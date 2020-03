In Pokémon GO könnt ihr jetzt die Genesect-Spezialforschung „Modulare Untersuchung“ lösen. Wir zeigen euch alle Schritte und die Belohnungen.

Was ist das für eine Spezialforschung? Wer 8,99€ bezahlt, der kann in Pokémon GO jetzt diese Quest-Reihe angehen. Dabei trefft ihr auf Genesect, ein mysteriöses Pokémon, was erstmalig im Spiel erscheint.

Wir zeigen euch hier alle Schritte zur Forschung, damit ihr wisst, was euch erwartet.

Alle Schritte zur Genesect-Spezialforschung

Insgesamt warten 5 Stufen auf euch, die jeweils andere Aufgaben von euch verlangen. Ihr müsst aber jeweils 25 Pokémon eines bestimmten Typs pro Stufe fangen.

Stufe 1/5

Ihr müsst gegen andere Trainer kämpfen

Kämpfe 5x gegen einen anderen Trainer Belohnung: 1000 Sternenstaub

Fange 25 Pokémon von Typ Normal Belohnung: 3 Sonderbonbons

Gebe deinem Kumpel einen Snack Belohnung: Begegnung mit einem Unratütox



Belohnung am Ende der Stufe: 5 Raid-Pässe, Begegnung mit einem Pinsir, Genesect-Cap für euren Avatar

So funktionieren die Trainer-Kämpfe: Es reicht bereits, wenn ihr in der PvP-Liga gegen andere Spieler antretet. Dabei könnt ihr auch verlieren. Der Ausgang des Kampfes ist nicht entscheidend. Wenn ihr gewinnen wollt, dann schaut doch bei den besten Pokémon für die Superliga vorbei.

Stufe 2/5

Verwende 5x ein Power-Up Belohnung: 1000 Sternenstaub

Fange 25 Pokémon von Typ Feuer Belohnung: 3 Sonderbonbons

Verschicke 3 Geschenke an Freunde Belohnung: Begegnung mit einem Laukaps



Belohnung am Ende der Stufe: 3 Lade-TMs, Begegnung mit einem Panzaeron, 3 Super-Inkubatoren

Wie kommt man an Freunde? Wer Schwierigkeiten hat genügend Freunden Geschenke zu schicken, kann in unserer Facebook-Gruppe vorbeischauen und dort neue Freunde finden.

Es gibt auch noch andere Möglichkeiten:

Pokémon GO: Schließe neue Freundschaften – Hier findet ihr Codes

Stufe 3/5

Fangt auf Stufe 3 genügend Wasser-Pokémon

Verschicke 3 Pokémon Belohnung: 1000 Sternenstaub

Fange 25 Pokémon von Typ Wasser Belohnung: 3 Sonderbonbons

Brüte ein Ei aus Belohnung: Begegnung mit einem Schnuthelm



Belohnung am Ende der Stufe: 3x Rauch, Begegnung mit einem Sichlor, Genesect-Rucksack für euren Avatar

Wie brütet man Eier von Zuhause aus? Aufgrund des Coronavirus soll man am besten nicht nach draußen gehen. Das Ausbrüten von Eiern gestaltet sich daher schwieriger. Lasst euer Handy am besten offen liegen oder geht in Räume mit schlechtem GPS-Empfang. Dann läuft euer Avatar ein wenig herum und ihr könnt ein Ei ausbrüten.

Alternativ könnt ihr auch Sport Zuhause machen und dabei Abenteuer Sync eingeschaltet haben. Dinge wie das Treppenlaufen oder das Laufband lassen euch leicht Kilometer verdienen und dadurch auch Eier ausbrüten.

Stufe 4/5

Auf Stufe 4 wartet Genesect auf euch

Lande 3 großartige Würfe in Folge Belohnung: 1000 Sternenstaub

Fange 25 Pokémon von Typ Elektro Belohnung: 3 Sonderbonbons

Spiele mit deinem Kumpel Belohnung: Begegnung mit einem Kabuto



Belohnung am Ende der Stufe: 3 Sofort-TMs, Begegnung mit Genesect, 1x Gletscher-Modul, das ganz besonders funktioniert.

Gibt es hier schon Genesect? Ja, bereits auf der vorletzten Stufe könnt ihr Genesect begegnen. Ihr müsst die Forschung nur weiter absolvieren, wenn ihr noch Bonbons vom Pokémon haben möchtet.

Wie kann man mit seinem Kumpel spielen? Dafür müsst ihr das Kumpel-Feature nutzen. Wenn ihr auf dem Bildschirm seid, wo ihr euren Kumpel füttern und fotografieren könnt, könnt ihr auch einfach über den Bildschirm wischen und euren Kumpel streicheln. Das zählt dann als spielen.

Pokémon GO: So levelt ihr euren Kumpel hoch und kämpft gemeinsam

Stufe 5/5

Auf der letzten Stufe müsst ihr gegen die Teamleiter antreten

Kämpfe dreimal gegen einen Teamleiter Belohnung: 1000 Sternenstaub

Fange 25 Pokémon von Typ Eis Belohnung: 3 Sonderbonbons

Lande 3 Schnappschüsse von Genesect Belohnung: Begegnung mit einem Fermicula



Belohnung am Ende der Stufe: 1x Knursp, 10x Genesect-Bonbons, 3 Sternenstücke

Das hilft euch bei den Kämpfen: Die Teamleiter-Kämpfe sind schnell gemacht. Nehmt dafür am besten die Superliga von Blanche. Sie ist am leichtesten zu besiegen. Wie ihr die Leiter genau besiegt, findet ihr hier.

