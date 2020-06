Pokémon GO startet 3-wöchigen Event-Marathon mit Quests und neuen Pokémon

Zum 4. Geburtstag von Pokémon GO startet ein Event-Marathon. Da erwarten euch neue Pokémon, Forschungen und starke Belohnungen für das GO Fest 2020. MeinMMO zeigt euch, was da alles passiert.

Was ist neu? Niantic kündigte am 25. Juni 2020 ein großes Geburtstags-Event an, das über mehrere Wochen laufen wird. In den Wochen vor dem GO Fest 2020 will man mit den Spielern schon einen aufregenden Sommer verbringen. Bei Niantic bedeutet das:

Neue Pokémon

Befristete Forschungen

Dicke Belohnungen

Auf der ganzen Welt könnt ihr an drei wöchentlichen befristeten Forschungen teilnehmen. Dafür benötigt ihr kein Ticket für das GO Fest 2020.

Schließt ihr diese ab, schaltet ihr zusätzliche Pokémon für das GO Fest 2020 im Juli frei.

Event zum 4. Geburtstag von Pokémon GO

Wann läuft das? Von Freitag, dem 3. Juli 2020 um 8 Uhr, bis Mittwoch, dem 8. Juli 2020 um 22 Uhr (Ortszeit).

Was passiert da? In der Wildnis, in Eiern und in Raids erscheinen besondere Pokémon. Darunter auch fliegende Pikachu – sogar als Shiny.

Flug-Pokémon und Pokémon mit Partyhüten erscheinen in der Wildnis, Eiern und in Raids

Shiny Dusselgur erscheint in der Wildnis

Piccolente aus Gen 5 erscheint zum ersten Mal in Pokémon GO – In der Wildnis und 5-KM-Eiern

Fliegende Pikachu in der Wildnis und in Eiern, sogar als Shiny

Forschung zum Durchstarten ist für alle Trainer verfügbar – Diese Forschung ist dafür gemacht worden, möglichst viel EP zu sammeln. Loggt euch dafür einfach im Event-Zeitraum im Spiel ein, um sie zu erhalten

Schnappschüsse mit besonderen Pokémon Begegnungen

Die wöchentlichen Forschungen

Jede der drei Forschungen läuft zu einem bestimmten Thema. Überall erwarten euch neue Belohnungen und Boni.

Woche 1 – Fähigkeits-Challenge und Event

Wann läuft das? Die erste Challenge-Woche läuft zeitgleich mit dem Event zur Feier des vierjährigen Geburtstags von Pokémon GO. Von Freitag, dem 3. Juli 2020 um 8 Uhr bis Mittwoch, dem 8. Juli 2020 um 22 Uhr (Ortszeit).

Die Herausforderung: Bei den Challenges sollt ihr eure Fähigkeiten beweisen, die ihr in den letzten Jahren bei Pokémon GO erlernt habt. Darunter auch die Wurf-Technik.

Schließt alle drei Aufgaben der wöchentlichen „Befristeten Forschung“ – „Fähigkeits-Herausforderung zum GO Fest“ ab, um eine Begegnung mit Piccolente und dem fliegendem Pikachu, ein Sternenstück und mehr zu erhalten

Wenn die folgende Anzahl von Trainern desselben Teams die „Befristete Forschung“ abschließt, wird das entsprechende Pokémon beim Pokémon GO Fest 2020 erscheinen. Eine Million Trainer von Team Intuition: Palimpalim Eine Million Trainer von Team Weisheit: Mamolida Eine Million Trainer von Team Wagemut: Chaneira



Das ist besonders: Schließt ihr die wöchentliche „Befristete Forschung“ – „Wöchentliche Fähigkeits-Herausforderung zum GO Fest“ ab, erhaltet ihr die „Top-Fähigkeits-Herausforderung zum GO Fest“.

Diese Herausforderung stellt euch vor schwierige Aufgaben, die ihr abschließen könnt, um euch Angeberrechte zu verdienen. Ihr müsst diese Aufgaben aber nicht abschließen, damit eure „Befristete Forschung“ für die Pokémon GO Fest 2020-Ziele zählen.

Ein besonderes Wochenende: In Raids der Stufe 5 habt ihr ab dem 3. Juli ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Ho-Oh kehrt zurück. Vom 3. Juli 2020 um 8 Uhr bis Montag, den 6. Juli 2020 um 10 Uhr (Ortszeit) trefft ihr das legendäre Pokémon in T-5-Raids.

Woche 2 – Kampf-Challenge

Wann läuft das? Die Kampf-Challenge für Woche 2 beginnt am 10. Juli um 08:00 Uhr morgens und läuft bis zum 10. Juli um 22:00 Uhr Ortszeit.

Die Herausforderung: In dieser Woche werden eure Kampf-Fähigkeiten auf die Probe gestellt.

Schließt alle drei Aufgaben der wöchentlichen „Befristeten Forschung“ – „Kampf-Herausforderung zum GO Fest“ ab, um eine Begegnung mit Kicklee und Absol, einen Super-Rocket-Radar und mehr zu erhalten

Wenn die folgende Anzahl von Trainern desselben Teams die „Befristete Forschung“ dieser Woche abschließt, wird das entsprechende Pokémon beim Pokémon GO Fest 2020 erscheinen. Eine Million Trainer von Team Intuition: Kastadur Eine Million Trainer von Team Weisheit: Alola-Sleima Eine Million Tainer von Team Wagemut: Alola-Knogga



Das ist besonders: Schließt ihr die wöchentliche „Befristete Forschung“ – „Wöchentliche Kampf-Herausforderung zum GO Fest“ ab, erhaltet ihr die „Top-Kampf-Herausforderung zum GO Fest“.

Diese Herausforderung beschert euch schwierige Aufgaben, die ihr abschließen könnt, um euch Angeberrechte zu verdienen. Ihr müsst diese Aufgaben nicht abschließen, damit eure „Befristete Forschung“ für die Pokémon GO Fest 2020-Ziele zählen.

Ein besonderes Event: Am Sonntag, dem 12. Juli, läuft von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr Ortszeit in Kampf-Event. Genauere Details folgen noch.

Woche 3 – Freundschafts-Challenge + Event

Wann läuft das? Von Freitag, den 17. Juli 2020 um 8 Uhr bis Mittwoch, dem 22. Juli 2020 um 22 Uhr (Ortszeit). Zeitgleich läuft das Sommer-Event.

Das Event: In der Wildnis, in Eiern und Raids erscheinen „sommerliche“ Pokémon. Dazu bekommt ihr die Chance, Shiny Knofensa zu begegnen.

In Pokémon GO erscheint zum ersten Mal Lilminip aus der 5. Generation. Bei sonnigem Wetter erscheint es in der Wildnis oder schlüpft aus 5-KM-Eiern.

In der Wildnis erscheinen Pikachu, die sich „bestens auf den Sommer vorbereitet haben“. Außerdem bringen Schnappschüsse hier wieder eine Überraschung.

Die Herausforderung: In dieser Woche sollt ihr eure Kumpel- und Trainer-Kollegen schätzen. Legt euch also schon mal Snacks und Geschenke an die Seite.

Schließt alle drei Aufgaben der wöchentlichen „Befristeten Forschung“ – „Freundschafts-Herausforderung zum GO Fest“ ab, um eine Begegnung mit Alola-Raichu und Lilminip, ein Glücks-Ei und mehr zu erhalten

Wenn die folgende Anzahl von Trainern desselben Teams die „Befristete Forschung“ dieser Woche abschließt, wird das entsprechende Pokémon beim Pokémon GO Fest 2020 erscheinen. Eine Million Trainer von Team Intuition: Togetic Eine Million Trainer von Team Weisheit: Dratini Eine Million Tainer von Team Wagemut: Lichtel



Das ist besonders: Schließt ihr die wöchentliche „Befristete Forschung“ – „Wöchentliche Freundschafts-Herausforderung zum GO Fest“ ab, erhaltet ihr die „Top-Freundschafts-Herausforderung zum GO Fest“.

Diese bringt euch wieder einige schwierige Aufgaben, die ihr abschließen könnt, um euch Angeberrechte zu verdienen. Ihr müsst diese Aufgaben nicht abschließen, damit eure „Befristete Forschung“ für die Pokémon GO Fest 2020-Ziele zählen.

Mit diesen Events und Aufgaben will Niantic euch die Zeit zum GO Fest 2020 versüßen. Wir haben mit den Entwicklern schon über das große GO Fest für dieses Jahr gesprochen und coole Details erfahren.