Pokémon GO startet am Sonntag neuen Rauch-Tag – Ist ideal für Zuhause

In Pokémon GO startet am Sonntag, dem 16. April, der Rauch-Tag rund um Wiesor. Dieses Event lässt sich perfekt von Zuhause aus spielen. Wir geben euch die Details.

Was ist das für ein Event? Dieses Event dreht sich um das Item Rauch. Für ganze 6 Stunden lang werden besondere Pokémon im Rauch angelockt, damit man nicht nach draußen gehen muss, um sie zu fangen.

Im Mittelpunkt des Events steht das Normal-Pokémon Wiesor. Jede Stunde wechselt allerdings der Typ und der Rauch lockt ganz andere Pokémon an.

Alles, was ihr zum Rauch-Tag wissen müsst

Diese Pokémon stehen im Mittelpunkt: Jede Stunde wechselt der Pokémon-Typ, der im Mittelpunkt steht. So gibt es folgende Monster:

11:00 Uhr bis 12:00 Uhr: Wasser-Pokémon wie Quapsel, Tentache, Seemops und Perlu erscheinen im Rauch

Wasser-Pokémon wie Quapsel, Tentache, Seemops und Perlu erscheinen im Rauch 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr: In dieser Stunde dreht es sich um Feuer-Pokémon wie etwa Fukano, Ponita, Hunduster und Lichtel

In dieser Stunde dreht es sich um Feuer-Pokémon wie etwa Fukano, Ponita, Hunduster und Lichtel 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr: Hier erscheinen Pflanzen-Pokémon wie Myrapla, Roselia, Liliep und Kastadur im Rauch

Hier erscheinen Pflanzen-Pokémon wie Myrapla, Roselia, Liliep und Kastadur im Rauch 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr: Im Rauch tauchen Psycho-Pokémon wie Flegmon, Puppance, Bronzel und Mollimorba auf

Im Rauch tauchen Psycho-Pokémon wie Flegmon, Puppance, Bronzel und Mollimorba auf 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr: Käfer-Pokémon wie Raupy, Ledyba, Pionskora und Wattzapf stehen im Fokus

Käfer-Pokémon wie Raupy, Ledyba, Pionskora und Wattzapf stehen im Fokus 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr: Zum Abschluss erscheinen Boden-Pokémon wie Felino, Schmerbe, Hippopotas und Rotomurf vermehrt

Fukano ist eines von vielen Shinys, die im Event verfügbar sein werden

Wie sieht es mit Wiesor aus? In den kompletten 6 Stunden erscheint auch Wiesor im Rauch. Dies ist also nicht von den Typ-Beschränkungen betroffen.

Wie stehen die Chancen auf ein Shiny? Wer die kompletten 6 Stunden lang durchspielt, hat gute Chancen auf ein Shiny. Immerhin ist der Großteil der Pokémon, die aufgelistet wurden, als Shiny verfügbar.

Jeder Rauch lockt insgesamt 60 Pokémon an. Fängt man die 6 Stunden durch, dann kommt man auf 360 Monster. Bei einer Chance von 1 zu 450 auf ein Shiny, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht allzu gering.

Wie kommt man an den Rauch? Das Item wird während des Events in einem Bundle verfügbar sein. Dieses kostet nur eine PokéMünze und bringt 3 Rauch. Ihr müsstet also noch 3 weitere Rauch kaufen, wenn ihr das Item sonst nicht mehr besitzt.

Rauch steht im Mittelpunkt dieses Events

Dafür ist das Event perfekt: Aufgrund der Corona-Krise sind alle Menschen dazu aufgerufen Zuhause zu bleiben. Ihr könnt euch am Sonntag also ganz entspannt auf das Sofa legen und 6 Stunden lang von dem Event profitieren. So müsst ihr nicht rausgehen und spielt trotzdem noch effektiv.

Der Rauch hält weiterhin eine Stunde lang und lockt mehr Pokémon an. Das ist eine von vielen Anpassungen, die Niantic rund um die Corona-Krise in Pokémon GO umgesetzt hat.