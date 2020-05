Das Johto-Event in Pokémon GO ist gestartet! Wir geben euch hier die Übersicht über Spawns, Feldforschungen, Raid-Bosse und die neuen Shinys.

Das ist das Johto-Event: Dieses Event gehört zur Nostalgie-Herausforderung und ist das 2. Event in dieser Reihe. Bis zum 15. Mai um 13:00 Uhr Ortszeit könnt ihr von den Boni profitieren.

Das Event hat so einiges in Pokémon GO verändert und damit ihr nichts verpasst, zeigen wir euch hier die komplette Übersicht.

Shinys, Spawns und Quests – Das Johto-Event

Diese Quests müsst ihr lösen: Im Event warten 7 neue Feldforschungen auf euch, die allesamt Pokémon aus der 2. Generation für euch bereithalten. Das sind die Quests:

Verdiene ein Herz mit deinem Kumpel Belohnung: Begegnung mit einem Lorblatt

Lande 3 Curveball-Würfe Belohnung: Begegnung mit einem Noctu

Spiele mit deinem Kumpel Belohnung: Begegnung mit einem Karnimani*

Fange 3 Pokémon von Typ Normal Belohnung: Begegnung mit einem Dummisel*

Verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Tannza*

Fange 3 Pokémon von Typ Feuer Belohnung: Begegnung mit einem Igelarvar

Brüte ein Ei aus Belohnung: Begegnung mit einem Phanpy



Am besten sind wohl die Quests für Dummisel und Tannza. Während Dummisel als neues Shiny wohl bei fast allen Trainern begehrt ist, ist Tannza außerhalb von Events eher selten und vielen dürfte das schillernde Exemplar noch fehlen.

Das sind die neuen Shinys: Bereits groß angekündigt war Dummisel als neues Shiny in Pokémon GO. Dies wurde bereits von Trainern gesichtet und gefangen.

Außerdem gibt es wieder Pikachu als Shiny. Diesmal trägt es eine Nachtara-Mütze. Sichert euch das Shiny, denn nach dem Event wird dieses Hut-Pikachu wohl erstmal nicht zurückkommen.

Welche Event-Spawns gibt es? Fast jedes Pokémon aus der 2. Generation taucht in diesem Event auf. Besonders interessant sind die Spawns von Dummisel, Panzaeron, Lampi, Tannza und Yanma. Sie sind außerhalb von Events hier ziemlich selten oder gerade neu als Shiny ins Spiel gekommen. Ihr könnt hier also gute Chancen auf ein begehrtes Shiny haben.

Diese Boni sind spannend: Vor allem der doppelte Sternenstaub für gefangene Pokémon sollte ausgenutzt werden. Ihr könnt jetzt auch Sternenstücke stapeln, sodass ihr länger als nur eine halbe Stunde mit dem Item umherlauft. Das lohnt sich in diesem Event.

Neue Raid-Bosse zum Johto-Event

Das sind die neuen Bosse: Ein Großteil der neuen Raid-Bosse stammen aus der 2. Generation. Dazu kommen noch einige Shiny-Checks aus den anderen Generationen:

Raid-Level Raid Boss Level 1 (pinkes Ei) Praktibalk*

Klikk*

Endivie*

Feurigel*

Karnimani*

Voltilamm* Level 2 (pinkes Ei) Traunfugil*

Skorgla*

Flunkifer*

Sniebel*

Tannza*

Kapoera Level 3 (gelbes Ei) Nachtara

Pottrott*

Donphan

Psiana

Alola-Raichu*

Panzaeron* Level 4 (gelbes Ei) Granbull

Despotar

Absol*

Ursaring

Togetic Level 5 (schwarzes Ei) Giratina (Wandelform)*

Welche Bosse sind lohnenswert? Diesmal gibt es eine Menge potenzielle Shinys, die wir hier in der Liste mit einem Stern (*) markiert haben. Wer also eines der Shinys noch braucht, kann sein Glück in den Raids versuchen.

Rein von der Brauchbarkeit lohnen sich Despotar, Psiana, Sniebel und Praktibalk. Sie oder ihre Entwicklungen sind allesamt Top-Angreifer von ihrem Typ.

Für PvP lohnen sich Togetic, Alola-Raichu, Panzaeron, Nachtara und Giratina. Sie gehören in der Tier-List zur PvP-Liga zu den besten Pokémon. Wer also noch ein starkes Team für eine der Ligen braucht, sollte auf diese Pokémon in Raids setzen.