Pokémon GO hat die Mega-Entwicklungen noch für 2020 angekündigt. Diese sind anders als normale Entwicklungen. Wir zeigen euch, was es damit auf sich hat.

Was wurde angekündigt? Die Ankündigung war recht kurz. So hieß es, dass 2020 noch die Mega-Entwicklungen zu Pokémon GO kommen. Weitere Infos gab es dazu nicht.

Das lässt viel Raum für Spekulationen. Wie kommt man an die Mega-Entwicklung? Was für Auswirkungen hat diese Entwicklung? Wir gehen den Fragen auf den Grund.

In 2020, Mega Evolution will be coming to Pokémon GO! You can look forward to meeting Mega-Evolved Pokémon in the real world! #PokemonGO pic.twitter.com/o25v1onTaT — Pokémon GO (@PokemonGoApp) June 17, 2020 So wurden die Mega-Entwicklungen in einem Video angekündigt.

Mega-Entwicklungen in Pokémon GO – Was kommt da?

Was sind Mega-Entwicklungen überhaupt? Diese Art der Entwicklung kam in der 6. Generation in die Pokémon-Welt. Pokémon GO steht aktuell bei der 5. Generation – ein Release der Gen 6 später in diesem Jahr ist durchaus denkbar.

Die Mega-Entwicklungen sind nur kurzweilige Entwicklungen. Sie halten also nicht dauerhaft an. Ausgelöst werden sie in der Regel durch das Zusammenspiel von Mega-Steinen und Schlüssel-Steinen:

Mega-Steine sind Mineralien, die von den Pokémon selbst getragen werden. Für jedes Pokémon gibt es einen anderen Mega-Stein, der nach dem entsprechenden Pokémon benannt ist, wie etwa Bisaflornit.

Schlüssel-Steine werden hingegen von den Trainern getragen, beispielsweise in Form von Ketten oder Ringen.

Wenn ein besonders enges Band zwischen Trainer und Pokémon entsteht, kann die Mega-Entwicklung durchgeführt werden.

Was bringen Mega-Entwicklungen? Durch diese Entwicklungen verändert das Pokémon kurzzeitig sein Aussehen und es wird stärker. In den Pokémon-Spielen hielt das in der Regel immer für einen Kampf an – danach entwickelte sich das Pokémon wieder zurück in die Normal-Form.

Despotar, Absol und Gengar in der Mega-Form.

Welche Pokémon können die Mega-Entwicklung? Nicht jedes Pokémon hat eine Mega-Entwicklung. Insgesamt gibt es 46 Pokémon, die eine solche Mega-Entwicklung haben können. Wir zeigen euch die Liste:

Bisaflor

Glurak

Turtok

Bibor

Tauboss

Simsala

Lahmus

Gengar

Kangama

Pinsir

Garados

Aerodactyl

Mewtu

Ampharos

Stahlos

Scherox

Skaraborn

Hundemon

Despotar

Gewaldro

Lohgock

Sumpex

Guardevoir

Zobiris

Flunkifer

Stolloss

Meditalis

Voltenso

Tohaido

Camerupt

Altaria

Banette

Absol

Firnontor

Brutalanda

Metagross

Latias

Latios

Rayquaza

Schlapor

Knakrack

Lucario

Rexblisar

Galagladi

Ohrdoch

Diancie (noch nicht in Pokémon GO verfügbar)

Welche Auswirkungen könnte das auf Pokémon GO haben? Bislang ist noch überhaupt nicht klar, welche Auswirkungen die Mega-Entwicklung auf Pokémon GO hat. Hier kann man also bislang nur spekulieren.

Man sollte aber davon ausgehen, dass auch hier die Mega-Entwicklung nur kurzzeitig anhält, also beispielsweise für den Verlauf eines Raids oder eines PvP-Kampfes.

Es könnte also gut sein, dass man durch eine Mega-Entwicklung über einen Raid-Kampf hinweg deutlich stärker werden kann. Dadurch könnte es durchaus möglich sein, dass man legendäre Raids dann nur noch zu zweit oder sogar alleine schafft.

Der Erhalt von Mega- und Schlüssel-Steinen könnte spannend werden. Aktuell bekommt man Entwicklungs-Items aus PokéStops oder besonderen Quests. So könnte es bei den Steinen für die Mega-Entwicklung ähnlich sein.

Wann erscheinen die Mega-Entwicklungen? Dafür gibt es noch keinen genauen Termin. Irgendwann im Jahr 2020 sollte es so weit sein. Dataminer haben bislang noch keine Infos zu den Mega-Entwicklungen gefunden, weshalb man einen baldigen Release wohl eher ausschließen kann.

Möglicherweise könnte es aber zum GO Fest so weit sein. Dort soll am zweiten Tag eine große Überraschung auf die Trainer warten. Ein Release der Mega-Entwicklungen wäre wohl definitiv eine solche Überraschung.