Pokémon GO: Abo-Service für Shop geleakt – Spieler haben schlechtes Gefühl

Ein Abo für den Shop in Pokémon GO ist wohl auf dem Weg. Dataminer zeigen jetzt, was es damit auf sich hat. Spieler haben nach den Funden ein schlechtes Gefühl.

Was wurde gefunden? Beim Datamining der PokeMiners wurden Hinweise auf ein Abonnement gefunden, das im Zusammenhang mit dem Shop von Pokémon GO stehen soll. Man geht davon aus, dass das Spiel in der nahen Zukunft so ein Modell für seinen Ingame-Shop erhält.

Auf reddit schreibt martycochrane von den PokeMiners: „Wir sahen schon vor langer Zeit Hinweise auf einen Abonnement-Service. Doch nun wurde eine Abonnement-Kategorie im Bereich des Shops hinzugefügt.“ Wie genau dieses Abo funktionieren soll und was der Plan dahinter ist – das ist bisher noch unklar.

In den Kommentaren auf reddit sind die Trainer skeptisch. Zwar gäbe es auch weniger problematische Methoden, so einen Shop einzubauen, doch auch viele schlechte Wege dafür.

Erste Anzeichen für so einen Abo-Service fanden die Dataminer der PokeMiners bereits vor Monaten. Auf reddit veröffentlichten sie im Juni die Info, dass das Datamining von Update 0.177.0 Hinweise auf einen Abo-Service bot.

„Ich habe ein wirklich schlechtes Gefühl bei dem Abo“

Das sagen Trainer: Der reddit-Thread wird fleißig diskutiert. Zwar bot das Datamining auch neue, aufregende Funde zu den Mega-Entwicklungen, doch das Abonnement gibt vielen Trainern zu denken. Was könnte man für einen regelmäßig abgebuchten Preis im Spiel erhalten?

So schreibt SirAwesome789 (via reddit): „Megas klingen wirklich gut, aber ich hab ein wirklich schlechtes Gefühl bei dem Abonnement“. Darauf antwortet ein anderer Trainer: „Stell dir vor, dass sie all das gute Zeug, das sie während der Pandemie hinzufügten, in ein Pokémon-GO-Premium-Abo verschieben.“

Andere Vermutungen sind:

Das könnte mit Forschungen zusammenhängen, die sich monatlich wiederholen (beispielsweise 1-€-Forschungen zu C-Days)

Es könnte so laufen, dass Spieler monatlich zusätzliche Items und eine besondere Medaille erhalten

Andere Trainer vermuten, dass es Ingame-Werbung geben könnte, die dann durch das Abo ausgeschaltet wird

Das ist wichtig: Bedenkt, dass diese Funde durch Datamining ans Licht kamen und keine offiziellen Infos von Niantic sind. Es ist unklar, wann ein Abo-Service in Pokémon GO kommen wird und wie dieser dann funktioniert.

Würdet ihr für so einen Service bezahlen? Und wenn ja, was sollte dieser dann bieten?

Was ganz sicher feststeht, sind die Teilnehmer der nächsten Community Days. Ihr habt gewählt und diese beiden Spezies zu den Siegern erklärt.