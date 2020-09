In Pokémon GO wurden die Events für Oktober bekannt gegeben! So wartet ein neuer Durchbruch, 4 Rampenlichtstunden und das große Halloween-Event auf euch.

Das wurde gesagt: Obwohl die Events im September noch nicht mal vorüber sind, hat Niantic nachgelegt. So wurden fast alle Events für den Oktober bekannt gegeben und zahlreiche Details verraten.

Der Oktober dreht sich voll um das Halloween-Event, was Ende des Monats stattfinden wird. Davor gibt es aber auch einige spannende Events.

Neuer Forschungsdurchbruch im Oktober

Was wird im Durchbruch sein? Im Oktober werdet ihr Ninjatom aus dem Forschungsdurchbruch bekommen! Es ist die Weiterentwicklung von Nincada, doch kann in Pokémon GO nicht durch diese Entwicklung erhalten werden.

Wer also noch eine Lücke im PokéDex hat, kann sich freuen. Andere Spieler werden diesen Monat nicht so sehr auf ihre Kosten kommen. Ninjatom ist ein ziemlich schwaches Pokémon und bringt keinerlei Vorteile mit.

Ab wann gibt es Ninjatom? Der neue Durchbruch ist ab dem 1. Oktober um 22:00 Uhr deutscher Zeit erhältlich. Bis zum 1. November um 22:00 Uhr deutscher Zeit könnt ihr Ninjatom dann erhalten.

Um den Durchbruch zu schaffen, müsst ihr an insgesamt 7 Tagen eine Feldforschung abschließen.

4 neue Rampenlichtstunden im Oktober

Das wurde gezeigt: Jeden Dienstag im Oktober wartet wieder eine neue Rampenlichtstunde auf euch.

Jeweils ab 18:00 Uhr Ortszeit wird für eine Stunde ein besonderes Pokémon vermehrt auftauchen und ein Bonus rundet das Ganze ab.

Dienstag, 6. Oktober

Welchen Bonus gibt es? Hier steht das Pikachu mit Weltreise-Kappe im Mittelpunkt. Dieses Pikachu gab es bisher noch nie in Pokémon GO. Ihr werdet es dann in der Stunde vermutlich auch als Shiny antreffen können.

Dazu gibt es dann noch doppelte EP für das Fangen von Pokémon. Wer also noch im Level aufsteigen möchte, kann diesen Bonus gut ausnutzen.

Das ist Pikachu mit der World Cap.

Dienstag, 13. Oktober

Welchen Bonus gibt es? Ein weiteres Pikachu mit Hut taucht hier auf! Diesmal gibt es Pikachu mit der Original-Kappe. Dieses Pikachu gab es aber bereits im Spiel und kann auch als Shiny angetroffen werden.

Als weiteren Bonus gibt es doppelt so viele Bonbons beim Fangen von Pokémon. Es gibt also 6 Bonbons pro gefangenem Pokémon.

Um diese Kappe geht es bei Pikachu.

Dienstag, 20. Oktober

Welchen Bonus gibt es? Ab diesem Event wird es gruselig in Pokémon GO! Es wartet Shuppet auf euch, welches wohl die Halloween-Zeit einläuten soll. Ihr könnt es auch als Shiny bekommen.

Passend dazu gibt es dann noch die doppelten Bonbons für das Verschicken von Pokémon. So könnt ihr also pro Pokémon 2 Bonbons für das Verschicken erhalten.

Dienstag, 27. Oktober

Welchen Bonus gibt es? Es geht auch hier weiter mit den gruseligen Pokémon. Zwirrlicht steht im Rampenlicht und kann als Shiny gefangen werden.

Dazu gibt es dann noch doppelt so viele EP für das Entwickeln von Pokémon.

Begrenzte Forschungen mit Mauzi

Was ist das für ein Event? Hier gibt es wieder eine besondere Spezialforschung, die sich diesmal komplett um Mauzi dreht.

Die Mauzi aus den Regionen Kanto, Alola und Galar werden dadurch zu bekommen sein. Das Kanto- und das Alola-Mauzi können auch Shiny sein. Ihr könnt hier also auf einige Shinys hoffen.

Das Event wird vermutlich ähnlich ablaufen, wie die begrenzten Forschungen mit Snubbull. Die gab es dieses Jahr im Mai.

Mode-Event bringt Shiny Zirpurze

Das ist das Event: Dieses Event wurde bereits vorher bekannt gegeben. Es bringt mehr Pokémon in Kostümen und zudem Shiny Zirpurze.

Wir haben darüber bereits einen eigenen Artikel geschrieben. Dort findet ihr alle Event-Details.

Wann läuft das Mode-Event? Dieses Event startet schon bald! Ab dem 2. Oktober um 22:00 Uhr deutscher Zeit bis zum 9. Oktober um 22:00 Uhr deutscher Zeit könnt ihr die Boni ausnutzen.

Erste Details zum Halloween-Event

Das wurde verraten: Im Monat Oktober wird auch das große Halloween-Event stattfinden. Darüber sind nun die ersten Details bekannt.

Es soll einen Halloween-Cup im PvP geben und neue Avatar-Items sind dann verfügbar. In den vergangenen Jahren gab es dann immer noch eine Menge Geist-Pokémon zu fangen und die doppelten Bonbons für das Fangen von Pokémon.

Weitere Events folgen: Neben dem Halloween-Event sollen auch weitere Ereignisse folgen. Niantic spricht von Events zum Jubiläum von Niantic und zum Wechsel der Jahreszeiten. Man darf also gespannt sein, was uns in diesem Monat noch alles erwartet.

Aktuell könnt ihr übrigens eine begrenzte Forschung abschließen, die euch an Halloween dann Mega-Gengar freischaltet. Ihr solltet euch also ranhalten!