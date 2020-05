Pokémon GO bringt noch mehr Events im Mai – Rauch- und Quest-Tag

In Pokémon GO starten in den nächsten Wochen 2 neue Events. So gibt es einen neuen Rauch-Tag und die begrenzten Forschungen kehren für Zuhause zurück.

Um diese Events geht es: An den kommenden Wochenenden in Pokémon GO ist wieder eine Menge los. Folgende Events sollen starten:

Die begrenzten Forschungen mit Snubbull am 9. Mai zwischen 8:00 Uhr und 22:00 Uhr Ortszeit

Der Rauch-Tag mit Kanivanha am 17. Mai zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr Ortszeit

Beide Events sollen wieder von Zuhause aus spielbar sein und wurden dementsprechend angepasst.

Begrenzte Forschungen mit Snubbull – Alle Infos

Was sind begrenzte Forschungen? Bei diesem Event steht das Lösen von Feldforschungen im Mittelpunkt. So gibt es Quests mit Snubbull und ihr habt die Chance auf ein schillerndes Exemplar.

So wurde es für Zuhause angepasst: Während man bisher den Quest-Tag effektiv nur von draußen spielen konnte, ändert es sich diesmal. So soll es 50 Aufgaben geben, die zu lösen sind und wofür man nicht extra nach draußen gehen muss.

In über 50 Forschungsprojekten gibt es dann Snubbull als Belohnung und ihr habt dabei immer die Chance auf ein Shiny.

Darauf müsst ihr achten: Die befristete Forschung verschwindet um 22:00 Uhr Ortszeit. Ihr müsst sie also vorher abschließen, wenn ihr alle Feldforschungen lösen möchtet.

Rauch-Tag mit Kanivanha – Alle Infos

Was ist der Rauch-Tag? Dieses Event fand erstmalig mit Wiesor im April statt. Nun gibt es die Neuauflage, wo das Wasser- und Unlicht-Pokémon Kanivanha im Mittelpunkt steht.

In dem Event lockt das Item Rauch seltene Pokémon von speziellen Typen an, die stündlich wechseln. Dieses Mal wechseln sich die Typen Unlicht und Wasser ab.

Das ist der Zeitplan: Jede Stunde wechselt der Typ und ihr könnt ganze 6 Stunden lang vom Rauch profitieren:

11:00 Uhr bis 12:00 Uhr: Wasser-Pokémon

Wasser-Pokémon 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr: Unlicht-Pokémon

Unlicht-Pokémon 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr: Wasser-Pokémon

Wasser-Pokémon 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr: Unlicht-Pokémon

Unlicht-Pokémon 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr: Wasser-Pokémon

Wasser-Pokémon 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr: Unlicht-Pokémon

Welche Pokémon erscheinen? Bisher angekündigt sind Seeper, Schallquap und Mamolida als Wasser-Pokémon und Kramurx, Zobiris und Zurrokex als Unlicht-Pokémon.

Besonders interessant dürfte vor allem Zurrokex sein, denn das Pokémon gibt es bisher nur in der PvP-Liga als Belohnung. Wer dort nicht sonderlich aktiv ist, der dürfte sich über diese Spawns freuen.

Diese Events gibt es zudem: Der Mai steht im Zeichen der Nostalgie-Herausforderungen. Dort gibt es jede Woche ein neues Event und eine neue Spezialforschung.

Diese Aufgaben müsst ihr also zusätzlich lösen und könnt sie möglicherweise mit dem Rauch- oder Quest-Tag verbinden.