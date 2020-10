In Pokémon GO findet ihr nun die Urform von Giratina in den legendären Raids. Wir zeigen euch, wie ihr es bereits zu dritt und nur auf Level 25 besiegen könnt.

Wie lange bleibt die Urform von Giratina? Für das legendäre Pokémon habt ihr 2 Wochen Zeit. Es bleibt noch bis zum 23. Oktober in den Level-5-Raids. Danach macht es Platz für einen besonderen Raid-Boss zu Halloween.

Damit ihr beim Raid keinerlei Schwierigkeiten habt, zeigen wir euch hier, wie ihr den Boss bereits zu dritt besiegen könnt. Ihr müsst dafür gerade mal auf Level 25 sein.

Giratina leicht zu dritt besiegen

Nutzt diese Konter: Giratina ist von den Typen Geist und Drache. Es ist anfällig gegen die Typen Drache, Eis, Fee, Geist und Unlicht. Es hat also eine Menge Schwächen, die ihr ausnutzen solltet.

Nutzt diese Hilfen: Das Trio gegen Giratina ist bereits leicht zu schaffen. Damit ihr aber keine Schwierigkeiten habt, solltet ihr auf ein hohes Freundschaftslevel setzen. Das stärkt euch im Kampf.

Das Gleiche gilt auch für den Wetterbonus. Wenn ihr mit Monstern kämpft, die aktuell vom Wetter verstärkt werden, dann bringt das ebenfalls nochmal einen Bonus.

In unseren Berechnungen haben wir aber nur das Freundschaftslevel berücksichtigt. Dies ist allerdings auch nicht so wichtig, denn Giratina kann man auch ohne diesen Bonus besiegen.

Giratina auf Level 25 besiegen – So geht’s

Erfüllt diese Voraussetzungen: Bereits auf diesen niedrigen Level kann man Giratina recht leicht zu dritt besiegen. Wenn ihr untereinander ein gutes Freundschaftslevel habt, dann solltet ihr es leicht haben. Aber selbst wenn ihr keine Freunde seid, klappt es.

Darkrai ist eines der besten Monster gegen Giratina.

Nutzt diese Pokémon: Wenn ihr beste Freunde seid, dann könnt ihr ganze 15 Pokémon auf Level 25 mitnehmen, um die Urform von Giratina zu besiegen. Achtet aber auf die richtigen Attacken:

Knakrack mit Drachenrute und Wutanfall

Darkrai mit Standpauke und Finsteraura

Rayquaza mit Drachenrute und Wutanfall

Zekrom mit Feuerodem und Wutanfall

Palkia mit Drachenrute und Draco Meteor

Dragoran mit Drachenrute und Drachenklaue

Brutalanda mit Drachenrute und Draco Meteor

Snibunna mit Standpauke und Lawine

Galar-Flampivian mit Eiszahn und Lawine

Dialga mit Feuerodem und Draco Meteor

Trikephalo mit Feuerodem und Finsteraura

Despotar mit Biss und Knirscher

Giratina (Urform) mit Dunkelklaue und Spukball

Reshiram mit Feuerodem und Draco Meteor

Mamutel mit Pulverschnee und Lawine

Warum gibt es hier schon so viel Auswahl? Giratina ist gegen ganze 5 Typen anfällig. Dazu kommt noch, dass die effektiven Typen verdammt starke Pokémon in ihren Reihen haben. So kommt es, dass man gleich 15 Pokémon auf Level 25 wählen kann, um die Urform von Giratina im Trio zu besiegen.

Giratina auf Level 30 besiegen – So geht’s

Erfüllt diese Voraussetzungen: Auf diesem Level ist Giratina fast problemlos im Trio zu besiegen. Ohne Freundschaftslevel habt ihr mit den besten Kontern genügend Zeit und wenn ihr diesen Bonus sogar habt, kommt ihr umso schneller durch den Raid.

Selbst Mewtu mit der Eis-Attacke Eisstrahl ist nützlich.

Nutzt diese Pokémon: Hier habt ihr noch viel mehr Pokémon zur Auswahl. Ganze

Maxax mit Drachenrute und Drachenklaue

Latios mit Feuerodem und Drachenklaue

Kyurem mit Feuerodem und Drachenklaue

Togekiss mit Charme und Zauberschein

Mewtu mit Konfusion und Spukball

Glaziola mit Eisesodem und Lawine

Kramshef mit Standpauke und Finsteraura

Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer

Absol mit Standpauke und Finsteraura

Latias mit Feuerodem und Wutanfall

Ursarin mit Dunkelklaue und Knuddler

Guardevoir mit Charme und Zauberschein

Granbull und Charme und Knuddler

Giratina auf Level 35 und 40 besiegen – So geht’s

Das solltet ihr hier wissen: Wer Pokémon auf Level 35 oder höher besitzt, solltet generell kein Problem beim Trio haben. Ihr habt hier genügend Pokémon zur Auswahl, die effektiv sind und für das Trio ausreichen.

Wir verzichten hier also auf eine weitere Liste an Pokémon, da ihr oben aufgelistet wohl jedes brauchbare Pokémon der Typen Fee, Drache, Unlicht und Eis findet. Einzig-Geist-Pokémon sind weniger vertreten, da Giratina selbst gegen Geist-Monster effektiv ist. Ihr würdet sie also schnell verlieren.

Lohnen sich Giratina-Raids überhaupt? Definitiv! Die Urform von Giratina ist der beste Angreifer von Typ Geist und sollte in keinem Team fehlen.

Dazu kommt noch, dass ihr es innerhalb der 2 Wochen erstmalig als Shiny fangen könnt. Für jeden Shiny-Jäger wird Giratina also interessant.

Ansonsten könnt ihr euch nach der Raid-Zeit mit Giratina auf das Halloween-Event freuen. Das könnte das beste Event in 2020 werden:

