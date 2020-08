Pokémon GO: Mega-Entwicklungen kommen morgen – Das können sie

Endlich ist der Release der Mega-Entwicklungen in Pokémon GO offiziell. Niantic verriet nun offizielle Infos, was Megas in Pokémon GO können und welche Pokémon als Erstes dafür in Frage kommen.

Was ist neu? Heute, am 26. August, verriet Niantic endlich offiziell Details zu den neuen Mega-Entwicklungen in Pokémon GO. In den letzten Wochen drangen Infos nur durch Dataminer vor. Das Team von Niantic verhielt sich ruhig. Nach dem ersten Teaser-Bild am 25. August gibt es jetzt offizielle Infos.

Mega Glurak ist Teil der neuen Pokémon

Wann kommen die Megas? Am Donnerstag, den 27. August, werden die Megas in Pokémon GO freigeschaltet.

Während des Septembers wird es eine Serie von Events geben, die zum Thema Mega-Entwicklungen passen. Dazu werden noch weitere Details folgen. Bekannt ist bisher (via Eurogamer):

Vom 1. bis 7. September sollt ihr in Mega-Raids kämpfen

Vom 11. bis 17. September dreht sich das Event um Kämpfe in Arenen, gegen Team GO Rocket und gegen andere Spieler

Vom 22. bis 28. September sollt ihr Aufgaben mit euren Kumpel-Pokémon lösen

Welche Mega-Entwicklungen kommen zuerst?

Das ist bekannt: Den Anfang machen

Mega Bisaflor

Mega Glurak

Mega Turtok

Ihr werdet die drei in den Raids bei Pokémon GO finden. Bedenkt, dass die Mega-Pokémon eine eigene Raid-Schwierigkeit haben.

Auch Mega Bibor soll noch in dieser Woche veröffentlicht werden. Energie für Mega Bibor soll euch eine neue Forschung von Professor Willow bringen.

Wie entwickelt man Mega-Pokémon?

Was sind das für Entwicklungen? Wie man das vom Hauptspiel bereits kennt, sind Mega-Entwicklungen nur temporäre Effekte. Sie halten also nur für eine bestimmte Zeit an. In Pokémon GO benötigt ihr Mega-Energie, um Mega-Pokémon zu entwickeln.

Habt ihr sie einmal entwickelt, bleiben sie so lange in der Mega-Form, solange sie über Energie verfügen.



Die Entwicklung von Mega Bibor

Nur ein einziges eurer Pokémon kann zur gleichen Zeit in seiner Mega-Form sein.

Mega-Energie könnt ihr euch vorstellen wie die Bonbons in Pokémon GO. Jede Spezies hat seine eigenen Bonbons, so auch die Mega-Energie.

Nachdem ihr einem Pokémon die Mega-Entwicklung gegeben habt, ist das spätere Entwickeln zur Mega-Form günstiger.

Wo gibt es Mega-Energie? Ihr erhaltet Mega-Energie aus den Mega-Raids. Bekämpft ihr ein Mega-Turtok, erhaltet ihr nur Energie für diese Spezies.

Dataminer fanden heraus, dass es auch Feldforschungen geben soll, die euch mit Mega-Energie belohnen.

Das müsst ihr noch zu den Mega-Entwicklungen wissen

Wir zeigen euch hier noch einige wichtige Infos:

Mega-Pokémon erhöhen die Angriffskraft aller anderen angreifenden Pokémon in Raids (so schafft ihr schwerere Raids mit weniger Leuten)

Pokémon vom selben Typ wie das Mega-Pokémon erhalten einen noch stärkeren Angriffsbonus

Ihr könnt Mega-Pokémon als eure Kumpel nutzen

Mega-Pokémon können nicht als Arena-Verteidiger eingesetzt werden

Ihr könnt mit Mega-Pokémon in Trainer-Kämpfen gegen Freunde antreten, nicht aber in der PvP-Liga

Crypto-Pokémon stehen nicht für eine Mega-Entwicklung zur Verfügung

Im PokéDex findet ihr extra einen Eintrag für Mega-Pokémon

Wie gefallen euch die neuen Infos zu den Mega-Entwicklungen in Pokémon GO?

