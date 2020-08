Die Pokémon für die Community Days im September und Oktober in Pokémon GO stehen nun fest. Ihr habt gewählt und entschieden, welche zwei Spezies ihr am liebsten sehen wollt.

Wer hat gewonnen? Via Twitter konnten Trainer ab Sonntag, dem 23. August 2020 bis in die frühen Morgenstunden des 24. Augusts ihre Stimmen abgeben.

Die meisten Stimmen erhielt dabei das Pokémon Porygon. Auf dem zweiten Platz landete das Starterpokémon aus Gen 1, Glumanda.

Zur Auswahl standen die vier Pokémon

Glumanda

Raupy

Sleima

Porygon

Wie wurde abgestimmt? Auf Twitter startete das Team von Pokémon GO die Umfrage. Jeder Nutzer, der einen Twitter-Account besitzt, konnte bei der Umfrage eine Stimme abgeben. Insgesamt stimmten 824.379 Leute dabei ab.

Die prozentuale Verteilung der Stimmen zeigt, dass Glumanda und Porygon die deutlichen Favoriten dieser Abstimmung waren. Raupy und Sleima kratzten nicht mal annähernd an Platz 2 geschweige denn Platz 1 (via Twitter).

Glumanda mit 36,6 % der Stimmen

Raupy mit 4,1 % der Stimmen

Sleima mit 3,9 % der Stimmen

Porygon mit 55,3 % der Stimmen

Community Day im September 2020

Was passiert da? Durch die Abstimmung ist klar, dass Porygon im September das Pokémon wird, das im Fokus des Events steht.

Wann läuft das? Für Sonntag, den 20. September, ist der Community Day mit Porygon geplant.

Was ist besonders? Porygon konntet ihr bisher noch nicht als Shiny fangen. Durch den Community Day sollte sich das ändern, sodass besonders die Shiny Jäger einen Grund haben, dabei mitzumachen.

Als exklusiven Angriff erlernt Porygon während des Community Days die Attacke Triplette vom Typ Normal.

Community Day im Oktober 2020

Was passiert da? Im Oktober tritt dann Glumanda in den Fokus des Community Days. Als zweiter Platz bei der Wahl gebührt ihm das Rampenlicht im Oktober.

Wann läuft das? Am Samstag, dem 17. Oktober, soll dieser Community Day mit Glumanda stattfinden.

Was ist besonders? Die besondere Attacke des Events ist Feuerodem. Die könnt ihr euch dabei sichern. Als Shiny ist Glumanda schon lange im Spiel und keine Neuigkeit. Wer allerdings bisher noch kein Glück bei diesem Shiny hatte, der hat im Oktober dann gute Chancen darauf.

Warum sich Glumanda und Porygon für die Community Days lohnen, zeigen wir euch hier.