In Pokémon GO ist die Spezialforschung „Eine Ei-genartige Entwicklung“ mit Team Rocket gestartet. Crypto Mewtu wartet als Belohnung auf euch. Wir zeigen alle Quests und Belohnungen der neuen Forschung.

Was ist neu? Am Abend des 12. Oktober 2020 veränderten die Entwickler von Pokémon GO einige Inhalte des Spiels. Eine Überarbeitung der Eier war der ausschlaggebende Punkt. Jetzt gibt es in Pokémon GO die 12-km-Eier, andere Spawns in der Wildnis und neue Crypto-Pokémon.

Neu ist dazu eine Spezialforschung von Team GO Rocket. Die bringt das erste Mal seit Monaten das beliebte Crypto-Mewtu zurück. Und das solltet ihr euch unbedingt holen, denn es ist superstark.

Bedenkt: Um diese Spezialforschung zu erhalten, müsst ihr zunächst die letzte, aktive Rocket-Forschung abgeschlossen haben.

Ei-genartige Entwicklung 1/6

Aufgabe Belohnung Drehe 5 PokéStops 500 Sternenstaub Besiege 3 Team GO

Rocket-Rüpel 500 Sternenstaub Fange 1 Crypto-Pokémon Begegnung mit Mauzi

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr 10 Pokébälle, 500 Sternenstaub und 10 Himmihbeeren.

Ei-genartige Entwicklung 2/6

Aufgabe Belohnung Fange 5 Crypto-Pokémon 750 EP Lande 3 gute Curvebälle

hintereinander 750 EP Erlöse 5 Crypto-Pokémon 750 EP

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr 10 Superbälle, 1.500 Sternenstaub und eine Begegnung mit Larvitar.

Ei-genartige Entwicklung 3/6

Aufgabe Belohnung Besiege 3 Team GO Rocket

Anführer 1.000 EP Brüte 3 Eier aus 1.000 EP Verdiene 5 Bonbons durch

Spazieren mit deinem Kumpel 1.000 EP

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr 3 goldene Himmihbeeren, 1.500 Sternenstaub und eine Begegnung mit Toxiquak.

Ei-genartige Entwicklung 4/6

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr 5 Hypertränke, 1 Super-Rocket-Radar (zum Aufspüren von Giovanni) und 3 Beleber.

Ei-genartige Entwicklung 5/6

Aufgabe Belohnung Finde den Team GO Rocket-Boss 2.500 Sternenstaub Kämpfe gegen den Team GO Rocket-Boss 1.500 EP Besiege den Team GO Rocket-Boss 3 Silberne Sananabeeren

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr eine Sofort-TM, 3.000 Sternenstaub und eine Lade-TM.

Ei-genartige Entwicklung 6/6

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt 2.000 EP Bereits erledigt 2.000 EP Bereits erledigt 2.000 EP

Stufen-Belohnung: Für den Abschluss dieses Schrittes erhaltet ihr 20 Hyperbälle, 3 Top-Beleber und eine Elite-Lade-TM (Top-TM).

Die erhaltene Top-TM könnt ihr am besten bei diesen Pokémon einsetzen.

Und wie fängt man Crypto-Mewtu?

Hier findet ihr es: Das Crypto-Mewtu, das schon vor Tagen von Data-Minern gefunden wurde, erhaltet ihr nicht als Belohnung der Spezialforschung.

Stattdessen könnt ihr es direkt nach der Begegnung mit Giovanni fangen. Wie nach jedem Kampf gegen ein Team-GO-Rocket-Mitglied, werdet ihr am Ende eine Begegnung mit einem Crypto-Pokémon erhalten. Bei Giovanni ist das garantiert Crypto-Mewtu.

