Pokémon GO hat die ersten Ankündigungen zum Halloween-Event 2020 gemacht und in diesem Jahr könnte das Event besonders wichtig werden.

Das wurde angekündigt: Rund um die Ankündigung zu den Events im Oktober, gab es auch erste Hinweise auf das Halloween-Event. Verraten wurde bisher:

Ein bisher unbekannter Raid-Boss wird währenddessen verfügbar sein

Ihr könnt Mega-Gengar in einer Spezialforschung ergattern

Ein Halloween-Cup im PvP

Die genauen Details sind also noch nicht bekannt. Das Event wird allerdings mit Spannung erwartet, denn es gilt bei vielen Trainern als eines der besten Events in Pokémon GO.

Es wird also viel erwartet von Niantic und die müssen liefern, denn Trainer werden immer ungeduldiger. Die Mega-Entwicklungen waren für viele Spieler eine Enttäuschung und die PvP-Liga verärgert Trainer, denn dort sind einfach zu viele Bugs und Lags. Nun muss also wieder etwas Gutes her und das Halloween-Event hat zumindest Potenzial dafür.

Halloween-Event verspricht viele Boni

Das war aus den letzten Jahren bekannt: Das Halloween-Event findet seit 2016 jedes Jahr statt. Es war das erste Event überhaupt in Pokémon GO und hatte seitdem folgende Inhalte gebracht:

Jedes Jahr gab es doppelte Bonbons auf viele Aktivitäten

Geist-Pokémon und weitere gruselige Monster erschienen vermehrt

Seit 2017 bringt Niantic dadurch die Geist-Pokémon der passenden Generation neu ins Spiel

2 Jahren in Folge gab es zu Halloween die Spezialforschung rund um Kryppuk

Seit 2017 gibt es durch Halloween immer wieder neue Shinys

Seit 2018 gibt es einen besonderen Raid-Boss, der sich rund um das Thema dreht

Was könnte uns 2020 erwarten? Schaut man sich all diese Ereignisse aus den letzten Jahren an, dann dürfte es 2020 wieder groß werden.

Bereits zum Geburtstag von Pokémon GO wurden die ersten Monster aus der 6. Generation gezeigt. Die haben es bisher noch nicht ins Spiel geschafft, aber zu Halloween könnte der erste Schwung kommen. Auch in der Gen 6 gibt es einige Geist-Pokémon, die kommen könnten.

Außerdem könnte man eine Rückkehr der Kostüm-Pokémon erwarten. So gab es 2019 die 4 Starter aus der Gen 1 mit Kostümen ins Spiel. Sie könnten 2020 ihre Rückkehr feiern.

Die doppelten Bonbons auf fast alle Aktionen scheinen fast sicher. Sie gab es zu jedem Halloween-Event bisher und passen ja auch perfekt zu Halloween (Süßes oder Saures).

Wir dürften vermutlich auch Makabaja wieder antreffen. Das Pokémon erschien 2019 erstmalig über Halloween und verschwand dann wieder aus dem Spiel.

Was kann man zur Spezialforschung sagen? Es ist fraglich, ob hier tatsächlich wieder die Forschung mit Kryppuk kommt. Immerhin hat Niantic auch die Spezialforschung mit Mega-Gengar angekündigt. Sie müssten also 2 solcher Forschungen implementieren.

Was für ein Raid-Boss könnte kommen? 2019 war es Darkrai, dass sein Debüt gefeiert hatte. Es könnte auch in diesem Jahr wiederkommen, denn immerhin ist es ein starkes Monster und kann zudem Shiny sein.

Es könnte aber auch ein ganz neues, legendäres Pokémon werden. Hier ist die Auswahl allerdings beschränkt, denn so wirklich bietet sich kein bisher unveröffentlichtes Pokémon dafür an.

Darkrai wäre ein Kandidat für den Raids zu Halloween.

Es könnte richtig groß werden

Warum sollte es gut werden? Aktuell ist Pokémon GO in einer kleinen Dürre-Phase. Die Mega-Entwicklungen kamen nicht gut an und im September gab es 3 Mega-Events, die ebenfalls nicht für viel Begeisterung sorgten.

Man sehnt sich also wieder nach einem richtig guten Event und Halloween ist dafür perfekt geeignet.

Das beste Event des Jahres? Sollte Niantic tatsächlich neue Pokémon bringen, einen überraschenden Raid-Boss in der Hinterhand haben und zudem noch starke Boni implementiert, dann könnte Halloween das große Highlight 2020 werden.

Das GO Fest war für viele Spieler richtig stark, doch auch hier gab es Kritik. Die Shiny-Raten seien zu niedrig gewesen und man hatte keinen riesigen Vorteil davon, dass man sich ein Ticket gekauft hat. Hier war also Verbesserungspotenzial.

Das ist sicher: Niantic muss jetzt liefern, denn mit ihrem letzten großen Feature, den Megas, haben die Trainer verärgert. Ein gutes Halloween-Event wäre also sicher ein guter Start für die Versöhnung untereinander.

Bis zum Start des Halloween-Events könnt ihr noch 3 andere Legendäre herausfordern. Wir zeigen euch, welche sich davon lohnen.