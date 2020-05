In Pokémon GO starten morgen, am 9. Mai, die begrenzten Forschungen mit Snubbull. Wir zeigen euch, worauf ihr euch freuen könnt und wie ihr das Event am besten ausnutzt.

Was sind begrenzte Forschungen? Diese Event-Reihe findet immer wieder in Pokémon GO statt und stellt das Lösen von Quests in den Mittelpunkt. Als Belohnung in den Quests gibt es dann immer ein spezielles Event-Pokémon.

Dieses Mal dreht sich alles um Snubbull und das gesamte Event lässt sich super von Zuhause spielen, denn für die Quests muss man nicht nach draußen gehen.

Begrenzte Forschungen im Mai – Startzeit und Boni

Was: Die begrenzten Forschungen im Mai 2020

Wann: Am Samstag, den 9. Mai von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr Ortszeit

Pokémon des Tages: Snubbull

Bonus: Ihr erhaltet über 50 Aufgaben, die allesamt Snubbull als Belohnung beinhalten

Das müsst ihr über die Zeiten wissen: Das Event geht ganze 14 Stunden und gibt euch damit genug Zeit. Ihr könnt also in eurem Tempo und müsst nicht auf wenige Stunden konzentriert spielen.

Snubbull-Tag ausnutzen – So funktioniert es

Das müsst ihr zu den Quests wissen: Bislang kennen wir die Quests noch nicht, die ihr während des Events lösen müsst. Ihr könnt allerdings davon ausgehen, dass sie leicht von zu Hause aus machbar sind, da das Event darauf ausgelegt ist.

Vermutlich werdet ihr in einem gewissen Abstand immer wieder neue Aufgaben erhalten. Das kann ähnlich sein, wie bei den täglichen Quests, die ihr ohne das Drehen von PokéStops erhalten könnt.

Für die Quests müsst ihr keine PokéStops drehen

So nutzt ihr das Event am besten aus: Rausgehen müsst ihr für die begrenzten Forschungen nicht. Entspannt daher eher auf dem Sofa und löst nebenbei die Aufgaben, die reinkommen.

Möglicherweise gibt es weitere Quests in PokéStops. Dies kann man allerdings erst bestätigen, wenn erste Spieler aus Neuseeland und Australien am Event teilnehmen. Sollte das der Fall sein, dann lohnt es sich durchaus auch mal eine Runde durch die Stadt zu drehen, damit man weitere Snubbull-Quest erhalten kann.

Außerdem läuft momentan das Johto-Event und es gibt doppelten Sternenstaub auf jedes gefangene Pokémon. Wer diesen Bonus ausnutzen möchte, sollte also zumindest Rauch von Zuhause aus zünden oder eine Runde laufen, aber dabei die Ausgangsbeschränkungen in seinem Bundesland beachten.

Shiny Snubbull und Granbull

Wird es Shiny Snubbull geben? Die Shiny-Version von Snubbull ist bereits im Spiel und man kann auch aus den Quests auf das Shiny treffen.

Shiny Snubbull gibt es bereits seit einigen Monaten in Pokémon GO

Wie selten wird das Shiny sein? Bislang waren Shinys bei solchen Events immer erhöht. Das könnte durchaus auch bei Snubbull der Fall sein, sodass man einige Shinys abstauben kann.

Dagegen spricht allerdings, dass Snubbull bereits als Shiny verfügbar ist und es ziemlich entwertet würde, wenn man nun die Chance nun erhöht.

Es bleibt abzuwarten, ob Shiny Snubbull also vermehrt zu bekommen ist. Wir werden diese Info ergänzen, sobald erste Spieler aus anderen Ländern darüber berichten.

Bis dahin könnt ihr noch kostenlose Items erhalten, indem ihr einen Code einlöst. Wie genau ihr an diesen Code gelangt, zeigen wir euch in diesem Artikel.