigen sie, das zwei neue Attacken im Code des Spiels stecken:

Die Info, auf die viele Trainer noch ungeduldig warten, ist: Wer wird der Event-Boss? Denn auf das Detail, dass eine Ankündigung zu einem Raid-Boss folgen wird, spielte Niantic schon an. Sie schrieben am 23. September:

Um was geht es? Im Oktober feiert Pokémon GO jährlich das Halloween-Event. Auch im Jahr 2020 wird es wieder ein Event geben, das hatte Niantic bereits bestätigt.

In Pokémon GO warten Spieler gespannt darauf, welchen Raid-Boss Niantic für das Halloween-Event 2020 ankündigt. Ein Leak könnte das Geheimnis gelüftet haben.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. − vier = 5

Insert

You are going to send email to