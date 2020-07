In Pokémon GO ist die erste Event-Woche auf dem Weg zum GO Fest gestartet. Passend dazu wird auch der 4. Geburtstag gefeiert. Es gibt neue Shinys, Quests und Pokémon.

Wie lange geht das Event jetzt? Die Feierlichkeiten halten noch bis zum 8. Juli um 22:00 Uhr Ortszeit an. Es werden hier gleich 3 Events miteinander verbunden.

So gibt es neue Quests, Raid-Bosse und Shinys in Pokémon GO. Zudem taucht ein neues Pokémon aus Gen 5 im Spiel auf.

Alle Infos zum 4. Geburtstag von Pokémon GO

Was sind die Boni? Der 4. Geburtstag bringt zahlreiche Boni ins Spiel:

Flug-Pokémon und Partyhut-Monster erscheinen in der Wildnis, in Raids und in Eiern

Shiny Dusselgurr taucht erstmalig auf

Piccolente aus der 5. Generation ist in der Wildnis und in 5-km-Eiern

Fliegende Pikachu, sogar als Shiny, tauchen in der Wildnis auf

Die Forschung zum Durchstarten ist für alle Spieler verfügbar, die sie bisher noch nicht gelöst haben

In Schnappschüssen warten besondere Pokémon auf euch

Im Event warten neue Feldforschungen auf euch

Piccolente und seine Entwicklung Swaroness

Was sind das für Spawns? Besonders viele Flug-Pokémon warten hier auf euch. Davon können viele Monster auch als Shiny angetroffen werden.

So erscheinen beispielsweise Taubsi, Driftlon, Zubat und Wingull vermehrt in der Wildnis.

Dazu kommen noch die Starter aus Gen 1, die allesamt einen Partyhut tragen. Fliegende Pikachu sind ebenfalls verfügbar.

Welche Quests gibt es? Insgesamt warten 7 neue Feldforschungen auf euch:

Fange 4 Pokémon von Typ Flug Belohnung: 500 Sternenstaub

Fange 6 Pokémon von Typ Flug Belohnung: 800 Sternenstaub

Fange 8 Pokémon von Typ Flug Belohnung: 1200 Sternenstaub

Brüte ein Ei aus Belohnung: Begegnung mit einem Wablu*

Verschicke ein Geschenk an einen Freund Belohnung: Begegnung mit einem Hoppspross

Verwende 4 Beeren beim Fangen von Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Taubsi* oder Dusselgurr*

Fange 2 Pokémon mit Wetterverstärkung Belohnung: Begegnung mit einem Kramurx* oder Natu*



Besonders lohnenswert ist die Quest, die Taubsi und Dusselgurr beinhalten. Dort habt ihr die Chance auf das neue Shiny und mit Taubsi habt ihr ein weiteres seltenes Shiny als Belohnung.

Welche neuen Shinys gibt es? Überraschungen gibt es nicht. Ihr könnt nun erstmalig Shiny Dusselgurr fangen. Zudem tauchen auch die Partyhut-Pokémon und das fliegende Pikachu als Shiny auf.

Ansonsten könnt ihr viele bereits bekannte Shinys fangen. Wer hier aber auf ein weiteres Shiny gehofft hat, wurde enttäuscht.

So sieht Shiny Dusselgurr mit seinen Entwicklungen aus.

Neue Raid-Bosse zum 4. Geburtstag

Das sind die Bosse: Die Liste der Raid-Bosse zum 4. Geburtstag ist bunt gemischt. Pokémon aus allen Generationen sind verfügbar. Wir zeigen euch hier die Liste:

Raid-Level Raid Boss Level 1 (pinkes Ei) Amonitas*

Fliegende Pikachu*

Partyhut-Bisasam

Partyhut-Schiggy

Partyhut-Glumanda Level 2 (pinkes Ei) Mogelbaum*

Barschwa*

Lahmus

Voltenso Level 3 (gelbes Ei) Kaputops

Onix*

Aerodactyl*

Alola-Raichu* Level 4 (gelbes Ei) Despotar

Impergator

Geowaz

Lapras* Level 5 (schwarzes Ei) Zekrom

Ho-Oh*

Das müsst ihr zu Ho-Oh wissen: Das legendäre Pokémon bleibt nur am Wochenende in den Raids. Bis zum 6. Juli um 22:00 Uhr Ortszeit bleibt Ho-Oh erhalten.

Ihr könnt es in dieser Zeit auch als Shiny antreffen. Die besten Konter gegen Ho-Oh haben wir in unserem Konter-Guide zum legendären Pokémon.

Ho-Oh ist zurück in Pokémon GO

Fähigkeits-Herausforderung – Alle Schritte

Was ist das für eine Aufgabe? Diese Challenge soll auf das GO Fest vorbereiten und ist noch bis zum 8. Juli verfügbar. Wenn jeweils eine Million Trainer von jedem Team die Forschung abgeschlossen hat, dann erscheinen Palimpalim, Mamolida und Chaneira auf dem GO Fest.

Die Herausforderung besteht aus 3 Schritten, die schnell gemacht sind:

Stufe 1 von 3

Fange 20 Pokémon Belohnung: 100 Sternenstaub

Lande 5 gute Würfe Belohnung: 10 Pokébälle

Verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon Belohnung: 5 Sananabeeren



Belohnung für den Abschluss der Stufe: 100 EP, eine goldene Himmihbeere und 10 Superbälle

Stufe 2 von 3

Fange 30 Pokémon Belohnung: 300 Sternenstaub

Lande 10 gute Würfe Belohnung: 10 Superbälle

Verschicke 20 Pokémon Belohnung: 20 Pokébälle



Belohnung für den Abschluss der Stufe: 100 EP, eine silberne Sananabeere und eine Begegnung mit Piccolente

Stufe 3 von 3

Fange 50 Pokémon Belohnung: 1000 Sternenstaub

Lande einen fabelhaften Wurf Belohnung: 10 Hyperbälle

Fange 15 verschiedene Arten von Pokémon Belohnung: 20 Superbälle



Belohnung für den Abschluss der Stufe: Begegnung mit einem fliegenden Pikachu, ein Sonderbonbon und ein Sternenstück

Wie geht es nach der Challenge weiter? Wenn ihr die Aufgabe innerhalb der Woche abgeschlossen habt, wartet noch die Elite-Challange auf euch. Das sind etwas kniffligere Aufgaben, die ihr lösen könnt:

Fange 100 Pokémon Belohnung: 5 Pokébälle

Fange 25 verschiedene Arten von Pokémon Belohnung: 5 Superbälle

Lande 50 fabelhafte Würfe Belohnung: 5 Hyperbälle



Belohnung für den Abschluss der Stufe: 500 EP, 5 Himmihbeere und 500 Sternenstaub

Nach dieser Woche gibt es noch zwei weitere Event-Wochen, die auf das GO Fest vorbereiten sollen. Dort warten ebenfalls solche Spezialforschungen auf euch. Alle Infos zu dem dreiwöchigen Event-Marathon findet ihr in einem anderen Artikel von MeinMMO.