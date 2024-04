Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Piepi und Bonbon-Bonus

In Pokémon GO findet heute, am 30. April 2024, eine Rampenlicht-Stunde mit Piepi statt. Wir von MeinMMO zeigen euch alle wichtigen Informationen zum Start, dem Boni und dem Shiny.

Um welches Event geht es? In Pokémon GO findet jeden Dienstag eine Rampenlicht-Stunde statt, bei dem ein zuvor festgelegtes Pokémon für 60 Minuten überall in der Wildnis spawnt. Aufgewertet wird das Kurz-Event durch einen zusätzlichen Bonus.

Nachdem ihr am Sonntag zum Schlüpftag bereits auf Pii treffen konntet, erwartet euch zur heutigen Rampenlicht-Stunde dessen Weiterentwicklung Piepi. Das Fee-Pokémon stammt aus der ersten Spiele-Generation und lässt sich zu Pixi weiterentwickeln. Welchen zusätzlichen Bonus es euch bringt und ob sich das Event lohnt, haben wir nachfolgend für euch zusammengefasst.

Rampenlicht-Stunde am 30. April – Start, Boni und Shiny

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie jeden Dienstag, wird die Rampenlicht-Stunde auch heute, am 30. April 2024, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr aktiv sein.

Welche Boni erwarten euch? Während des einstündigen Events werdet ihr in der Wildnis gefühlt an jeder Ecke auf Piepi treffen. Wem die Anzahl der Spawns nicht reicht, kann sich zusätzlich einen Rauch setzen und damit weitere Exemplare anlocken.

Begleitet wird das Fee-Pokémon durch einen Bonbon-Bonus. So erhaltet ihr für das Fangen von Pokémon die doppelte Menge Bonbons. Dabei ist es egal, ob ihr Piepi oder ein anderes Monster fangt.

Gibt es Shiny-Piepi? Ja, Piepi gibt es bereits seit einer ganzen Weile als Shiny im Spiel. Mit etwas Glück könnt ihr während der Rampenlicht-Stunde einem schillernden Exemplar begegnen. Ihr erkennt es an einem etwas hellerem Körper und den grünen Ohren.

Beachtet aber, dass die Chance darauf in der Regel zu diesem Event nicht zusätzlich erhöht ist. Die Rampenlicht-Stunde mit Unratütox vom 23. April zeigte allerdings, dass es dabei auch Ausnahmen geben kann.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde mit Piepi? Piepi ist selbst nicht sonderlich stark, und auch seine Weiterentwicklung Pixi hat eher durchschnittliche Werte in Angriff, Verteidigung und Ausdauer. Dennoch gehört Pixi zu den besten Fee-Angreifern in Pokémon GO. Es belegt aber in unserem dazugehörigen Ranking gerade einmal den 9. Platz.

Und auch für die Hyperliga der PvP-Kämpfe ist es grundsätzlich eine Option. In beiden Bereichen gibt es aber durchaus andere Kandidaten, die eine bessere Wahl wären. Das Event lohnt sich daher in erster Linie für Shiny-Jäger. Wer vom Bonbon-Bonus profitieren möchte, kann alternativ aber auch die Wunderbox mit Meltan aktivieren.

Wie gefällt euch die heutige Rampenlicht-Stunde mit Piepi? Nehmt ihr teil? Lasst es uns gern in den Kommentaren hier auf MeinMMO wissen und tauscht euch mit anderen Trainer darüber aus.

Am 04. Mai startet die Rivalenwoche mit regionalen Pokémon, Shinys und starkem Bonus.