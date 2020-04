Pokemon GO: So nutzt ihr den Rauch-Tag mit Wiesor am besten aus

Diesen Sonntag, den 19. April, startet in Pokémon GO der große Rauch-Tag. Wir zeigen euch die Zeiten, Boni und die besten Wege, um das Event auszunutzen.

Das ist der Rauch-Tag: Dieses Event ist ganz neu in Pokémon GO und stellt das Item Rauch in den Mittelpunkt. Für 6 Stunden könnt ihr spezielle Pokémon aus dem Rauch bekommen. Vor allem das Normal-Pokémon Wiesor taucht häufig auf.

Damit ihr wisst, wie ihr bestmöglich im Event vorgehen könnt, geben wir euch hier eine Übersicht.

Rauch-Tag mit Wiesor – Startzeit und Boni

Was: Der Rauch-Tag in Pokémon GO mit Wiesor im April 2020

Wann: Am Sonntag, dem 19. April, von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit

Pokémon des Tages: Wiesor

Bonus: Jede Stunde lockt der Rauch Pokémon von anderen Typen an

Bonus: 3x Rauch könnt ihr für eine PokéMünze kaufen

Das ist spannend zu den Zeiten: Egal, wo ihr euch auf der Welt befindet, der Rauch-Tag startet überall um 11:00 Uhr Ortszeit. Ihr müsst also keine Zeitumstellung beachten.

Rauch-Tag richtig ausnutzen – Das müsst ihr wissen

Diese Pokémon erscheinen: Für jede Stunde hat Niantic bereits eine Liste der jeweiligen Typen veröffentlicht, die im Fokus stehen. Dazu gibt es auch schon einige Pokémon-Namen:

11:00 Uhr bis 12:00 Uhr: Wasser-Pokémon wie Quapsel, Tentacha, Seemops und Perlu erscheinen im Rauch

Wasser-Pokémon wie Quapsel, Tentacha, Seemops und Perlu erscheinen im Rauch 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr: In dieser Stunde dreht es sich um Feuer-Pokémon wie etwa Fukano, Ponita, Hunduster und Lichtel

In dieser Stunde dreht es sich um Feuer-Pokémon wie etwa Fukano, Ponita, Hunduster und Lichtel 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr: Hier erscheinen Pflanzen-Pokémon wie Myrapla, Roselia, Liliep und Kastadur im Rauch

Hier erscheinen Pflanzen-Pokémon wie Myrapla, Roselia, Liliep und Kastadur im Rauch 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr: Im Rauch tauchen Psycho-Pokémon wie Flegmon, Puppance, Bronzel und Mollimorba auf

Im Rauch tauchen Psycho-Pokémon wie Flegmon, Puppance, Bronzel und Mollimorba auf 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr: Käfer-Pokémon wie Raupy, Ledyba, Pionskora und Wattzapf stehen im Fokus

Käfer-Pokémon wie Raupy, Ledyba, Pionskora und Wattzapf stehen im Fokus 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr: Zum Abschluss erscheinen Boden-Pokémon wie Felino, Schmerbe, Hippopotas und Rotomurf vermehrt

Das sollte man immer machen: Solange ihr Zeit habt, solltet ihr auch Rauch zünden. Das Item ist sowieso aktuell extrem stark und bringt euch viele Vorteile. Egal, ob ihr den Typen gerade ansprechend findet oder nicht, ihr solltet einen Rauch zünden.

Pro Stunde lockt der Rauch 60 Pokémon an. Das sind dann insgesamt 360 Pokémon, die ihr innerhalb des Events garantiert sehen werdet.

Diese Stunde lohnt sich besonders: Rein von der Brauchbarkeit lohnt sich die Event-Stunde von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr besonders. Hier soll es Lichtel aus dem Rauch geben. Skelabra, die Entwicklung von Lichtel, gehört zu den besten Angreifern von Typ Feuer und Geist.

Neben Lichtel erscheinen mit Fukano und Hunduster auch 2 potenzielle Shinys, die außerhalb eines Events durchaus selten sind.

Schließt eure Spezialforschung ab: Wer noch immer an den Pokémon für die Spezialforschung mit Genesect hängt, kann im Event große Fortschritte machen.

So kann man ab 12:00 Uhr die Feuer-Pokémon fangen, die man für die Stufe 2 von 5 benötigt. Ab 16:00 Uhr gibt es dann zwar Boden-Pokémon, doch Monster wie Schmerbe oder Felino sind vom Zweittyp Wasser. Die Wasser-Pokémon benötigt man dann für die Stufe 3 von 5. Wenn euer Rauch also die richtigen Monster ausspuckt, dann könntet ihr diese Stufe gleich mit abschließen.

Die Forschung mit Genesect lässt sich am Rauch-Tag leichter lösen

Bereitet euch richtig vor: Der Rauch-Tag wird ordentlich an die Bälle gehen. Wenn man nur von Zuhause aus spielt und keinen PokéStop drehen kann, dann wird man schnell keine Bälle mehr haben.

Sammelt euch also vorher einen kleinen Vorrat an. 360 Pokémon erscheinen innerhalb des Events aus dem Rauch. Habt also mindestens 400 Bälle auf Lager, wenn ihr alle Stunden spielen möchtet.