Pokémon GO: Neues offizielles Bild zeigt Gen 6 und Mega-Entwicklungen

In Pokémon GO ist ein neues Bild aufgetaucht, was erste Pokémon der 6. Generation zeigt. Außerdem sieht man die ersten Mega-Entwicklungen. Kommt das bald zu Pokémon GO?

Was ist das für ein Bild? Damit wird der 4. Geburtstag von Pokémon GO gefeiert. Es ist wieder ein Wimmelbild, wie schon in den vergangenen Jahren zum Geburtstag von Pokémon GO.

Auf dem Bild sieht man viele Monster, die bereits im Spiel zu fangen sind. Schaut man aber genau hin, dann erkennt man auch Pokémon, die ganz neu sind: Die Starter der 6. Generation und erste Mega-Entwicklungen.

Zum Vergrößern anklicken.

Kommt jetzt die Gen 6 und Mega-Entwicklungen?

Das wird aus Gen 6 gezeigt: Man erkennt gleich alle 3 Starter der 6. Generation.

Igarmaro sitzt auf der Schulter des roten Trainers

Fynx versteckt sich in den Pikachu-Ballons

Froxy sitzt vor den Füßen des blauen Trainers

Diese Mega-Entwicklungen werden gezeigt: Gleich 3 Mega-Entwicklungen haben sich ins Bild geschlichen:

Mega-Lucario groß in der Mitte des Bilds

Mega-Glurak schwebt rechts neben Lucario und dem Ballon von Mampfaxo

Mega-Mewtu Y ist zwischen Reshiram und Zekrom

Welche Pokémon sind noch spannend? Auf dem Bild erkennt man auch das mysteriöse Pokémon Victini. Dieses Monster wurde bereits fürs GO Fest angeteasert und taucht nun ein weiteres Mal auf.

Es versteckt sich in den Pikachu-Ballons auf der rechten Seite. Direkt neben Fynx.

Das fällt zudem auf: Team Rocket ist in dem Bild ebenfalls vertreten. Zum einen erkennt man am Himmel den Rocket-Ballon, um den es aktuell viele Teaser gibt.

Zum anderen sind alle 3 Rocket-Bosse zu erkennen. Sie sehen auf dem Bild allerdings sehr glücklich aus. Sierra beispielsweise steht zusammen mit Teamleiterin Candela und lächelt. Möglicherweise ist das ein Zeichen der Versöhnung.

Was könnten all diese Dinge bedeuten? Dieses Bild ist in der Regel immer ein Ausblick auf die kommenden Monate. Mega-Entwicklungen wurden bereits angekündigt und die 6. Generation wird früher oder später ebenfalls erscheinen.

Es bleibt abzuwarten, wann man mit all den Features rechnen kann. Zahlreiche Trainer hoffen dadurch allerdings auf ein baldiges Release. Möglicherweise werden wir dort schon etwas auf dem GO Fest sehen. Immerhin soll eine Überraschung auf die Trainer warten. Mit diesem Bild im Hinterkopf darf man gespannt sein, was zu erwarten ist.