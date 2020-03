In Pokémon GO starten am 20. März 2020 ein neues Event und eine Spezialforschung. Beide drehen sich um das mysteriöse Pokémon Genesect, das damit ins Spiel gebracht wird.

Was passiert am 20. März? Am kommenden Freitag starten gleich zwei besondere Events auf einen Schlag, beide jeweils um 8:00 Uhr Ortszeit:

Das geheimnisvolle Wochenend-Event

Das Spezialforschungsabenteuer „Modulare Untersuchungen“

Beide drehen sich um das Pokémon Genesect, das bereits in einem Teaser angekündigt wurde. Wir stellen euch die Events genauer vor.

Gensect kommt endlich zu Pokémon GO!

Spezialforschung „Modulare Untersuchungen“ bringen Gensect

Was sind das für Spezialforschungen? Professor Willow hat eine Schneise der Verwüstung gefunden, die von einem Pokémon verursacht wurde. Nun liegt es an den Trainern herauszufinden, wer dafür verantwortlich gewesen ist.

Dafür müsst ihr mehrere Spezialforschungen erledigen, die am Ende zu einer Begegnung mit Gensect führen.

Wie lange läuft das Event? Das Spezialforschungsabenteuer findet von Freitag, den 20. März 2020 um 8 Uhr bis Donnerstag, den 26. März 2020 um 22 Uhr (jeweils Ortszeit) statt.

Was benötige ich für die Spezialforschung? Um an dem Event teilzunehmen, benötigt ihr jedoch ein Ticket. Es kostet 7,99 Euro und enthält neben der Spezialforschung eine Reihe von Aufgaben und Belohnungen:

Die Medaille „Modulare Untersuchungen“.

Forschungsaufgaben zu Käfer- und Stahl-Pokémon.

Forschungsprojekte die zu einer Begegnung mit Fermicula führen, dass sonst nur in bestimmten Regionen der Welt erscheint.

Ein Avatar-Accessoire.

Verschiedene Gegenstände, darunter 5 Premium-Kampf-Pässe, 3 Super-Brutmaschinen, 3 Lade-TMs, 3 Sofort-TMs und 1 Gletscher-Lockmodul.

Pokémon Go Accessoires vom Genesect-Event

Erhalte ich Genesect nur über das Event? Vorerst bekommt ihr das neue Pokémon nur über die Spezialforschung und damit für 7,99 Euro. Im April soll Genesect jedoch in die EX-Raids kommen, wie es auch bei Regigigas der Fall war.

Ein Wochenende rund um Genesect

Was ist das für ein geheimnisvolles Event? Zeitgleich zu den neuen Spezialforschungen startet auch das Event „Ein Wochenende rund um Genesect“.

Bei diesem Event habt ihr folgende Boni:

Normal-, Feuer-, Wasser-, Elektro- und Eis-Pokémon erscheinen häufiger in der Wildnis. Auch Pokémon wie Pummeluff, Magnetilo, Marill, Hunduster und Schneppke werdet ihr häufiger begegnen.

Nincada erscheint in der Wildnis oder schlüpft aus 5-km-Eiern. Mit Glück könnt ihr sogar ein Shiny fangen oder ausbrüten!

Laukaps und Schnuthelm schlüpfen häufiger aus 5-km-Eiern.

In Raid-Kämpfen der Stufen 1 bis 4 erscheinen Käfer- und Stahl-Pokémon.

Außerdem gibt es doppelte Boni auf Fang-Sternenstaub und Schlüpf-Sternenstaub.

Wie lange läuft das Event? Das Event findet von Freitag, den 20. März 2020 um 8 Uhr bis Montag, den 23. März um 22 Uhr (jeweils Ortszeit), statt.

Sichlor wird am Wochenende verstärkt auftauchen, zusammen mit anderen Käfern

Corona nimmt bei uns keinen Einfluss aufs Event

Was ist mit dem Coronavirus? Die aktuelle Situation rund um den Virus führte bereits dazu, dass der Community Day mit Abra, aber auch die Safari-Zone in St. Louis abgesagt wurden.

Auf die beiden Events rund um Genesect nimmt dies zumindest in Deutschland keinen großen Einfluss. So sollen alle Aufgaben alleine und an jedem beliebigen Ort der Welt ausgeführt werden können. Zudem wurden die Spezialforschungen extra um einige Tage verlängert. So sollen wohl größere Menschenmassen vermieden werden.

Abweichende Regelungen gelten jedoch für Japan, Südkorea und Italien. In diesen Regionen grassiert das Coronavirus aktuell besonders stark. Deswegen wurden nun auch Maßnahmen eingeführt, die das Spielen zu Hause verstärken.