Pokémon GO: Neue begrenzte Forschung ist wichtig für Mega-Gengar

In Pokémon GO ging heute, am 22. September, eine neue begrenzte Forschung los. Unter dem Namen „Mega-Kumpel-Herausforderung“ findet ihr sie in der Heute-Übersicht. Wir zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen.

Das ist neu in Pokémon GO: Am Morgen des 22. September 2020 startete die dritte Event-Woche zu den Mega-Pokémon. Das Event selbst bringt ein neues Shiny und besondere, große Pokémon zu Pokémon GO.

Die neue begrenzte Forschung ist für jeden Trainer von euch verfügbar. Ihr könnt einfach daran teilnehmen und müsst nichts bezahlen. Belohnt werdet ihr mit Mega-Energien, Beeren, PokéBällen, Sternenstaub und Erfahrungspunkten. Auch Begegnungen mit Pokémon gehören dazu.

Wir zeigen euch hier alle Aufgaben und die Belohnungen, die ihr in der begrenzten Forschung „Mega-Kumpel-Herausforderung“ erhaltet.

Die Forschung ist vom 22. September bis zum 28. September um 22:00 Uhr Ortszeit verfügbar

Schließt diese Forschung ab, wenn ihr Mega-Gengar wollt

Begrenzte Spezialforschung „Mega-Kumpel-Herausforderung“

Wie ihr das schon von vergangenen begrenzten Forschungen kennt, ist auch diese hier wieder in 4 Schritte mit jeweils drei Aufgaben aufgeteilt. Löst ihr die 3 Aufgaben eines Schrittes, erhaltet ihr für jede Aufgabe Belohnungen und für den Abschluss insgesamt Stufen-Belohnungen.

Schritt 1/4

Aufgabe Belohnung Fange 5 Pokémon 3 Himmihbeeren Lande 5 Großartige Würfe 3 Pokébälle Gib deinem Kumpel 3 Snacks Begegnung mit Hunduster

Stufen-Belohnung: 35 Mega-Energien für Bibor, 500 Sternenstaub und 1.000 Erfahrungspunkte.

Schritt 2/4

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon 3 Sananabeeren Nutze 5 Beeren beim Fangen von Pokémon 5 Pokébälle Verdiene ein Bonbon durch Spazieren

mit deinem Kumpel Begegnung mit

Haspiror

Stufen-Belohnung: 40 Mega-Energien für Bibor, 1.000 Sternenstaub und 2.000 Erfahrungspunkte.

Schritt 3/4

Aufgabe Belohnung Fange 9 unterschiedliche Spezies

von Pokémon 3 Goldene Himmihbeeren Führe eine Mega-Entwicklung durch 3 Superbälle Verdiene 7 Herzen mit deinem Kumpel Begegnung mit Alpollo

Stufen-Belohnung: 60 Mega-Energien für Bibor, 1.000 Sternenstaub und 2.000 Erfahrungspunkte.

Schritt 4/4

Aufgabe Belohnung Bereits abgeschlossen 3 Silberne Sananabeeren Bereits abgeschlossen 10 Pokébälle Bereits abgeschlossen 5 Hyperbälle

Stufen-Belohnung: 2.500 Sternenstaub, 5.000 Erfahrungspunkte und eine Begegnung mit Relaxo.

Was ist mit Mega-Gengar?

Das sagt Niantic: In der Ankündigung des Events erklärten die Entwickler: „Schließt die begrenzte Forschung während dieses Events ab, um eine Chance zu erhalten, eine exklusive begrenzte Forschung beim diesjährigen Halloween-Event freizuschalten. Diese bringt Mega-Gengar das erste Mal zu Pokémon GO.“ (via pokemongo.nianticlabs.com)

Was bedeutet das? Die Formulierung von Niantic ist recht ungenau und bietet Platz für Spekulationen. Aktuell geht man davon aus, dass es eine Aufgabe nach dem Motto „Wenn genügend Spieler die Forschung abschließen, gibt es die Mega-Gengar-Forschung zu Halloween“ ist. Darum sollten möglichst viele Trainer diese Forschung abschließen.

Wie gefällt euch die neue Forschung in Pokémon GO? Findet ihr es gut, dass auf Mega-Raids als Aufgabe verzichtet wurde?

Das nächste Event steht auch schon in den Startlöchern – Modische Kussilla mit Schleifen und neue Shinys warten schon.